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ЦСКА обяви цените за историческото завръщане на „Българска армия“! Билетите започват от 12 стигат 125 евро

ЦСКА обяви цените за историческото завръщане на „Българска армия“! Билетите започват от 12 стигат 125 евро

26 Октомври, 2026 20:30 379 0

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Пропуските ще бъдат достъпни онлайн чрез официалната платформа на клуба

ЦСКА обяви цените за историческото завръщане на „Българска армия“! Билетите започват от 12 стигат 125 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА обяви цените на билетите за дългоочакваното завръщане на отбора на реконструирания стадион „Българска армия“. На 31 октомври (събота) от 19:30 часа „червените“ ще приемат Славия в двубой от 14-ия кръг на Първа лига, с който официално ще бъде открито обновеното съоръжение.

Продажбата на пропуските започва на 27 октомври, като в първия ден право на онлайн покупка ще имат притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за сезон 2025/2026. От 28 октомври билетите ще бъдат достъпни за свободна продажба.

Цените са различни според сектора и категорията на местата, като варират от 12 до 125 евро.

Колко струват билетите за ЦСКА – Славия?

  • Сектор А, ниво Silver – 125 евро

  • Ниво Bronze с включен кетъринг, вход A1 – 50 евро

  • Ниво Bronze, вход A5 – 30 евро

  • Сектор Б – 15 евро

  • Сектор В – 20 евро

  • Сектор Г – 12 евро

  • Сектор Б, гостуващи привърженици – 12 евро

Как ще се продават пропуските?

Билетите ще бъдат достъпни онлайн чрез официалната платформа на клуба – tickets.cska.bg. За покупката е необходима фен карта на ЦСКА, като всеки привърженик може да закупи билет за себе си. Възможно е да бъдат взети пропуски и за други хора, ако се въведат номерата на техните фен карти.

За да направят покупка, феновете трябва да влязат в профила си от приложението MyCSKA или да се регистрират в платформата. След избора на мач, сектор и място е необходимо да попълнят номерата FAN ID и CARD ID от фен картата, да изберат категорията на билета и да завършат плащането.

Притежателите на абонаментни карти за сезон 2025/2026 трябва допълнително да сканират QR кода върху картата си или да използват приложението MyCSKA, за да получат 24-цифрен код. Той се въвежда в полето „Номер на абон. карта“, за да бъде използвано предимството при покупките на 27 октомври.

След успешно плащане потвърждението ще бъде изпратено по имейл, а билетът ще бъде зареден автоматично във фен картата, която ще служи за достъп до стадиона.

Пропуските за гостуващия сектор ще се разпространяват от Славия. От ЦСКА уточниха, че в тази зона няма да бъдат допускани привърженици на домакините.

Сблъсъкът със Славия ще бъде специален момент за „червените“ и техните фенове, тъй като ще отбележи първото домакинство на отбора на обновената „Българска армия“ след мащабната реконструкция на стадиона.


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