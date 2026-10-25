Богомил Бонев: Избирателите на ПБ искаха от Радев да прекрати подкрепата за Украйна

До голяма степен избирателите на ПБ бяха разочаровани от няколко пронатовски изяви на Румен Радев и недостатъчно убедително скъсване с подкрепата за Украйна. Едва в последната седмица има леко връщане към това поведение, заради което Румен Радев спечели толкова убедително парламентарните избори.
Това се пренесе и в отношението към Илияна Йотова.
И двамата с Радев искаха да покажат, че промяна в ориентацията на страната няма да има. Но това за мнозинството гласували през пролетта не съвпада с очакванията им за прекратяване на санкциите срещу Русия и за по-малка зависимост от безумните ястреби в Брюксел.
С участието си по националните телевизии разни представители на ППДБ се опитват да позиционират принудително Йотова и Радев само към проруско настроената част от избирателите. И си мислят, че мнозинството ще гласува за Гюров, защото е с ясни русофобски позиция. Това посредствено схващане в момента върши много добра работа за Илияна Йотова.
Тя не може да се позиционира сама толкова добре пред повечето избиратели на ПБ заради балансираната си позиция, колкото противниците ѝ го направиха. Илияна Йотова няма нужда да убеждава тази седмица никого в нищо.
Нейните врагове ѝ правят услуга, защото са традиционно гламави. И за втория тур вотът за нея е вот за това, за което беше избран Румен Радев - по независима външна политика, отчитаща националните интереси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
23:32 25.10.2026
2 Овчар
23:32 25.10.2026
3 Не е това причината!
Подкрепата за Украйна изобщо не е на първо място!
Коментиран от #17
23:37 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бай Стамен
Коментиран от #7
23:41 25.10.2026
7 Разбира се
До коментар #6 от "бай Стамен":Хората разбраха, че не управлява той и се отдръпнаха.
23:42 25.10.2026
8 "Кимон Георгиев", нищо не получил!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бившия "вътрешен" министър,
чете "Евнгелието" по зле от Сатаната!
23:43 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ъхъ
До коментар #9 от "хаха":Прави като вѣтъра!
23:49 25.10.2026
12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16
23:50 25.10.2026
13 Българин
Това иска българския народ!
00:01 26.10.2026
14 Глюпости
А ромите са против еврото, защото им падна една от хранилките: чейнджа на валута.
00:01 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Я бегай!
До коментар #3 от "Не е това причината!":Подкрепата за Украйна е приоритет срещу руския агресор, който иска да прелапкат света. Не щем да сме следващата му хапка.
Коментиран от #22
00:07 26.10.2026
18 Сега разбрах защо сме били толкова зле
00:09 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да, така е
00:13 26.10.2026
21 Дика
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Не, глупако демокрацията няма нищо общо с диктатура на когото и да било, включително и на мнозинство. А и никакво русофилско мнозинство няма. Има мнозинство анти Борисов и Пеевски, много се заблуждаваш че Радев е спечелил заради някакви русофили.
00:14 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бате Георги
До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":Радев скоро ще си ходи. Като Орбан и Вучич, щото е същия галфон като тях.
00:16 26.10.2026
25 Тоя д б л
00:16 26.10.2026
26 Решетников
00:18 26.10.2026