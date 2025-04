…Григор Димитров тръгна успешно в сезона на клей в Монте Карло…

Най-добрият български тенисист – Григор Димитров, се класира за втория кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло, след като спечели с 2:0 сета (6:3, 6:4) срещу чилиеца Николас Джари в първия си мач от сезона на клей за час и 46 минути.

Българинът показа борбения си дух, след като допусна да изостава с пробив още в първия си гейм, но моментално направи рибрейк, а след това на свой ред взе подаването на съперника и затвори първия сет. Във втората част нещата изглеждаха, че бъдат още по-лесни за Гришо, който дръпна с 3:0 и два пробива, но допусна спад в играта си. От това се възползва Джари, който върна единия пробив, а в последния десети гейм на сета, който продължи цели 16 минути, чилиецът можеше да върне пробива. Димитров пък изпусна шест мач-бола, от все пак от седмия съумя да вземе първия си мач от "домашния" Мастърс турнир.

Григор реализира само един ас в мача срещу четири за Джари и записа десет печеливши удара срещу 20 за чилиеца, а непредизвиканите грешки бяха 26 срещу 33.

Следващият противник на Григор Димитров ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините Валентин Вашеро (Монако), който в първия кръг елиминира германеца Ян-Ленард Щруф с 6:2, 6:1. При успех над Вашеро, за Димитров е възможна нова среща със сърбина Новак Джокович, който ще стартира директно от втория кръг с мач срещу Алехандро Табило от Чили.

