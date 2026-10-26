Владислав Панев: Доста е плашещо, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата

Доста е плашещо, но по-скоро издава страх, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата, а именно да споделят позициите на кабинета в пълнота, "без да вплитат в политически наративи думите на министър-председателя".

Сякаш той е народен артист или все още пилот на самолет, а не именно политик. И като такъв медиите съвсем нормално "вплитат думите му в политически наративи". Че в какви други?

Може би трябва да очакваме закон за създаване на министерството на истината? Ако се ръководят от методиката на работа на КГБ, това е следващата логична стъпка.