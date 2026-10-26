„Златната топка“: Обявиха футболистите от 11-о до 30-о място в класацията

Обявяването на резултатите в анкетата за престижната награда „Златната топка“ започна с имената на футболистите, заели местата от 30-о до 11-о в подреждането при мъжете.

Домакин на бляскавото събитие е прочутият театър „Лондон Паладиум“, а водещи са френската футболна легенда Тиери Анри и британската спортна журналистка Кейт Скот.

Сред отличените играчи са звезди на водещите европейски клубове, включително Реал Мадрид, Барселона, Пари Сен Жермен, Арсенал и Байерн Мюнхен.

Ето футболистите, класирани от 11-о до 30-о място:

11. Джуд Белингам (Реал Мадрид)

12. Пау Кубарси (Барселона)

13. Ашраф Хакими (ПСЖ)

14. Витиня (ПСЖ)

15. Деклан Райс (Арсенал)

16. Феран Торес (Барселона, ПСЖ)

17. Винисиус (Реал Мадрид)

18. Марк Кукурея (Челси, Реал Мадрид)

19. Жоао Невеш (ПСЖ)

20. Уилиан Пачо (ПСЖ)

21. Габриел Магаляеш (Арсенал)

22. Лаутаро Мартинес (Интер)

23. Нуно Мендеш (ПСЖ)

24. Луис Диас (Байерн Мюнхен)

25. Маркиньос (ПСЖ)

26. Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен)

27. Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед)

28. Хулиан Киньонес (Ал Кадсия)

29. Садио Мане (Ал Насър)

29. Уилям Салиба (Арсенал)