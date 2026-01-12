Мирчев: Борисов изнагля като каза, че протестите били финансирани от ДДС-измамници

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите били финансирани от данъчни и ДДС-измамници."
Това заяви съпредседателят на "Да. България" Ивайло Мирчев във фейсбук. Той направи коментар във връзка с изказването на Бойко Борисов, направено в централата на ГЕРБ, след връщането на първия мандат за съставяне на правителство.
Мирчев подчерта, че правителството на Росен Желязков не е паднало само, а е било свалено с невиждани протести. Никой не е плащал на протестиращите - отвратени са истински, изтъкна той. По думите му правителството, с което Борисов толкова се гордее, е било подчинено изцяло на Пеевски.
Според него Борисов се е опитал да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата - убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат, добави Мирчев.
По думите му лидерът на ГЕРБ има няколко важни неща, които трябва да свърши. Това отстраняването на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО - неговата и на Пеевски. Съпредседателят на "Да, България" подчерта, че смелост за тях няма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
13:22 12.01.2026
2 За година и 7 месеца без ГЕРБ
- Нарастване на БВП;
- Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
- Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което позволи да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към Еврозоната;
- Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
- Страната влезе в Шенген;
- Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
- Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
- Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.
Коментиран от #53
13:22 12.01.2026
3 Абе не му давайте дума
13:23 12.01.2026
4 ТИКВУН И ШИШИ ПАК ЩЕ УПРАВЛЯВАТ
13:23 12.01.2026
6 ивайла мирчева искам на фронта
13:23 12.01.2026
Коментиран от #58, #105
13:24 12.01.2026
8 Само
13:24 12.01.2026
9 ГЕРБ СЪСИПА БЪЛГАРИЯ
10 НАЙ ГНУСНИТЕ СА ИТН
Коментиран от #18, #34, #66, #88, #91
13:25 12.01.2026
11 Реалност
Или пък мyчaщия с мъка Пеевски, чийто речник е от не повече от 150 думи. Или пък патерицата Късия Копейкин, с две фалшиви дипломи и 50 наизустени изречения, които се е научил да ги изговаря бързо.
Само неудачници !
Коментиран от #49
13:25 12.01.2026
12 Трол
13:25 12.01.2026
13 Нострадамус
13:25 12.01.2026
14 с два пръста чело от село
Коментиран от #27
13:26 12.01.2026
15 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава от КГБ до Премиер на Републиката.
Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
13:28 12.01.2026
16 Айде айде
13:28 12.01.2026
17 престъпници атлантически
Атлантиците са нацисти и престъпници независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря
Коментиран от #24
13:28 12.01.2026
19 ДДС-измамници
13:30 12.01.2026
20 Бай Араб
Коментиран от #102
13:30 12.01.2026
22 В Скопие трошат посолството
13:30 12.01.2026
23 Борисов е неук самозванец и измамник
13:32 12.01.2026
24 ГРУ гайтанжиева
Коментиран от #32
13:32 12.01.2026
Коментиран от #84
13:33 12.01.2026
13:33 12.01.2026
До коментар #14 от "с два пръста чело от село":Борисов е комунист с комунистическа партийна книжка.
Децата не носят отговорност за решенията на родителите!
Твоя тати, ако е престъпник в затвора, това прави ли те тебе такъв?!
Коментиран от #37, #44
13:34 12.01.2026
29 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬
80 г. съветско иго стигат !!!
1) двама министър председатели, които са били бивши граждани на СССР (Андрей Луканов и Сергей Станишев)
2) един, министър-председател канадски гражданин, доведен от ДС чрез руския шапкар Радев да парадира като "западен" докато им върши работата (Кирил Петков)
3) двама министър-председатели шапкари, отгледани със СССР в сърцето още от военната академия (Стефан Янев и Гълъб Донев, и двамата назначения на руския шапкар Радев ).
5) един министър-председател, отгледан от генерала от ДС Любен Гоцев (Бойко Борисов)
6) един президент член на Държавна сигурност (Георги Първанов, псевдоним "Гоце")
8) за всичките тези години имаме пожизнени ДС-КГБ ръководители на синдикати, браншови организации, дружества с патриотични имена.
13:34 12.01.2026
30 Борисов е манипулатор!
13:35 12.01.2026
31 Борисов ви лъже!
13:35 12.01.2026
32 Не е кремълска пропаганда а е факт
До коментар #24 от "ГРУ гайтанжиева":Атлантизма е еманацията на нацизма...
Атлантиците са нацисти и престъпници независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината
Коментиран от #36
13:35 12.01.2026
33 Браво, Мирчев!
Коментиран от #108
13:35 12.01.2026
35 Бай Араб
Коментиран от #42, #47
13:36 12.01.2026
36 Лъжеш нагло!
До коментар #32 от "Не е кремълска пропаганда а е факт":Атлантизмът е ориентация за сътрудничество с демократични държави и противодействие на агресивни тоталитарни режими. Да се твърди, че той е „еманация на нацизма“ или че привържениците му са „нацисти и престъпници“, е абсолютно невярно и исторически, и логически.
Коментиран от #43, #69
13:37 12.01.2026
37 Смешници от ПП-ДС
До коментар #27 от "По-точно":ДС ушето не мисли така! Другарят Бойкикев-Иванов тоже!
13:37 12.01.2026
38 Бай Араб
13:38 12.01.2026
40 Възраждане
13:38 12.01.2026
41 Нинова
13:39 12.01.2026
42 Интелигент
До коментар #35 от "Бай Араб":Мирчев изглежда млад, интелигентен, успял… и въпреки това някак си изглежда като човек, който знае, че ще трябва да се бори с целия политически цирк наоколо, за да направи нещо смислено за България!
Ти виж Борисов и Пеевски как изглеждат, не напразно им викат "прасета"!
Коментиран от #48, #65
13:39 12.01.2026
43 Какво демократично има
До коментар #36 от "Лъжеш нагло!":в лъжата, кражбата, цензурата, пиратството и т.н.? Атлантизма е новото име на фашизма.
Коментиран от #59
13:40 12.01.2026
44 червен женерал Наско Гномочев:
До коментар #27 от "По-точно":- Да живее БКП!
13:40 12.01.2026
45 Истината много боли,а
13:40 12.01.2026
46 Пълен Провал
само несвързани глупости.
Коментиран от #51, #55
13:41 12.01.2026
47 Истината
До коментар #35 от "Бай Араб":Ивайло Мирчев е пример за политик, който не се страхува да говори истината и да защитава демократичните принципи. Смелостта му да изобличава манипулации, да подкрепя гражданските протести и да поставя интересите на обществото над личната или партийна изгода го прави редкият тип лидер, който вдъхва доверие и надежда за Промяна и Реформи.
Коментиран от #52, #56
13:41 12.01.2026
48 Ти къде си бил
До коментар #42 от "Интелигент":като тоя те лъже най нагло и после обвинява другите? Поне се замисли, че за този шарлатанин, трябва да си глупав, за да мус е радваш като те лъже!
13:41 12.01.2026
49 Комунисте,
До коментар #11 от "Реалност":че те са ваши съпартиици ...
Ко ривеш ?
13:42 12.01.2026
50 Промяна
АТАНИ
Коментиран от #60
13:42 12.01.2026
51 Пълен Провал
До коментар #46 от "Пълен Провал":Борисов достойно замества Делян Пеевски от Дубай...
само несвързани глупости.
13:42 12.01.2026
52 И троловете на този боклук се показаха
До коментар #47 от "Истината":да отвращават хората и да показват колко са гнусни ПП и ДБ, да плащат за лъжи, за да обслужват мафията, да лъжат и крадат народа!
13:42 12.01.2026
53 Лондон
До коментар #2 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":Иди спешно до някоя близка библиотека да се ограмотиш !!!
Когато качваш пенсии и заплати с теглене на външни заеми , това е е фалшиво покачване , защото помпаш инфлацията , което пък обезмисля самото покачване !!!
Дълговата спиала е много по-коварна , от колкото нискити доходи!!!
13:43 12.01.2026
54 Този атлантически паразит
13:43 12.01.2026
55 Всъщност
До коментар #46 от "Пълен Провал":Миречеff замества Бойкикеff, а Ококорчо замества Простото и Парапетка.
13:43 12.01.2026
57 Бай Араб
13:44 12.01.2026
59 ФакТ
До коментар #43 от "Какво демократично има":Комунизма е 10 пъти по-зле и от фашизма
Коментиран от #61
13:45 12.01.2026
61 Няма лошо
До коментар #59 от "ФакТ":Но сега света страда от новият фашизъм, нарекъл се атлантизъм!
Коментиран от #94
13:46 12.01.2026
62 Тома
Коментиран от #82
13:46 12.01.2026
63 еха,
Коментиран от #68
13:46 12.01.2026
64 Промяна
До коментар #58 от "Промяна":По-големи шарлатани от Борисов и Пеевски няма!
Коментиран от #70, #71
13:47 12.01.2026
69 Кви "демократични държави" бре
До коментар #36 от "Лъжеш нагло!":Все военни режими, диктатури и деспотични монархии подкрепят. Я се събуди. Примери ли са ти нужни? ООН напускат и правото на силата, тероризъм, нацизъм и геноцид толерират .... разбира ти главата на теб що е то "демокрация" Да повтаряш малоумни изтъркани наративи е просто позорно зетърче !
13:48 12.01.2026
70 Троловете на ПП и ДБ
До коментар #64 от "Промяна":крадат никове! А гласувайте за крадци, шарлатани и лъжци!
13:48 12.01.2026
73 Питах за доказателства
До коментар #67 от "Фактите":А не за кафяви новини и поръчкови сайтове на мафията кръга капитал!
Коментиран от #78
13:49 12.01.2026
74 Младите, моля прочетете го ! Важно е !
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
13:50 12.01.2026
76 Асен с пенюара
13:50 12.01.2026
77 Атлантизма е еманацията на нацизма
13:51 12.01.2026
78 Виж доказателствата със снимки и видеа
До коментар #73 от "Питах за доказателства":И думите на довършения полуграмотен крадец бивш чалгар славуца
Коментиран от #83, #86, #92
13:51 12.01.2026
79 хо хо хо
13:51 12.01.2026
81 никой не е перфектен
Не, че другите партии са китка, но поне някои вече се накрадоха, имат опит, знаят пътя до Брюксел. От всички злини ще се избира най-малката, то се знае, но е чудовищно гласуването да е само на машини. Има хиляди хора, които си искат хартиените бюлетини.
Проблемът е в комисиите, в онези, които броят и се чудя, защо там не се полагат усилия, а се измислят какви ли не варианти, за да се затрудняват избирателите. Ако можеше управлението на държавата да е толкова добро, че да не се интересуваме изобщо от това, кой управлява и да забравим имената на десетките, които постоянно говорят едни против други. Но.. уви.
13:52 12.01.2026
82 Защото в записа на Руди се чу,
До коментар #62 от "Тома":че ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС са само маркетингови "врагове".
13:52 12.01.2026
84 Пълни глупости
До коментар #25 от "Никакво такова":и пропаганда!! Запомни - няма връщане на "хартиената" коалиция! Един път беше - повече не! Много им се иска на някои да си "бройкат" хартиените бюлетини и да манипулират на воля, ама свърши това!
13:54 12.01.2026
85 протестите са финансирани от ДДС мамници
Гласува ДДС да се начислява при продажбата на стари жилища. На всяко на стойност над 51 000 евро..... На практика на всяко ! Атлантически паразит ! Но иначе данък девиден не искал нали?
13:54 12.01.2026
87 Атлантизма е еманацията на нацизма...
13:56 12.01.2026
89 Промяна
Коментиран от #109, #110
13:58 12.01.2026
91 Нещо доказателства
До коментар #10 от "НАЙ ГНУСНИТЕ СА ИТН":или просто лъжеш!
14:01 12.01.2026
92 Питах за доказателства
До коментар #78 от "Виж доказателствата със снимки и видеа":а не за лъжи от кафявите медии на мафията зад ПП, ДБ и МЕЧ.
Коментиран от #95
14:02 12.01.2026
93 Атлантически паразит
14:02 12.01.2026
94 ФакТ
До коментар #61 от "Няма лошо":"Другарю", умишлено ли забравяш да споменеш Путинкизма?
ФАКТ е, че Съветското участие във Втората световна бе по-крадко от "ТРИ ДНЕВНАТА.....в Украйна. А края и не се вижда... Руснаците бомбондират УМИШЛЕНО жилищни райони. Това и на животните би било под достойнството да го направят !
Коментиран от #96
14:02 12.01.2026
95 Ето ги край
До коментар #92 от "Питах за доказателства":Стотици милиони отпуснати авансово за строежа на магистрала "Хемус" са изчезнали в сакове и чували по времето на министър Караджов, твърдят запознати от МВР.
Според Трифонов това не е кражба, а вземане:
,,Това не е кражба. Това е вземане. От нещо, което смяташ за свое - да си вземеш. Да не те е страх от закон, защото то и законът си е твой. Да не те е страх от погазване на морал, защото ти си свикнал. Вземаш им парите на хората, пък те, така или иначе, ще си траят. Така че това не е кражба. Ние управляваме и решаваме. Не за друго, а защото можем.
Коментиран от #97, #98, #104, #106
14:05 12.01.2026
96 Ти не прочете ли какво пише
До коментар #94 от "ФакТ":Кратко е! Сега света страда от новият фашизъм, нарекъл се атлантизъм.
14:06 12.01.2026
97 Питах за доказателства
До коментар #95 от "Ето ги край":а не за лъжите в кафявите медии на сайтовете на мафията зад ПП, ДБ и МЕЧ.
14:07 12.01.2026
99 Реалист
14:08 12.01.2026
100 Ама наистина
14:08 12.01.2026
101 уахахаха
14:09 12.01.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Майора
14:20 12.01.2026
104 Това според Трифонов
До коментар #95 от "Ето ги край":а според Прокуратурата , МВР и други такива институции ? Я кажи защо Дамаджан разлая кучетата и дотам , нямаше повече приказки по въпроса , но ти нямаш доказателства , но кой какво казал е истина от първа инстанция ! Слушах Караджов по този въпрос и се чудеше как да бъде коректен към партньорите си , хем да не излъже , но такова нещо не съм чул . Защо освен , че платихме на фирмите за работата по Хемус до стотинка , им дадохме още 200 милиона лева , знаеш ли ? Защото същите тези фирми ОСЪДИХА правителството в СЪДА . Не ми казвай , че съдът е виновен , за всички неистини дето се леят по медиите . Бягай за други доказателства , но ако може с документи , а не ской какво казал!
14:21 12.01.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Промяна
До коментар #95 от "Ето ги край":95 А ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ 95 КОГА ВИДЯ ВСИЧКО КОЕТО НАДРАСКА ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 95 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ВАСИЛЕВ СТОПИРА 5 ГОДИНИ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИБРА МИЛИОНИТЕ И СЕИЗМЪКНА БЕЗНАКАЗАНО 95 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ БОРИСОВ БЕШЕ ОСТАВИЛ ПАРИ ЗА ХЕМУС И ГИ НЯМА ПИТАЙ ВАСИЛЕВ КЪДЕ РАЗДАДЕ ПАРИТЕ И 95 СТИГА СИ ПУСКАЛ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
14:24 12.01.2026
107 ГОСПОДИН МИРЧЕВ
14:25 12.01.2026
108 Промяна
До коментар #33 от "Браво, Мирчев!":ПЛАТЕНИЯТ МИРЧЕВ ТРОЛЯК Я СТИГА СИ ПУСКАЛ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАТИХА МЕТЕЖИТЕ КИРО ПРОЦЕНТА ГИ ПОВЕДЕ ЛЪЖЕЦО
14:26 12.01.2026
109 ПРАВ СИ ДРУЖЕ
До коментар #89 от "Промяна":100процента ХАЙДУК
14:27 12.01.2026
110 Промяна
До коментар #89 от "Промяна":89 ФАЛШИВ КРАДЕЦ ШАРЛАТАНСКИ БЕЗСИЛЕН ПРОСТАК СИ ЛЪЖЕЦ СИ МИРЧЕВ ТРОЛ СИ И ТУК СРЕЩУ ПАРИ ФАКТИ БГ ТЕ ТОЛЕРИРАТ НА ШАРЛАТАНИЯТА ПЛАТЕНИТЕ НЕ СЕ ТРИЯТ НЕ СЕ БЛОКИРАТ МИРЧЕВ ПЛАЩА ТУК ЗАКОНИ ФАКТИ БГ НЕ НАЖАТ САМО ШАРЛАТАНИЯТА Е ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
14:29 12.01.2026