Богомил Бонев: Избирателите на ПБ искаха от Радев да прекрати подкрепата за Украйна

До голяма степен избирателите на ПБ бяха разочаровани от няколко пронатовски изяви на Румен Радев и недостатъчно убедително скъсване с подкрепата за Украйна. Едва в последната седмица има леко връщане към това поведение, заради което Румен Радев спечели толкова убедително парламентарните избори.

Това се пренесе и в отношението към Илияна Йотова.

И двамата с Радев искаха да покажат, че промяна в ориентацията на страната няма да има. Но това за мнозинството гласували през пролетта не съвпада с очакванията им за прекратяване на санкциите срещу Русия и за по-малка зависимост от безумните ястреби в Брюксел.

С участието си по националните телевизии разни представители на ППДБ се опитват да позиционират принудително Йотова и Радев само към проруско настроената част от избирателите. И си мислят, че мнозинството ще гласува за Гюров, защото е с ясни русофобски позиция. Това посредствено схващане в момента върши много добра работа за Илияна Йотова.

Тя не може да се позиционира сама толкова добре пред повечето избиратели на ПБ заради балансираната си позиция, колкото противниците ѝ го направиха. Илияна Йотова няма нужда да убеждава тази седмица никого в нищо.

Нейните врагове ѝ правят услуга, защото са традиционно гламави. И за втория тур вотът за нея е вот за това, за което беше избран Румен Радев - по независима външна политика, отчитаща националните интереси.