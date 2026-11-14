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Катастрофа затвори Е79 край Монтана в двете посоки
  Тема: Трафик

Катастрофа затвори Е79 край Монтана в двете посоки

14 Ноември, 2026 05:02 204 1

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  • трафик

Движението е спряно при километър 113 между Монтана и Крапчене. Леките автомобили се пренасочват по два обходни маршрута

Катастрофа затвори Е79 край Монтана в двете посоки - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Катастрофа затвори и в двете посоки участъка от път I-1 между Монтана и Крапчене, част от направлението Е79. Инцидентът е станал малко преди полунощ в посока Враца, а ограничението е въведено при километър 113, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Временно движението по път I-1 Монтана – Враца в участъка Монтана – Крапчене при км 113 е ограничено в двете посоки поради катастрофа.“

За леките автомобили е определен обход през Монтана, Благово, Берковица, Спанчевци, Вършец и Стояново, откъдето трафикът се връща на път I-1 към Враца. Като друг алтернативен маршрут се посочва направлението Монтана – Бойчиновци – Криводол – Враца.

Тежкотоварните автомобили, както и превозните средства с ремаркета, полуремаркета и каравани, изчакват на място. Движението в района се регулира от „Пътна полиция“.

По информация от пътуващи на мястото има усукан тир, заел пътното платно. Към момента няма потвърдени данни за пострадали, за причините за катастрофата или за това кога ще бъде възстановено движението.

Източници: bntnews.bg


Монтана / България
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