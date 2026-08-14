ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев Враца

Емоциите от европейските клубни турнири бързо отстъпват място на битките от родното първенство.

Ръководството на ЦСКА стартира продажбата на пропуските за домакинството срещу Ботев (Враца) в среща от 5-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за 16 август (неделя) от 19:00 часа. Домакините влизат в сблъсъка от трета позиция в класирането с актив от 10 точки, докато врачани заемат 12-о място с 1 пункт.

Как и откъде да купят билети феновете на ЦСКА?

Към 18:00 часа на 14 август 2026 г. ценните хартийки се продават единствено в онлайн мрежата. От утре, 15 август (събота), привържениците ще имат възможност да закупят пропуски и физически:

Официален магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 – от 10:00 до 19:00 часа в събота и неделя.

на ул. „Солунска“ 12 – от 10:00 до 19:00 часа в събота и неделя. Билетни каси на стадион „Васил Левски“ (на ул. „Гурко“) – в деня на мача от 12:00 часа до края на първото полувреме.

Пропуските за гостуващия сектор на Ботев (Враца) са на цена от 10 евро (около 20 лева). Те са достъпни онлайн, както и на специална каса пред вход 9 на стадиона два часа преди първия съдийски сигнал.

Важни правила за достъп до стадиона

Входовете на Националния стадион ще бъдат отворени в 18:00 часа в неделя. От столичния клуб апелират феновете да пристигнат по-рано, за да се избегнат опашки пред турникетите.

Деца до 7-годишна възраст влизат напълно безплатно, но задължително с пълнолетен придружител и попълнена декларация (за деца до 14 години). Хората с увреждания, нуждаещи се от специален достъп, трябва да изпратят заявка на имейл [email protected] най-късно до 15 август в 17:00 часа. Тяхното влизане в инвалидни колички ще се осъществява през вход 26 на Сектор А.