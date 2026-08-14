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ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев Враца

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев Враца

14 Август, 2026 19:00 391 1

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„Червените“ призоваха за мощна подкрепа на „Васил Левски“ в неделя

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев Враца - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Емоциите от европейските клубни турнири бързо отстъпват място на битките от родното първенство.

Ръководството на ЦСКА стартира продажбата на пропуските за домакинството срещу Ботев (Враца) в среща от 5-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за 16 август (неделя) от 19:00 часа. Домакините влизат в сблъсъка от трета позиция в класирането с актив от 10 точки, докато врачани заемат 12-о място с 1 пункт.

Как и откъде да купят билети феновете на ЦСКА?

Към 18:00 часа на 14 август 2026 г. ценните хартийки се продават единствено в онлайн мрежата. От утре, 15 август (събота), привържениците ще имат възможност да закупят пропуски и физически:

  • Официален магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 – от 10:00 до 19:00 часа в събота и неделя.
  • Билетни каси на стадион „Васил Левски“ (на ул. „Гурко“) – в деня на мача от 12:00 часа до края на първото полувреме.

Пропуските за гостуващия сектор на Ботев (Враца) са на цена от 10 евро (около 20 лева). Те са достъпни онлайн, както и на специална каса пред вход 9 на стадиона два часа преди първия съдийски сигнал.

Важни правила за достъп до стадиона

Входовете на Националния стадион ще бъдат отворени в 18:00 часа в неделя. От столичния клуб апелират феновете да пристигнат по-рано, за да се избегнат опашки пред турникетите.

Деца до 7-годишна възраст влизат напълно безплатно, но задължително с пълнолетен придружител и попълнена декларация (за деца до 14 години). Хората с увреждания, нуждаещи се от специален достъп, трябва да изпратят заявка на имейл [email protected] най-късно до 15 август в 17:00 часа. Тяхното влизане в инвалидни колички ще се осъществява през вход 26 на Сектор А.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сроред противника

    1 0 Отговор
    Ботев Враца са по опасни от Макаби

    19:16 14.08.2026

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