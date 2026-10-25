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Богомил Бонев: Избирателите на ПБ искаха от Радев да прекрати подкрепата за Украйна
  Тема: Избори

Богомил Бонев: Избирателите на ПБ искаха от Радев да прекрати подкрепата за Украйна

25 Октомври, 2026 23:29 1 048 26

  • богомил бонев-
  • румен радев-
  • илияна йотова

И двамата с Радев искаха да покажат, че промяна в ориентацията на страната няма да има

Богомил Бонев: Избирателите на ПБ искаха от Радев да прекрати подкрепата за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
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Богомил Бонев Богомил Бонев бивш вътрешен министър

До голяма степен избирателите на ПБ бяха разочаровани от няколко пронатовски изяви на Румен Радев и недостатъчно убедително скъсване с подкрепата за Украйна. Едва в последната седмица има леко връщане към това поведение, заради което Румен Радев спечели толкова убедително парламентарните избори.

Това се пренесе и в отношението към Илияна Йотова.

И двамата с Радев искаха да покажат, че промяна в ориентацията на страната няма да има. Но това за мнозинството гласували през пролетта не съвпада с очакванията им за прекратяване на санкциите срещу Русия и за по-малка зависимост от безумните ястреби в Брюксел.

С участието си по националните телевизии разни представители на ППДБ се опитват да позиционират принудително Йотова и Радев само към проруско настроената част от избирателите. И си мислят, че мнозинството ще гласува за Гюров, защото е с ясни русофобски позиция. Това посредствено схващане в момента върши много добра работа за Илияна Йотова.

Тя не може да се позиционира сама толкова добре пред повечето избиратели на ПБ заради балансираната си позиция, колкото противниците ѝ го направиха. Илияна Йотова няма нужда да убеждава тази седмица никого в нищо.

Нейните врагове ѝ правят услуга, защото са традиционно гламави. И за втория тур вотът за нея е вот за това, за което беше избран Румен Радев - по независима външна политика, отчитаща националните интереси.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    Радев получи Червен картон.

    Коментиран от #8

    23:32 25.10.2026

  • 2 Овчар

    3 12 Отговор
    Балотажа ще изкара гласовете от гробищата независимо дали искате или не искате да гласувате..!

    23:32 25.10.2026

  • 3 Не е това причината!

    8 12 Отговор
    Радев има слабо правителство и сбъркана социална политика.
    Подкрепата за Украйна изобщо не е на първо място!

    Коментиран от #17

    23:37 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бай Стамен

    9 6 Отговор
    излъга народа и си го отнеся заслужено

    Коментиран от #7

    23:41 25.10.2026

  • 7 Разбира се

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "бай Стамен":

    Хората разбраха, че не управлява той и се отдръпнаха.

    23:42 25.10.2026

  • 8 "Кимон Георгиев", нищо не получил!

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бившия "вътрешен" министър,
    чете "Евнгелието" по зле от Сатаната!

    23:43 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Прави като вѣтъра!

    23:49 25.10.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 5 Отговор
    Тук е прав Бонев. Българският избирател гласува " за" и " против" Русия. Гласува за кандидати които явно се позиционират. Такива шикалкавения , като тези на Радев и Йотова не се харесват. Предупредих затова, но не чуха. Имат една седмица. Излизат Йотова и Радев и казват" корабите са ударени от украински дронове" , "нито един патрон за Украйна" и ще спечелят изборите. Изравниха им в 90-тата минута, но идват продължения и дузпи и нищо не е загубено.

    Коментиран от #16

    23:50 25.10.2026

  • 13 Българин

    1 2 Отговор
    Българите искаме правителство, което да служи открито на Русия и държи интересите на Москва над всичко!
    Това иска българския народ!

    00:01 26.10.2026

  • 14 Глюпости

    4 3 Отговор
    Точно поради отсвирването на Украйна почна да губи. Все пак кремльовците в България са малцинство. Просто са по-кресливи, затова вдигат повече шум и се създава фалшива представа за пристрастията на българина.
    А ромите са против еврото, защото им падна една от хранилките: чейнджа на валута.

    00:01 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Я бегай!

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не е това причината!":

    Подкрепата за Украйна е приоритет срещу руския агресор, който иска да прелапкат света. Не щем да сме следващата му хапка.

    Коментиран от #22

    00:07 26.10.2026

  • 18 Сега разбрах защо сме били толкова зле

    2 0 Отговор
    по времето на Бонев.

    00:09 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да, така е

    0 0 Отговор
    Точно така е. Ролята на едната американска марионетка е да се възползва от едната част от българското общество, а ролята на другата американска марионетка е да се възползва от другата част.

    00:13 26.10.2026

  • 21 Дика

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Не, глупако демокрацията няма нищо общо с диктатура на когото и да било, включително и на мнозинство. А и никакво русофилско мнозинство няма. Има мнозинство анти Борисов и Пеевски, много се заблуждаваш че Радев е спечелил заради някакви русофили.

    00:14 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бате Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Радев скоро ще си ходи. Като Орбан и Вучич, щото е същия галфон като тях.

    00:16 26.10.2026

  • 25 Тоя д б л

    1 0 Отговор
    изритан от Костов заради вопиюща некадърност като МВР министър пак дава наклон на бг обществото. Абе сульо, натискай си ватенката, чий си шльокавицата и не се прави на анализатор.

    00:16 26.10.2026

  • 26 Решетников

    1 0 Отговор
    Споко ребята, и Бонев е наш полезен идиот.

    00:18 26.10.2026

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