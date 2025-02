Манчестър Юнайтед продължава да трупа загуби и кошмарна статистика

Английският гранд Манчестър Юнайтед продължава да трупа негативни резултати и съответно антирекорди. След поражението си с 0:1 от Тотнъм в Лондон, "червените дяволи" вече са загубили почти половината си срещи в английския шампионат този сезон.

Юнайтед е с 12 поражения от 25 мача. Това е най-големият брой загуби на тима в рамките на първите 25 мача от английското първенство от сезон 1973/74. През въпросния сезон тимът записва 13 загуби в първите 25 двубоя, а всичко това довежда и до последното изпадане на отбора от елита.

Юнайтед е допуснал и общо 8 поражения в последните си 12 мача в Премиър Лийг от 4 декември досега. Само заемащите последните две места в класирането Лестър (9) и Саутхямптън (10) имат повече загуби в последните си 12 срещи.

В момента воденият от Рубен Аморим тим заема 15-о място в класирането с 29 точки.

