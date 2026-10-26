Владислав Панев: Доста е плашещо, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата

Доста е плашещо, но по-скоро издава страх, когато пресслужбата на Министерски съвет казва как журналистите трябва да си гледат работата, а именно да споделят позициите на кабинета в пълнота, "без да вплитат в политически наративи думите на министър-председателя".
Сякаш той е народен артист или все още пилот на самолет, а не именно политик. И като такъв медиите съвсем нормално "вплитат думите му в политически наративи". Че в какви други?
Може би трябва да очакваме закон за създаване на министерството на истината? Ако се ръководят от методиката на работа на КГБ, това е следващата логична стъпка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Петрохан всичко е спокойно
Спете спокойно деца!
Коментиран от #11
22:07 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да де, ама
22:08 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аве
22:11 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатана Z
22:12 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 По стар казармен навик
22:15 26.10.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "На Петрохан всичко е спокойно":Щом като "журналистите" не знаят и не умеят да си гледат работата трябва да им се помогне по някакъв начин ,дори и от министерски съвет..... Какво да кажа за журналистите, няма вече истинска журналистка.... Всичко ми се струва че е слугинаш и нагаждачество, за манипулациите и промиване на мозъците Не си струва да пишем, всички го виждаме, но както и дае, карай да върви....
22:16 26.10.2026
12 Чака ни Вучич-Орбан 2
22:16 26.10.2026
13 Красимир Петров
22:18 26.10.2026
14 я па тоя
А по отношение на министерството на истината, Владислав Пенев е по-добре да мълчи, че се излага - изкривяването на истината е занята на ПП ДБ и новговор им е базиса.
22:21 26.10.2026
15 Руски диверсант
Никой не е улеснявал дейността ми така.
Защото никой не е мразил народа си повече от него.
Отличник е братчето ми, добре го обучихме да саботира.
Коментиран от #26
22:22 26.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЧЪРЧИЛ Е НАПИСАЛ
- ГЪРЦИЯ 100% БРИТАНСКА
- БЪЛГАРИЯ 75% РУСКА , 25% БРИТАНСКА
- РУМЪНИЯ 85% РУСКА , 15% БРИТАНСКА
- ЮГОСЛАВИЯ 50%НА 50%
.....
-ПОЛША 70% РУСКА , 30% БРИТАНСКА
.......
И
СТАЛИН Е СЛОЖИЛ ПО ЕДНА ОТМЕТКА - ЧОВКА
.. " СЪГЛАСЕН"
........
ТАКА ЧЕ НЕ Е БИЛА РУСКА ОКУПАЦИЯ
....А ЧЪРЧИЛ
СИ НИ Е ПРОДАЛ НА РУСИЯ КАТО ПАРЧЕ
НАДЕНИЦА :)
Коментиран от #29, #39
22:22 26.10.2026
17 даолио
22:22 26.10.2026
18 Ако не вдяват
22:23 26.10.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #22
22:24 26.10.2026
20 Фен
22:24 26.10.2026
21 Баткоски
22:25 26.10.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":То е постигнато по време на Московската конференция на 9 октомври 1944 г. По време на среща със Сталин Чърчил предлага Съветският съюз да има 90% влияние в Румъния и 75% в България, Великобритания да има 90% влияние в Гърция, а в Югославия и Унгария влиянията да са по 50%, а Сталин одобрява по принцип предложението, поставяйки отметка с молив.123456 На следващия ден, 10 октомври, външните министри Вячеслав Молотов и Антъни Идън продължават да преговарят по споразумението, изменяйки стойностите за България и Унгария на 80% съветско влияние.7
22:25 26.10.2026
23 Зомбите са навирили
Оставка рундалета!
22:27 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Някой
22:28 26.10.2026
26 Путинов педофил
До коментар #15 от "Руски диверсант":И аз бих го избрал, но е много одъртял.
22:30 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РЕАЛИСТ
22:34 26.10.2026
29 Хмм
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Русия е поискала повече за България, но Чърчил отказал - 75%, за да си платим за предателството, но на практика ние бяхме 100% със Сталин, хайде 90%, защото се открива ДЗУ свързано със Силиконовата долина в САЩ, откривсе завод за кокакола, защото само ние не сме крадяли от екстракта, ето и сега кока кола беше в Гърция, но се премести в България, цяла година в Атина са опъвали транспаранти - не купувайте българската кока кола, вече мисля купуваме украинска
22:34 26.10.2026
30 Бай Иван
22:35 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Айде рунди,
22:41 26.10.2026
33 Хаха
"Холандският премиер Роб Йетен обяви, че той и годеникът му, аржентинския хокеист Николас Кийнън, очакват дете.
Детето се очаква през пролетта на 2027 г.
Нито холандският премиер, нито неговият приятел аржентински хокеист ще раждат.
Двойката е използвала сурогатна майка за раждането.
Роб Йетен е на 39 години. Той става премиер-министър на Нидерландия през февруари 2026 г., превръщайки се в първия открито гей лидер на Нидерландия.
След раждането премиерът възнамерява да се отдръпне за кратко от задълженията си, за да прекара време със семейството си.
Двойката не е женена. Сватбата, планирана за лятото на 2026 г., беше отложена, след като Йетен встъпи в длъжност.
Бъдещите родители поискаха да се уважава поверителността на всички замесени.".
Коментиран от #40
22:42 26.10.2026
34 Колтуклиева
Грешката ми беше само, дето смятах, че всички сме равни пред закона. Бях забравила, че Радев е по-равен от мен.
22:43 26.10.2026
35 Чини ми се
22:46 26.10.2026
36 Дани
22:48 26.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бабо мецоооо
Коментиран от #43, #47
22:49 26.10.2026
39 Салфетката на Чърчил
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Историческа бележка, направена по време на Четвъртата московска конференция на 9 октомври 1944 г.
Румъния: 90% съветско влияние / 10% за останалите съюзници
Гърция: 90% британско (и съюзническо) влияние / 10% съветско влияние
България: 75% съветско влияние / 25% за останалите съюзници.
Югославия: 50% / 50%
Унгария: 50% / 50%
Сталин взима син молив, поставя една голяма чавка (отметка) на одобрение върху листа и му го връща обратно на Чърчил.
Чърчил предлага на Сталин да изгори салфетката, а Сталин му я връща…
22:53 26.10.2026
40 Алис Вайдел щеше да им кумува с жена си,
До коментар #33 от "Хаха":но нещо се прецака.
Коментиран от #49
22:53 26.10.2026
41 Нагличко
Коментиран от #48
22:55 26.10.2026
42 така е владко плашещо е че събарят долу
не отварят вратите на некадърни полицици
дрънкащи разтягащи празни локуми
22:55 26.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кажи поне
Да не окепазите добрия вайб, ей, че...
22:59 26.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гробар
Коментиран от #50
23:00 26.10.2026
47 На мечоче
До коментар #38 от "Бабо мецоооо":Не можеш да казваш какво да прави.
23:00 26.10.2026
48 Благичко
До коментар #41 от "Нагличко":И аз като всеки боташец съм специалист по всичко. Барекови мурафети могат да скрият НСО простотии, но накрая шефа Радеффф прецаква всичко.
23:06 26.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Кратък етимологичен курс за радевчета:
До коментар #46 от "Гробар":Владислав е класическо мъжко име с праславянски произход, чието значение се тълкува като „който владее със слава“ или „славен владетел“.
Името е двусъставно и етимологията му се корени в два праславянски корена:
• „Влад-“ — произлиза от глагола владети (volděti), който означава „владея“, „управлявам“, „притежавам“.
• „-слав“ — произлиза от думата слава (slava), значеща „слава“, „известност“, „чест".
В миналото името е носело силен аристократичен и пожелателен характер, използвано предимно от средновековни владетели и благородници в славянския свят, за да подчертае правото им на власт:
• България: Българският цар Йоан Владислав (1015–1018).
• Полша и Унгария: Крал Владислав III Ягело, известен в българската история като Варненчик. Името е изключително популярно в Чехия, Словакия, Полша (като Władysław).
В старата българска традиция се чества на 24 септември (на Света Текла).
Коментиран от #55
23:25 26.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Прав си
До коментар #50 от "Кратък етимологичен курс за радевчета:":Този наш Владислав владееше ли петроханците, които се гръмнаха или те него владееха?
Коментиран от #57
23:41 26.10.2026
56 Даката
Коментиран от #60
23:41 26.10.2026
57 Не знам,
До коментар #55 от "Прав си":но всички педофили ви владее Путин, а Владко не е вашите.
23:44 26.10.2026
58 Наблюдател
23:45 26.10.2026
59 Ти да видиш
23:47 26.10.2026
60 Цаката
До коментар #56 от "Даката":Ти кажи за Румчо, момчето на Митрофанова.
Къде ли са снимките как пие мазно кафе в скута и, докато се уговарят какво да лъжат в медиите.
Каквото се случва в посолството, си остава в посолството ли? Не. И там КГБ прави снимки. Все някой ден ще изтече нещо. Навсякъде има предатели. Даже в руските служби.
23:48 26.10.2026