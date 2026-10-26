Алкарас и Зверев смениха тенис корта с Виенската опера

Две от най-големите звезди на съвременния тенис – Карлос Алкарас и Александър Зверев, се откъснаха за кратко от спортните си ангажименти, за да посетят една от най-емблематичните културни забележителности на австрийската столица. Преди участието си на турнира от сериите ATP 500 „Ерсте Банк Оупън“ двамата разгледаха Виенската държавна опера в компанията на директора на надпреварата Хервиг Щрака.

Испанецът и германецът, заемащи второто и третото място в световната ранглиста, имаха възможност да се запознаят отблизо с историята и архитектурата на величествената сграда на булевард „Рингщрасе“. Директорът на оперния театър Богдан Рошчич лично ги разведе из емблематичния комплекс и им разказа повече за богатото културно наследство на Виена.

Посещението не премина само под знака на историята и изкуството. Двамата тенисисти позираха за фотосесия на самата сцена, а след това демонстрираха уменията си и с ракети в ръка. Алкарас и Зверев размениха няколко удара както върху сцената, така и по внушителното главно стълбище на сградата.

Обиколката им продължи с посещение на прочутия Чаен салон и централната ложа на операта.

„Винаги е впечатляващо да се посещават световноизвестни оперни театри, а аз вече съм виждал доста от тях“, сподели Зверев след преживяването.

Карлос Алкарас също изрази възхищението си от посещението, което се оказало особено специално за него.

„Това е място, пропито с история, и е наистина внушително. Досега никога не бях влизал в опера, така че за мен е изключително вълнуващо да бъда тук и да видя всичко това с очите си. Страхотно е да научиш повече за подобна историческа сцена и да я преживееш отвътре“, заяви испанецът.

След необичайното културно преживяване двамата тенисисти ще насочат вниманието си към предстоящите си мачове във Виена, където ще се борят за успех в престижната надпревара от календара на ATP.

🎥 Carlos Alcaraz and Zverev visit the Vienna State Opera Carlos is happy with the way he’s playing and hopes the next tournaments go better He says Zverev would be more comfortable performing on the opera main stage and he would pay to watch it Full video on @ErsteBankOpen YT https://t.co/RZoFnXbSaL — Alcaraz Daily (@alcarazdaily) October 26, 2026