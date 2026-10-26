ЦСКА победи Лудогорец и оглави Първа лига

ЦСКА постигна ценна победа с 2:0 над Лудогорец в двубой от Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Аржентинците Анхело Мартино и Леандро Годой отбелязаха попаденията, с които „армейците“ се изкачиха на първото място в класирането поне за едно денонощие. За Мартино голът бе първи с екипа на 31-кратните шампиони на България.

В първите минути двата отбора трудно стигаха до опасности пред противниковите врати, въпреки че ЦСКА опитваше да наложи натиск. След отбита топка Агибу Камара отправи прехвърлящ удар, който премина над напречната греда на Фьодор Лапоухов. Малко по-късно Макс Ебонг засече с глава центриране от корнер, но насочи топката право към Хендрик Бонман.

В 18-ата минута Иван Желизко опита да изненада домакините с мощен изстрел от около 25 метра, но топката прелетя над вратата.

Натискът на ЦСКА даде резултат в 25-ата минута. Бруно Жордао центрира отлично отляво, а Анхело Мартино се включи в атака и с глава от близко разстояние изпрати топката в мрежата за 1:0.

Лудогорец се опита да отговори, но първата по-сериозна възможност пред гостите се появи едва около десет минути по-късно. Руан Круз достигна до дълго подаване и стреля покрай вратата, като Лапоухов правилно прецени ситуацията и не се намеси.

В 39-ата минута ЦСКА пропусна отлична възможност да удвои аванса си. Стефано Сенси стреля ниско по тревата, а Бонман се затрудни максимално, но успя да избие. При добавката Йоанис Питас не намери целта от няколко метра.

До почивката „червените“ продължиха да създават опасности. При бърза контраатака Брахими се озова в добра позиция и стреля от района на дузпата, но германският вратар на Лудогорец отново се намеси блестящо. В последните секунди на първата част Камара също имаше шанс да изравни, но ударът му от границата на наказателното поле премина близо до целта.

След подновяването на играта Факундо Родригес засече с глава центриране на Сенси от пряк свободен удар, но не успя да насочи топката точно.

По-късно добра комбинация между Годой и Пастор по десния фланг отвори възможност за Питас. Кипърският нападател стреля, но право в ръцете на Бонман.

Около 69-ата минута Лудогорец бе близо до изравняване след корнер. Топката се отклони от главата на Теодор Иванов и за малко не изненада Лапоухов. Малко след това вратарят на ЦСКА не прецени добре една ситуация, от която Кайо Видал получи възможност да стреля. Опитът на бразилеца обаче премина далеч от целта.

Четвърт час преди края Жан-Филип Гбамен, който се завърна в игра, отправи удар от дъгата на наказателното поле. Топката премина недалеч от вратата на Бонман. Желизко продължи да търси възможност за гол с далечни изстрели, но и неговите опити не намериха целта.

В 81-вата минута центриране на Сенси от корнер създаде ново напрежение пред вратата на гостите. Лудогорец отговори с една от най-добрите си ситуации в мача – Текпетей стреля опасно ниско по тревата, но Лапоухов успя да спаси.

В 88-ата минута Лудогорец капитулира за втори път. Исак Соле отне топката в централната зона и подаде към Леандро Годой, известен с прозвището Кошмара. Аржентинският нападател завърши атаката с точен удар в близкия ъгъл и оформи крайното 2:0.

След успеха ЦСКА събра 30 точки, като има два изиграни мача повече от Левски, който е с 28. Лудогорец остава на третата позиция с 26 пункта и мач по-малко от „сините“. Загубата бе първа за Игор Йовичевич след завръщането му начело на разградчани.