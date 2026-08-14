Джеф Безос купува дял в Ливърпул

Собствениците на английския гранд Ливърпул – Fenway Sports Group (FSG) – официално потвърдиха постигането на окончателно споразумение за продажбата на миноритарен дял от клуба. Купувач е мощният инвестиционен консорциум „1892 Holdings“, в който водещо участие има основателят на Amazon Джеф Безос. Новината бе съобщена в официално изявление на американските собственици в петък вечер, 14 август 2026 г.

По информация на авторитетни световни медии, сделката възлиза на около 1.5 милиарда паунда (близо 2 милиарда долара). Това оценява общата стойност на 20-кратния шампион на Англия на над 7 милиарда долара. Американската компания FSG, която придоби „червените“ през 2010 г. за скромните 300 милиона лири, запазва пълния мажоритарен контрол и оперативното управление на „Анфийлд“.

Кой влиза в мегаконсорциума?

Новият инвеститорски синдикат обединява едни от най-богатите хора на планетата. Начело на „1892 Holdings“ е британско-индийският предприемач Амит Бхатия. Той е бивш председател на Куинс Парк Ренджърс и зет на стоманения магнат Лакшми Митал. Бхатия ще заеме поста на вицепрезидент на Ливърпул и ще влезе в разширения борд на директорите.

Технологичният милиардер Джеф Безос участва в сделката като водещ инвеститор чрез фонда „K5 Sports“. Според източници на Reuters (www.reuters.com), Безос няма да има официално място в борда на директорите на клуба. Мястото там ще бъде заето от Брайън Баум от същия фонд. Към консорциума се присъединява и компанията „EE Capital“, която управлява активите на съоснователя на Facebook Едуардо Саверин и съпругата му Елейн, която също става част от борда.

Какво следва за Ливърпул на трансферния пазар?

Въпреки колосалното богатство на новите партньори, феновете не трябва да очакват моментални трансферни бомби. Както отбелязва британското издание The Independent, правилата за финансова устойчивост на УЕФА и Висшата лига обвързват разходите с преките приходи на клуба. Инвестицията обаче ще подпомогне дългосрочната стратегия на FSG, след като през последната година клубът инвестира над 500 милиона паунда за нови играчи.

Новият мениджър на мърсисайдци Андони Ираола ще разчита на по-голяма търговска стабилност и разрастване на бранда в САЩ и Азия. Ливърпул започва новия сезон във Висшата лига на 23 август с гостуване срещу Нюкасъл.

„Това партньорство обединява експерти от световния бизнес и технологиите. Радваме се, че Амит Бхатия и консорциумът споделят нашата дългосрочна философия за развитие“, заяви президентът на FSG Майк Гордън пред клубния сайт на мърсисайдци. Сделката предстои да получи финално одобрение от регулаторните органи на Висшата лига.