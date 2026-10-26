Джейсън Уилкокс попадна под обстрела на феновете на Юнайтед

Джейсън Уилкокс се превърна в една от основните мишени на недоволството сред феновете на Манчестър Юнайтед след поредицата от слаби резултати и спорната трансферна политика на клуба. Напрежението се засили след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут на 25 октомври, когато привържениците ясно насочиха гнева си към директора по футболните въпроси.

Уилкокс е бивш английски футболист и част от състава на Блекбърн, спечелил титлата във Висшата лига през сезон 1994/95. Той пристигна в Манчестър Юнайтед през април 2024 г. като технически директор, след 15 месеца на сходна позиция в Манчестър Сити. Там е ръководил и академията на клуба.

В Манчестър Сити Уилкокс работи с настоящия главен изпълнителен директор на Юнайтед Омар Берада. Той познава и Стивън Торпи, назначен за ръководител на академията на „червените дяволи“ през август 2025 г.

При назначаването на Уилкокс Манчестър Юнайтед заяви, че той ще работи във всички технически области, за да бъдат постигнати „най-високите стандарти на представяне“. Първоначално той трябваше да бъде подчинен на спортния директор.

Тази структура се промени през декември 2025 г., когато Дан Ашъорт беше освободен след различия с ръководството за избора на заместник на Ерик тен Хаг. След това ролята на Уилкокс стана по-видима, а присъствието му около новите трансфери го превърна в един от публичните символи на решенията във футболната част на клуба.

Част от критиките към Уилкокс е свързана с това, че Манчестър Юнайтед се съсредоточи почти изцяло върху подсилването на халфовата линия през лятото. Не беше привлечена конкуренция за Люк Шоу на левия бек, нито подкрепа за нападателя Бенджамин Шешко. Контузиите и на двамата направиха тези пропуски още по-видими.

Съществуват обаче и фактори, които не са зависели пряко от него. Уилкокс не определя трансферните бюджети. Контузията на Мануел Угарте, получена по време на мач за Уругвай, провали плана халфът да бъде продаден през лятото и така да помогне за финансирането на нови сделки.

Допълнителен удар беше отказът на Барселона от договорка за 26 милиона паунда за Маркъс Рашфорд. Двата случая ограничиха възможностите на Юнайтед както за трансферни суми, така и за заплати.

Уилкокс рядко говори пред медиите, а липсата на публично обяснение защо клубът е избрал точно тази трансферна стратегия оставя място за спекулации и недоволство. Длъжността му, участието му при представянето на нови футболисти и честото му присъствие в официалните съобщения на клуба го поставят в центъра на критиките.

На този фон Майкъл Карик е възприеман като треньор, който не е получил достатъчно подкрепа от ръководството. Така слабите резултати на терена и решенията извън него се събират около една фигура, дори когато част от причините са свързани с контузии, провалени сделки и бюджетни ограничения.

Източници: bbc.co.uk, sports.yahoo.com