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Владислав Панев: Доста е плашещо, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата

Владислав Панев: Доста е плашещо, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата

26 Октомври, 2026 22:04 1 514 60

  • владислав панев-
  • правителство-
  • министерски съвет

И като такъв медиите съвсем нормално "вплитат думите му в политически наративи". Че в какви други?

Владислав Панев: Доста е плашещо, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата - 1
Снимка: БГНЕС
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Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Доста е плашещо, но по-скоро издава страх, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата, а именно да споделят позициите на кабинета в пълнота, "без да вплитат в политически наративи думите на министър-председателя".

Сякаш той е народен артист или все още пилот на самолет, а не именно политик. И като такъв медиите съвсем нормално "вплитат думите му в политически наративи". Че в какви други?

Може би трябва да очакваме закон за създаване на министерството на истината? Ако се ръководят от методиката на работа на КГБ, това е следващата логична стъпка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Петрохан всичко е спокойно

    32 12 Отговор
    Владислав Панев е невинен.

    Спете спокойно деца!

    Коментиран от #11

    22:07 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да де, ама

    32 18 Отговор
    Kогато управлявахте заедно с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и Пеевски, не беше ли плашещо за хората, че сте в сглобка с тези които разградиха държавността?

    22:08 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аве

    17 7 Отговор
    Сарафа знае ли, че си има двойник, по-смешен от него.

    22:11 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    32 8 Отговор
    Като служител на олигарха Иво Прокопиев лицето Панев ги разбира тия неща.

    22:12 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По стар казармен навик

    18 19 Отговор
    Чорапа пикае срещу вятъра

    22:15 26.10.2026

  • 11 Европеец

    25 10 Отговор

    До коментар #1 от "На Петрохан всичко е спокойно":

    Щом като "журналистите" не знаят и не умеят да си гледат работата трябва да им се помогне по някакъв начин ,дори и от министерски съвет..... Какво да кажа за журналистите, няма вече истинска журналистка.... Всичко ми се струва че е слугинаш и нагаждачество, за манипулациите и промиване на мозъците Не си струва да пишем, всички го виждаме, но както и дае, карай да върви....

    22:16 26.10.2026

  • 12 Чака ни Вучич-Орбан 2

    14 18 Отговор
    Заради Боташ Гейт и не само.

    22:16 26.10.2026

  • 13 Красимир Петров

    25 12 Отговор
    Жълтопаветните бо-клУци много активни

    22:18 26.10.2026

  • 14 я па тоя

    17 8 Отговор
    що не отиде да го сервира това на американското посолство? Да не иска да ни каже, че в САЩ няма демокрация? Чичо Дончо всеки ден критикува журналята, именно че предават думите му в някакъв измислен от тях наратив и ги обвинява в лъжа, ама никой в целия свят не се е изцепил, че това е доста плашещо.
    А по отношение на министерството на истината, Владислав Пенев е по-добре да мълчи, че се излага - изкривяването на истината е занята на ПП ДБ и новговор им е базиса.

    22:21 26.10.2026

  • 15 Руски диверсант

    11 16 Отговор
    Аз избрах Радев, моят министър-председател.
    Никой не е улеснявал дейността ми така.
    Защото никой не е мразил народа си повече от него.
    Отличник е братчето ми, добре го обучихме да саботира.

    Коментиран от #26

    22:22 26.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 6 Отговор
    ПОКАЗАХА САЛФЕТКАТА НА ЧЪРЧИЛ И СТАЛИН
    .....
    ЧЪРЧИЛ Е НАПИСАЛ
    - ГЪРЦИЯ 100% БРИТАНСКА
    - БЪЛГАРИЯ 75% РУСКА , 25% БРИТАНСКА
    - РУМЪНИЯ 85% РУСКА , 15% БРИТАНСКА
    - ЮГОСЛАВИЯ 50%НА 50%
    .....
    -ПОЛША 70% РУСКА , 30% БРИТАНСКА
    .......
    И
    СТАЛИН Е СЛОЖИЛ ПО ЕДНА ОТМЕТКА - ЧОВКА
    .. " СЪГЛАСЕН"
    ........
    ТАКА ЧЕ НЕ Е БИЛА РУСКА ОКУПАЦИЯ
    ....А ЧЪРЧИЛ
    СИ НИ Е ПРОДАЛ НА РУСИЯ КАТО ПАРЧЕ
    НАДЕНИЦА :)

    Коментиран от #29, #39

    22:22 26.10.2026

  • 17 даолио

    13 12 Отговор
    Лъжците от ПП и ДБ педофили е много вероятно да изкарат пак гумената лодка, и Мирчо селяндурина и Ристю демокрацията да се отъркалят някъде на жълтите павета. Гейрал Ниско - Русията, ако не си пие хапчетата, през седмицата до изборите ще хване поне дузина "руски шпиони" и ще арестува Владимир Путин поне 2 пъти. Пуснаха 2 ра серия с магарицата Сони да си прави снимки на тротоара, но тя не успя да излъже достатъчно глупаци. Ще трябва да се заемат със сценката заслужилите артисти. Този сюжет със въргалянето по плажове и тротоари, явно че възбужда все още глупаците от жълто кафявите павета и все още не са разбрали как ги качват на шеината. Сега за 2 ри тур, очакваме педофилите на ПП и ДБ да изиграят още някаква пиеска за да възбудят още глупаци и да пробутат вкиснатата си стока Гюро и Кондьо. Много ще трябва да внимават цяла седмица, Кондьо да не даде интервю, че тогава и глупаците ще разберат за какъв милиционер става на въпрос. Слава на Господ Иисус Христос 1 ви тур мина. Вземаме си пуканки и чакаме гумената лодка или някаква друга сценка измислена от режисьорите и педофилската трупа и глупаците дето си викат "десни демократи".Плашите ли се бре педофили???

    22:22 26.10.2026

  • 18 Ако не вдяват

    9 3 Отговор
    ще има таркал и не само! Оставка караконджи!

    22:23 26.10.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    Процентно споразумение или Срещата с процентите е неформално споразумение между премиерите на Съветския съюз Йосиф Сталин и на Великобритания Уинстън Чърчил за определяне на сферите на влияние в Югоизточна Европа след края на Втората световна война.

    Коментиран от #22

    22:24 26.10.2026

  • 20 Фен

    6 8 Отговор
    Сектата срещу комплексарчето Радев. Ужас.

    22:24 26.10.2026

  • 21 Баткоски

    9 7 Отговор
    Истина е,че журналята много си повярваха,но и за теб/вас/ ще стане страшно

    22:25 26.10.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То е постигнато по време на Московската конференция на 9 октомври 1944 г. По време на среща със Сталин Чърчил предлага Съветският съюз да има 90% влияние в Румъния и 75% в България, Великобритания да има 90% влияние в Гърция, а в Югославия и Унгария влиянията да са по 50%, а Сталин одобрява по принцип предложението, поставяйки отметка с молив.123456 На следващия ден, 10 октомври, външните министри Вячеслав Молотов и Антъни Идън продължават да преговарят по споразумението, изменяйки стойностите за България и Унгария на 80% съветско влияние.7

    22:25 26.10.2026

  • 23 Зомбите са навирили

    11 4 Отговор
    перушина ама скоро ще са като омочено мушкато. Или както казваше голямото Д: "скоро, скоро, скоро вдички"
    Оставка рундалета!

    22:27 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Някой

    14 8 Отговор
    Не съм политик, но ако някой посегне да отвори вратата на моята кола, ще му се случи същото.

    22:28 26.10.2026

  • 26 Путинов педофил

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Руски диверсант":

    И аз бих го избрал, но е много одъртял.

    22:30 26.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РЕАЛИСТ

    9 7 Отговор
    Вижте старите демокрации лак реагират при ситуации, като тази на журналистиката Соня Колтуклиева. В Англия заместник министър председателя Джон Прескот, бе замерен с нещо от жена. Като бивш армейски боксьор реагира и ѝ натресе едно кроше в главата. На улицата. Цяла Англия застана зад него и никой не го обвини в нещо. Тук арестуваха момчето от НСО, че си е вършело работата.

    22:34 26.10.2026

  • 29 Хмм

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Русия е поискала повече за България, но Чърчил отказал - 75%, за да си платим за предателството, но на практика ние бяхме 100% със Сталин, хайде 90%, защото се открива ДЗУ свързано със Силиконовата долина в САЩ, откривсе завод за кокакола, защото само ние не сме крадяли от екстракта, ето и сега кока кола беше в Гърция, но се премести в България, цяла година в Атина са опъвали транспаранти - не купувайте българската кока кола, вече мисля купуваме украинска

    22:34 26.10.2026

  • 30 Бай Иван

    6 7 Отговор
    "Доста е плашещо, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата." Още по-плашещо е когато плондери, като този лъжеха най-нагло народа ни, че в Еврозоната ни чакат с цветя и плюшени мечета и бързо забогатяване (зер влизаме в клуба на богатите!) Този няма ли поне малко срам та поне 1-2 години да се скрие в миша дупка и да не ръси "компетентното" си мнение!

    22:35 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Айде рунди,

    8 2 Отговор
    хващайте си партакешите и кой от къде е, тотал щета сте!

    22:41 26.10.2026

  • 33 Хаха

    5 6 Отговор
    Европейски "ценности" :
    "Холандският премиер Роб Йетен обяви, че той и годеникът му, аржентинския хокеист Николас Кийнън, очакват дете.
    Детето се очаква през пролетта на 2027 г.
    Нито холандският премиер, нито неговият приятел аржентински хокеист ще раждат.
    Двойката е използвала сурогатна майка за раждането.
    Роб Йетен е на 39 години. Той става премиер-министър на Нидерландия през февруари 2026 г., превръщайки се в първия открито гей лидер на Нидерландия.
    След раждането премиерът възнамерява да се отдръпне за кратко от задълженията си, за да прекара време със семейството си.
    Двойката не е женена. Сватбата, планирана за лятото на 2026 г., беше отложена, след като Йетен встъпи в длъжност.
    Бъдещите родители поискаха да се уважава поверителността на всички замесени.".

    Коментиран от #40

    22:42 26.10.2026

  • 34 Колтуклиева

    7 5 Отговор
    Ами аз само копирах от идола си Румен Радев.Той ми е учител по папаращина, когато през лятото на 2020 г. снимаше с дрон в двора на Боко.

    Грешката ми беше само, дето смятах, че всички сме равни пред закона. Бях забравила, че Радев е по-равен от мен.

    22:43 26.10.2026

  • 35 Чини ми се

    4 4 Отговор
    Това дюмне само хаби въздуха.

    22:46 26.10.2026

  • 36 Дани

    7 4 Отговор
    Петроханци в действие начело със слугинага журналистически еле нова!!!

    22:48 26.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бабо мецоооо

    6 5 Отговор
    Я Падни като Соня...... Бравоооо

    Коментиран от #43, #47

    22:49 26.10.2026

  • 39 Салфетката на Чърчил

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Историческа бележка, направена по време на Четвъртата московска конференция на 9 октомври 1944 г.

    Румъния: 90% съветско влияние / 10% за останалите съюзници

    Гърция: 90% британско (и съюзническо) влияние / 10% съветско влияние

    България: 75% съветско влияние / 25% за останалите съюзници.

    Югославия: 50% / 50%

    Унгария: 50% / 50%

    Сталин взима син молив, поставя една голяма чавка (отметка) на одобрение върху листа и му го връща обратно на Чърчил.

    Чърчил предлага на Сталин да изгори салфетката, а Сталин му я връща…

    22:53 26.10.2026

  • 40 Алис Вайдел щеше да им кумува с жена си,

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Хаха":

    но нещо се прецака.

    Коментиран от #49

    22:53 26.10.2026

  • 41 Нагличко

    4 4 Отговор
    И тоя разбирач по фсичко. Петрохански морафети не могат да скрият колтуклийски простотии

    Коментиран от #48

    22:55 26.10.2026

  • 42 така е владко плашещо е че събарят долу

    5 1 Отговор
    казваш как журналистите трябва да си гледат работата, а именно да
    не отварят вратите на некадърни полицици
    дрънкащи разтягащи празни локуми

    22:55 26.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кажи поне

    3 1 Отговор
    Папата кой вайб има предвид, че ще подновява, щото от политика не разбирам.
    Да не окепазите добрия вайб, ей, че...

    22:59 26.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гробар

    5 2 Отговор
    Но най-страшни са руснаците, нали Владиславе? А ти с това име да нямаш нещо руско?

    Коментиран от #50

    23:00 26.10.2026

  • 47 На мечоче

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Бабо мецоооо":

    Не можеш да казваш какво да прави.

    23:00 26.10.2026

  • 48 Благичко

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Нагличко":

    И аз като всеки боташец съм специалист по всичко. Барекови мурафети могат да скрият НСО простотии, но накрая шефа Радеффф прецаква всичко.

    23:06 26.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кратък етимологичен курс за радевчета:

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Гробар":

    Владислав е класическо мъжко име с праславянски произход, чието значение се тълкува като „който владее със слава“ или „славен владетел“.
    Името е двусъставно и етимологията му се корени в два праславянски корена:
    • „Влад-“ — произлиза от глагола владети (volděti), който означава „владея“, „управлявам“, „притежавам“.
    • „-слав“ — произлиза от думата слава (slava), значеща „слава“, „известност“, „чест".
    В миналото името е носело силен аристократичен и пожелателен характер, използвано предимно от средновековни владетели и благородници в славянския свят, за да подчертае правото им на власт:
    • България: Българският цар Йоан Владислав (1015–1018).
    • Полша и Унгария: Крал Владислав III Ягело, известен в българската история като Варненчик. Името е изключително популярно в Чехия, Словакия, Полша (като Władysław).

    В старата българска традиция се чества на 24 септември (на Света Текла).

    Коментиран от #55

    23:25 26.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Прав си

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Кратък етимологичен курс за радевчета:":

    Този наш Владислав владееше ли петроханците, които се гръмнаха или те него владееха?

    Коментиран от #57

    23:41 26.10.2026

  • 56 Даката

    2 1 Отговор
    Ето го момчето на Пеевски .

    Коментиран от #60

    23:41 26.10.2026

  • 57 Не знам,

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Прав си":

    но всички педофили ви владее Путин, а Владко не е вашите.

    23:44 26.10.2026

  • 58 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Този мазник и Пеевски са като скачени съдове - когато единия отслабва другият пълнее и обратно, явно ползват едни и същи хапчета и живеят заедно затова се и прегръщат и целуват парламента.

    23:45 26.10.2026

  • 59 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Плашещо е когато медии дават думата на бавно развиващи се да ни поучават докато се снимат прегърнати с Пеевски в парламента за фейсбук и инстаграм.

    23:47 26.10.2026

  • 60 Цаката

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Даката":

    Ти кажи за Румчо, момчето на Митрофанова.
    Къде ли са снимките как пие мазно кафе в скута и, докато се уговарят какво да лъжат в медиите.

    Каквото се случва в посолството, си остава в посолството ли? Не. И там КГБ прави снимки. Все някой ден ще изтече нещо. Навсякъде има предатели. Даже в руските служби.

    23:48 26.10.2026

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