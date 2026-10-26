Новини
Спорт »
Тенис »
Алкарас и Зверев смениха тенис корта с Виенската опера

Алкарас и Зверев смениха тенис корта с Виенската опера

26 Октомври, 2026 21:03 539 0

  • карлос алкарас-
  • александър зверев-
  • тенис-
  • atp 500-
  • виена-
  • виенска държавна опера

Двамата разгледаха Виенската държавна опера в компанията на директора на надпреварата Хервиг Щрака

Алкарас и Зверев смениха тенис корта с Виенската опера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Две от най-големите звезди на съвременния тенис – Карлос Алкарас и Александър Зверев, се откъснаха за кратко от спортните си ангажименти, за да посетят една от най-емблематичните културни забележителности на австрийската столица. Преди участието си на турнира от сериите ATP 500 „Ерсте Банк Оупън“ двамата разгледаха Виенската държавна опера в компанията на директора на надпреварата Хервиг Щрака.

Испанецът и германецът, заемащи второто и третото място в световната ранглиста, имаха възможност да се запознаят отблизо с историята и архитектурата на величествената сграда на булевард „Рингщрасе“. Директорът на оперния театър Богдан Рошчич лично ги разведе из емблематичния комплекс и им разказа повече за богатото културно наследство на Виена.

Посещението не премина само под знака на историята и изкуството. Двамата тенисисти позираха за фотосесия на самата сцена, а след това демонстрираха уменията си и с ракети в ръка. Алкарас и Зверев размениха няколко удара както върху сцената, така и по внушителното главно стълбище на сградата.

Обиколката им продължи с посещение на прочутия Чаен салон и централната ложа на операта.

„Винаги е впечатляващо да се посещават световноизвестни оперни театри, а аз вече съм виждал доста от тях“, сподели Зверев след преживяването.

Карлос Алкарас също изрази възхищението си от посещението, което се оказало особено специално за него.

„Това е място, пропито с история, и е наистина внушително. Досега никога не бях влизал в опера, така че за мен е изключително вълнуващо да бъда тук и да видя всичко това с очите си. Страхотно е да научиш повече за подобна историческа сцена и да я преживееш отвътре“, заяви испанецът.

След необичайното културно преживяване двамата тенисисти ще насочат вниманието си към предстоящите си мачове във Виена, където ще се борят за успех в престижната надпревара от календара на ATP.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове