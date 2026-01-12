Новини
България »
Мирчев: Борисов изнагля като каза, че протестите били финансирани от ДДС-измамници

Мирчев: Борисов изнагля като каза, че протестите били финансирани от ДДС-измамници

12 Януари, 2026 13:21 1 287 110

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • протести

Мирчев подчерта, че правителството на Росен Желязков не е паднало само, а е било свалено с невиждани протести. Никой не е плащал на протестиращите - отвратени са истински

Мирчев: Борисов изнагля като каза, че протестите били финансирани от ДДС-измамници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите били финансирани от данъчни и ДДС-измамници."

Това заяви съпредседателят на "Да. България" Ивайло Мирчев във фейсбук. Той направи коментар във връзка с изказването на Бойко Борисов, направено в централата на ГЕРБ, след връщането на първия мандат за съставяне на правителство.

Мирчев подчерта, че правителството на Росен Желязков не е паднало само, а е било свалено с невиждани протести. Никой не е плащал на протестиращите - отвратени са истински, изтъкна той. По думите му правителството, с което Борисов толкова се гордее, е било подчинено изцяло на Пеевски.

Според него Борисов се е опитал да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата - убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат, добави Мирчев.

По думите му лидерът на ГЕРБ има няколко важни неща, които трябва да свърши. Това отстраняването на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО - неговата и на Пеевски. Съпредседателят на "Да, България" подчерта, че смелост за тях няма.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    17 23 Отговор
    БОРИСОВ ВИ ДОКАРА ДО ГЛАД БЕДНЯЦИ ГОЛТАЦИ И ХАЙЛАЗИ ГЛАААДДД ГЛААААД

    13:22 12.01.2026

  • 2 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    26 18 Отговор
    - Нарастване на доходите и средната заплата. По паритет на покупателна способност на разполагаемите доходи България почти настига държави като Унгария, Словакия, Румъния;
    - Нарастване на БВП;
    - Пенсиите за три години се увеличиха повече, отколкото за 10-12 години управление на ГЕРБ;
    - Инфлация, намаляваща по-бързо от тази в еврозоната, което позволи да изпълним Маастрихтските критерии за присъединяване към Еврозоната;
    - Финансовата дисциплина беше запазена въпреки сериозното увеличение на доходите и отделянето и изразходването на рекордни средства за инвестиции. Критериите от Маастрихт за дълг и дефицит са изпълнени;
    - Страната влезе в Шенген;
    - Еднозначна външно-политическа позиция за войната в Украйна и министър на отбраната с ясни евроатлантически възгледи като проф. Тагарев;
    - Ясна енергийна политика, скъсваща с обвързаностите с Русия;
    - Конституционни реформи, отварящи вратата към реална промяна в съдебната система.
    Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев, за да запазят контрола над служби, регулатори, администрация и да продължат с грабежа.

    Коментиран от #53

    13:22 12.01.2026

  • 3 Абе не му давайте дума

    39 24 Отговор
    на това гнусно, продажно и лъжливо нещо, от партията на мафията ПП и ДБ.

    13:23 12.01.2026

  • 4 ТИКВУН И ШИШИ ПАК ЩЕ УПРАВЛЯВАТ

    10 25 Отговор
    Държавата е тяхна и който блои тласовете е тяхво вазначение

    13:23 12.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ивайла мирчева искам на фронта

    13 15 Отговор
    Расчет на зенитната ракетна система С-300 на Въоръжените сили на РФ унищожи американски изтребител F-16 в зоната на СВО.

    13:23 12.01.2026

  • 7 Промяна

    9 21 Отговор
    БОРИСОВ МИСЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГЕРБ КАТО МЕН А НЕ ЗА БЕДНИТЕ БАЧКАТОРИ ЗА НАС ЗА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУГИТЕ СТЕ НИКОИ

    Коментиран от #58, #105

    13:24 12.01.2026

  • 8 Само

    27 10 Отговор
    Заради тази му тра пси хо десните ще реализират спад от 1/3!

    13:24 12.01.2026

  • 9 ГЕРБ СЪСИПА БЪЛГАРИЯ

    25 16 Отговор
    Нагъл тиквеник

    13:25 12.01.2026

  • 10 НАЙ ГНУСНИТЕ СА ИТН

    22 8 Отговор
    СЛЕД ТЯХ ДПС- ПЕЕВСКИ ,ГЕРБ ,БСП ,ПП-ДБ НО НАЙ МНОГО ОТКРАДНАХА ЧАЛГАРИТЕ 7 МИЛИАРДА ОТ 23 МИЛИАРДА ЗАЕМИ

    Коментиран от #18, #34, #66, #88, #91

    13:25 12.01.2026

  • 11 Реалност

    22 14 Отговор
    Няма по некадърни от ГЕРБ Ново начало. Нямат капацитет, вижте им дипломите, образованието и професионалната реализация преди да станат депутати - тройкаджии, лyзъpи и некадърници.
    Kато делю фактурата, некадърник завърши финанси в Свищов с успех Добър, подбутван през цялата му кариера от майка си.
    Или пък мyчaщия с мъка Пеевски, чийто речник е от не повече от 150 думи. Или пък патерицата Късия Копейкин, с две фалшиви дипломи и 50 наизустени изречения, които се е научил да ги изговаря бързо.
    Само неудачници !

    Коментиран от #49

    13:25 12.01.2026

  • 12 Трол

    6 9 Отговор
    Ало измамници бяха, не ДДС.

    13:25 12.01.2026

  • 13 Нострадамус

    19 6 Отговор
    Най важно е какво ще каже Борисов пред новия главен прокурор

    13:25 12.01.2026

  • 14 с два пръста чело от село

    25 4 Отговор
    тате вече не е комунист!

    Коментиран от #27

    13:26 12.01.2026

  • 15 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    23 6 Отговор
    Хвани единия, yдави другия!
    Единия е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другия е потомствен милиционер, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС шефа Гестапо и одобрен от доган-агент Сава от КГБ до Премиер на Републиката.

    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    13:28 12.01.2026

  • 16 Айде айде

    11 6 Отговор
    Водени начело от други измамници от Пасолството.

    13:28 12.01.2026

  • 17 престъпници атлантически

    8 13 Отговор
    Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря

    Коментиран от #24

    13:28 12.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДДС-измамници

    8 2 Отговор
    И за старите жилища а? А? .... но иначе данък девидент....

    13:30 12.01.2026

  • 20 Бай Араб

    14 11 Отговор
    Само го вижте този на снимката как изгледа ,иска ни ни управлява заедно с ,,Академика,,

    Коментиран от #102

    13:30 12.01.2026

  • 21 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    14 10 Отговор
    За патерицата на бойко ли става въпрос?

    13:30 12.01.2026

  • 22 В Скопие трошат посолството

    9 9 Отговор
    А тук във България, ние направо искаме да ви натрошим кратуните нацистки и ционистки!

    Коментиран от #80

    13:30 12.01.2026

  • 23 Борисов е неук самозванец и измамник

    18 11 Отговор
    Борисов отново демонстрира типичната си склонност към манипулация и фалшиви разкази, като се опитва да омаловажи истинските протести срещу правителството на Росен Желязков. Твърдението му, че протестите били „финансирани от ДДС-измамници“, е абсолютно невярно и обидно, защото цели да дискредитира хиляди граждани, които излязоха на улицата от разочарование и гняв, а не за пари. Това е класически политически трик: да се създаде усещане, че протестиращите нямат легитимност и че техните искания са „купи-платени“.

    13:32 12.01.2026

  • 24 ГРУ гайтанжиева

    14 11 Отговор

    До коментар #17 от "престъпници атлантически":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #32

    13:32 12.01.2026

  • 25 Никакво такова

    17 8 Отговор
    "машинно гласуване" ! В Белгия се доказа че при изборите декември поне 32% от вота е фалшифициран точно през машините

    Коментиран от #84

    13:33 12.01.2026

  • 26 Рамбо

    19 10 Отговор
    Тоя кретен Мирчев и като тлъст беше гнусен, сега като чироз е още по отврат, прилича и мисли като мумия.

    13:33 12.01.2026

  • 27 По-точно

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "с два пръста чело от село":

    Борисов е комунист с комунистическа партийна книжка.
    Какъв е бил тате, нама зночение!
    Децата не носят отговорност за решенията на родителите!
    Твоя тати, ако е престъпник в затвора, това прави ли те тебе такъв?!

    Коментиран от #37, #44

    13:34 12.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    8 8 Отговор
    Най важното е да бъдат изринати русските назначения и национални предатели от властта.
    80 г. съветско иго стигат !!!
    За 35 години преход, под съветски контрол и модел, сме имали:

    1) двама министър председатели, които са били бивши граждани на СССР (Андрей Луканов и Сергей Станишев)
    2) един, министър-председател канадски гражданин, доведен от ДС чрез руския шапкар Радев да парадира като "западен" докато им върши работата (Кирил Петков)
    3) двама министър-председатели шапкари, отгледани със СССР в сърцето още от военната академия (Стефан Янев и Гълъб Донев, и двамата назначения на руския шапкар Радев ).
    4) двама министър-председатели на БСП, завършили в Москва (Сергей Станишев, Жан Виденов)
    5) един министър-председател, отгледан от генерала от ДС Любен Гоцев (Бойко Борисов)
    6) един президент член на Държавна сигурност (Георги Първанов, псевдоним "Гоце")
    7) един проруски президент, избран от руския генерал от КГБ Решетников, с явен уклон към отделянето ни от ЕС и НАТО (Румен Радев)
    8) за всичките тези години имаме пожизнени ДС-КГБ ръководители на синдикати, браншови организации, дружества с патриотични имена.

    13:34 12.01.2026

  • 30 Борисов е манипулатор!

    12 4 Отговор
    Ивайло Мирчев правилно подчертава, че падането на кабинета не е било „самопадане“, а резултат от масовото гражданско недоволство. Протестите бяха реакция срещу корупция, зависимости от олигархични интереси (Пеевски) и несправедливи политики, а не поръчка от „ДДС-измамници“.

    13:35 12.01.2026

  • 31 Борисов ви лъже!

    11 3 Отговор
    Борисов манипулира с цел да отвлече вниманието от своята роля в зависимостите на предишните правителства, както и да отслаби обществената подкрепа за протестите. Той се опитва да превърне реални граждански искания в „платена драма“, за да покаже себе си като единствен разумен играч и да оправдае собствената си властова позиция.

    13:35 12.01.2026

  • 32 Не е кремълска пропаганда а е факт

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "ГРУ гайтанжиева":

    Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #36

    13:35 12.01.2026

  • 33 Браво, Мирчев!

    8 15 Отговор
    Подкрепата за Мирчев е оправдана: той излага истината за протестите и посочва реалните действия, които трябва да се предприемат – отстраняване на подчинени на олигарси шефове, истинско машинно гласуване и премахване на охраната на олигарсите. Това е смела, рационална и демократична позиция, срещу която Борисов се опитва да противопостави фалшива и демотивираща реторика.

    Коментиран от #108

    13:35 12.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бай Араб

    6 6 Отговор
    Само го вижте този на снимката как изгледа ,иска ни ни управлява заедно с ,,Академика,,

    Коментиран от #42, #47

    13:36 12.01.2026

  • 36 Лъжеш нагло!

    7 8 Отговор

    До коментар #32 от "Не е кремълска пропаганда а е факт":

    Атлантизмът е ориентация за сътрудничество с демократични държави и противодействие на агресивни тоталитарни режими. Да се твърди, че той е „еманация на нацизма“ или че привържениците му са „нацисти и престъпници“, е абсолютно невярно и исторически, и логически.

    Коментиран от #43, #69

    13:37 12.01.2026

  • 37 Смешници от ПП-ДС

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "По-точно":

    ДС ушето не мисли така! Другарят Бойкикев-Иванов тоже!

    13:37 12.01.2026

  • 38 Бай Араб

    5 7 Отговор
    Руди Гела се грижи за Асен Василев .

    13:38 12.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Възраждане

    5 5 Отговор
    Все е тая, кой е давал пари за лазерчетата, сцените и другите еврогейпарадни глезотии на ПП-ДБ. Важното е, че свалиха Тиквата и Шиши, а тези еврожиендърчета от ПП-ДБ няма да са в парламента

    13:38 12.01.2026

  • 41 Нинова

    5 0 Отговор
    Радев е част от играта за коалиции в последните 6 години !!! Когато Румен Петков и брат му Володя Цветанов ми го доведоха ,за да го издигнем в БСП за Президент ми казаха ,че е НАТОВСКИ Генерал завършил и вербовн в САЩ ,! Само с него бихме могли да изчистим името НА ПАРТИЯТА БСП И САМО С НЕГО БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО НА РУМЕН ПЕТКОВ ДА ОТПАДНЕ ЗАБРАНАТА ЗА ПЪТУВАНЕ В САЩ ! Приех и го издигнахме ,но винаги имах едно на ум и ето видяхме как от както Радев бе избран за Президент как станаха възможни две коалиции с ГЕРБ в които да участва БСП !!! Това благодарение на игрите на Румен Петков с Румен Радев ! А да не говорим в президентската администрация кой назначи повече от 70% от хората !!!!

    13:39 12.01.2026

  • 42 Интелигент

    5 11 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Араб":

    Мирчев изглежда млад, интелигентен, успял… и въпреки това някак си изглежда като човек, който знае, че ще трябва да се бори с целия политически цирк наоколо, за да направи нещо смислено за България!
    Ти виж Борисов и Пеевски как изглеждат, не напразно им викат "прасета"!

    Коментиран от #48, #65

    13:39 12.01.2026

  • 43 Какво демократично има

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Лъжеш нагло!":

    в лъжата, кражбата, цензурата, пиратството и т.н.? Атлантизма е новото име на фашизма.

    Коментиран от #59

    13:40 12.01.2026

  • 44 червен женерал Наско Гномочев:

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "По-точно":

    - Да живее БКП!

    13:40 12.01.2026

  • 45 Истината много боли,а

    7 6 Отговор
    Момчето на де се то иска машини?! А защо ли?! Никой от "свободните" медии не смее да го попита-ЗАЩО никъде в белите държави не се гласува с машини!🤣🤣🤣 А понеже много сте обективни, защитавате олигарсите крадци, ще стигнем много скоро дъното на всички дъна!😘

    13:40 12.01.2026

  • 46 Пълен Провал

    14 5 Отговор
    Мирчев достойно замества Простото от Канада...
    само несвързани глупости.

    Коментиран от #51, #55

    13:41 12.01.2026

  • 47 Истината

    4 11 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Араб":

    Ивайло Мирчев е пример за политик, който не се страхува да говори истината и да защитава демократичните принципи. Смелостта му да изобличава манипулации, да подкрепя гражданските протести и да поставя интересите на обществото над личната или партийна изгода го прави редкият тип лидер, който вдъхва доверие и надежда за Промяна и Реформи.

    Коментиран от #52, #56

    13:41 12.01.2026

  • 48 Ти къде си бил

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Интелигент":

    като тоя те лъже най нагло и после обвинява другите? Поне се замисли, че за този шарлатанин, трябва да си глупав, за да мус е радваш като те лъже!

    13:41 12.01.2026

  • 49 Комунисте,

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Реалност":

    че те са ваши съпартиици ...
    Ко ривеш ?

    13:42 12.01.2026

  • 50 Промяна

    4 8 Отговор
    ДО МУТРАТА МИРЧЕ С ПЛАТЕНИТЕ ТРОЛОВЕ КОИТО ТУК НАГЛЕЯТ ЛЪЖАТ ЗАП.АШВАТ ОБИЖДАТ КЛЕВЕТЯТ ПРОТЕСТИТЕ БЯХА ПЛАТЕНИ ОТ ОЛИГАРСИТЕ МИРЧЕВАТА КОЙ ПОВЕДЕ ПОДПАЛВАЧИТЕ КИРО П.ОЦЕНТА ЗА ВЛАСТ ЗА МИЛИОНИ ПРЕВРАТ ПРАВИТЕ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ШАР
    АТАНИ

    Коментиран от #60

    13:42 12.01.2026

  • 51 Пълен Провал

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Пълен Провал":

    Борисов достойно замества Делян Пеевски от Дубай...
    само несвързани глупости.

    13:42 12.01.2026

  • 52 И троловете на този боклук се показаха

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Истината":

    да отвращават хората и да показват колко са гнусни ПП и ДБ, да плащат за лъжи, за да обслужват мафията, да лъжат и крадат народа!

    13:42 12.01.2026

  • 53 Лондон

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    Иди спешно до някоя близка библиотека да се ограмотиш !!!
    Когато качваш пенсии и заплати с теглене на външни заеми , това е е фалшиво покачване , защото помпаш инфлацията , което пък обезмисля самото покачване !!!
    Дълговата спиала е много по-коварна , от колкото нискити доходи!!!

    13:43 12.01.2026

  • 54 Този атлантически паразит

    5 1 Отговор
    Гласува ДДС да се начислява при продажбата на стари жилища. На всяко на стойност над 51 000 евро.....

    13:43 12.01.2026

  • 55 Всъщност

    8 3 Отговор

    До коментар #46 от "Пълен Провал":

    Миречеff замества Бойкикеff, а Ококорчо замества Простото и Парапетка.

    13:43 12.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бай Араб

    7 3 Отговор
    Искат сега изцяло машинно гласуване с руските машини от Венецуела за да стане отново,,ала бала при президента,, Голямо ,, ала бала,, да стане

    13:44 12.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ФакТ

    6 6 Отговор

    До коментар #43 от "Какво демократично има":

    Комунизма е 10 пъти по-зле и от фашизма

    Коментиран от #61

    13:45 12.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Няма лошо

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "ФакТ":

    Но сега света страда от новият фашизъм, нарекъл се атлантизъм!

    Коментиран от #94

    13:46 12.01.2026

  • 62 Тома

    6 1 Отговор
    А когато взехте властта защо не вкарахте тиквата в затвора след като испанците дадоха томове доказателства за пране на пари

    Коментиран от #82

    13:46 12.01.2026

  • 63 еха,

    8 1 Отговор
    Toffifee, така си подстриган, слагаш купа и бръснеш, в Крушаре така са те подстригвали у дома-много смешен е този човек-Toffifee новия прякор

    Коментиран от #68

    13:46 12.01.2026

  • 64 Промяна

    9 2 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    По-големи шарлатани от Борисов и Пеевски няма!

    Коментиран от #70, #71

    13:47 12.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кви "демократични държави" бре

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Лъжеш нагло!":

    Все военни режими, диктатури и деспотични монархии подкрепят. Я се събуди. Примери ли са ти нужни? ООН напускат и правото на силата, тероризъм, нацизъм и геноцид толерират .... разбира ти главата на теб що е то "демокрация" Да повтаряш малоумни изтъркани наративи е просто позорно зетърче !

    13:48 12.01.2026

  • 70 Троловете на ПП и ДБ

    10 3 Отговор

    До коментар #64 от "Промяна":

    крадат никове! А гласувайте за крадци, шарлатани и лъжци!

    13:48 12.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Питах за доказателства

    8 3 Отговор

    До коментар #67 от "Фактите":

    А не за кафяви новини и поръчкови сайтове на мафията кръга капитал!

    Коментиран от #78

    13:49 12.01.2026

  • 74 Младите, моля прочетете го ! Важно е !

    6 4 Отговор
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    13:50 12.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Асен с пенюара

    8 3 Отговор
    Мирчев дай да си признаем.....

    13:50 12.01.2026

  • 77 Атлантизма е еманацията на нацизма

    4 2 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря....

    13:51 12.01.2026

  • 78 Виж доказателствата със снимки и видеа

    8 2 Отговор

    До коментар #73 от "Питах за доказателства":

    И думите на довършения полуграмотен крадец бивш чалгар славуца

    Коментиран от #83, #86, #92

    13:51 12.01.2026

  • 79 хо хо хо

    9 1 Отговор
    Видяхме ги ИнтИлИгентнИтИ... Много добре ги видяхме. Ако това са те - радвам се че съм "тъп".

    13:51 12.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 никой не е перфектен

    7 0 Отговор
    Но е грозно и нелепо това постоянно повтаряне на някакви небивалици от ПП - ДБ. Нетърпими са. Изключвам телевизията, щом се появят, защото не понасям толкова властолюбиви хора.
    Не, че другите партии са китка, но поне някои вече се накрадоха, имат опит, знаят пътя до Брюксел. От всички злини ще се избира най-малката, то се знае, но е чудовищно гласуването да е само на машини. Има хиляди хора, които си искат хартиените бюлетини.
    Проблемът е в комисиите, в онези, които броят и се чудя, защо там не се полагат усилия, а се измислят какви ли не варианти, за да се затрудняват избирателите. Ако можеше управлението на държавата да е толкова добро, че да не се интересуваме изобщо от това, кой управлява и да забравим имената на десетките, които постоянно говорят едни против други. Но.. уви.

    13:52 12.01.2026

  • 82 Защото в записа на Руди се чу,

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Тома":

    че ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС са само маркетингови "врагове".

    13:52 12.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Пълни глупости

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Никакво такова":

    и пропаганда!! Запомни - няма връщане на "хартиената" коалиция! Един път беше - повече не! Много им се иска на някои да си "бройкат" хартиените бюлетини и да манипулират на воля, ама свърши това!

    13:54 12.01.2026

  • 85 протестите са финансирани от ДДС мамници

    6 2 Отговор
    Този атлантически паразит Мирчев
    Гласува ДДС да се начислява при продажбата на стари жилища. На всяко на стойност над 51 000 евро..... На практика на всяко ! Атлантически паразит ! Но иначе данък девиден не искал нали?

    13:54 12.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    5 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    13:56 12.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Промяна

    5 2 Отговор
    НАЙ-ГОЛЯМИЯ КРАДЕЦ НА ПРЕХОДА Е БОЙКО БОРИСОВ БЪЛГАРОУБИЕЦА!!!

    Коментиран от #109, #110

    13:58 12.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Нещо доказателства

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "НАЙ ГНУСНИТЕ СА ИТН":

    или просто лъжеш!

    14:01 12.01.2026

  • 92 Питах за доказателства

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Виж доказателствата със снимки и видеа":

    а не за лъжи от кафявите медии на мафията зад ПП, ДБ и МЕЧ.

    Коментиран от #95

    14:02 12.01.2026

  • 93 Атлантически паразит

    5 1 Отговор
    Ти освободи ли Росенец?

    14:02 12.01.2026

  • 94 ФакТ

    2 6 Отговор

    До коментар #61 от "Няма лошо":

    "Другарю", умишлено ли забравяш да споменеш Путинкизма?
    ФАКТ е, че Съветското участие във Втората световна бе по-крадко от "ТРИ ДНЕВНАТА.....в Украйна. А края и не се вижда... Руснаците бомбондират УМИШЛЕНО жилищни райони. Това и на животните би било под достойнството да го направят !

    Коментиран от #96

    14:02 12.01.2026

  • 95 Ето ги край

    5 4 Отговор

    До коментар #92 от "Питах за доказателства":

    Стотици милиони отпуснати авансово за строежа на магистрала "Хемус" са изчезнали в сакове и чували по времето на министър Караджов, твърдят запознати от МВР.

    Според Трифонов това не е кражба, а вземане:

    ,,Това не е кражба. Това е вземане. От нещо, което смяташ за свое - да си вземеш. Да не те е страх от закон, защото то и законът си е твой. Да не те е страх от погазване на морал, защото ти си свикнал. Вземаш им парите на хората, пък те, така или иначе, ще си траят. Така че това не е кражба. Ние управляваме и решаваме. Не за друго, а защото можем.

    Коментиран от #97, #98, #104, #106

    14:05 12.01.2026

  • 96 Ти не прочете ли какво пише

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "ФакТ":

    Кратко е! Сега света страда от новият фашизъм, нарекъл се атлантизъм.

    14:06 12.01.2026

  • 97 Питах за доказателства

    4 4 Отговор

    До коментар #95 от "Ето ги край":

    а не за лъжите в кафявите медии на сайтовете на мафията зад ПП, ДБ и МЕЧ.

    14:07 12.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Реалист

    6 0 Отговор
    Мирчев, десантчико, по-нагъл от бе трудно може да се намери в БГ политиката!!!

    14:08 12.01.2026

  • 100 Ама наистина

    8 0 Отговор
    Toffifee му отива за нов прякор, стига с този оземпик, даже е дебел още, Toffifee му пасва на главичката

    14:08 12.01.2026

  • 101 уахахаха

    6 0 Отговор
    напишете в търсачката на ютуб - Гювендия ли е ивайло мирчев и вижте какво казва той за мошинното гласуване 2021 година

    14:09 12.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Майора

    2 0 Отговор
    Ало татков Мирчев, стига с твоите лъжи! Публична тайна е че протестите са платени от Черепа , Прокопиев , Бобокови и останалите олигарси , коит не искат да бъдат разследвани и наказани!

    14:20 12.01.2026

  • 104 Това според Трифонов

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ето ги край":

    а според Прокуратурата , МВР и други такива институции ? Я кажи защо Дамаджан разлая кучетата и дотам , нямаше повече приказки по въпроса , но ти нямаш доказателства , но кой какво казал е истина от първа инстанция ! Слушах Караджов по този въпрос и се чудеше как да бъде коректен към партньорите си , хем да не излъже , но такова нещо не съм чул . Защо освен , че платихме на фирмите за работата по Хемус до стотинка , им дадохме още 200 милиона лева , знаеш ли ? Защото същите тези фирми ОСЪДИХА правителството в СЪДА . Не ми казвай , че съдът е виновен , за всички неистини дето се леят по медиите . Бягай за други доказателства , но ако може с документи , а не ской какво казал!

    14:21 12.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ето ги край":

    95 А ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ 95 КОГА ВИДЯ ВСИЧКО КОЕТО НАДРАСКА ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ 95 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ВАСИЛЕВ СТОПИРА 5 ГОДИНИ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИБРА МИЛИОНИТЕ И СЕИЗМЪКНА БЕЗНАКАЗАНО 95 А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ БОРИСОВ БЕШЕ ОСТАВИЛ ПАРИ ЗА ХЕМУС И ГИ НЯМА ПИТАЙ ВАСИЛЕВ КЪДЕ РАЗДАДЕ ПАРИТЕ И 95 СТИГА СИ ПУСКАЛ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

    14:24 12.01.2026

  • 107 ГОСПОДИН МИРЧЕВ

    1 0 Отговор
    ПИШЕТИ ЕДИН ПОТОМСТВЕН КОМУНИС ДОКАТО НЕ СЕ ОБИДЕНИТЕ ВСЬО СРЕЩУ БАРБА ГАНЮС ВЛАС ЙОК .ТОЙ БАРБА ГАНЮС ОРТАК С ДЯВОЛА ЩЕ СТАНИ НО ВЛАСТА НЯМА ДА ДАДЕ.ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ КРАЧКА НАЗАД И ДА СЕ ОБЕДИНИТЕ УСПЕХ.

    14:25 12.01.2026

  • 108 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Браво, Мирчев!":

    ПЛАТЕНИЯТ МИРЧЕВ ТРОЛЯК Я СТИГА СИ ПУСКАЛ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАТИХА МЕТЕЖИТЕ КИРО ПРОЦЕНТА ГИ ПОВЕДЕ ЛЪЖЕЦО

    14:26 12.01.2026

  • 109 ПРАВ СИ ДРУЖЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Промяна":

    100процента ХАЙДУК

    14:27 12.01.2026

  • 110 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Промяна":

    89 ФАЛШИВ КРАДЕЦ ШАРЛАТАНСКИ БЕЗСИЛЕН ПРОСТАК СИ ЛЪЖЕЦ СИ МИРЧЕВ ТРОЛ СИ И ТУК СРЕЩУ ПАРИ ФАКТИ БГ ТЕ ТОЛЕРИРАТ НА ШАРЛАТАНИЯТА ПЛАТЕНИТЕ НЕ СЕ ТРИЯТ НЕ СЕ БЛОКИРАТ МИРЧЕВ ПЛАЩА ТУК ЗАКОНИ ФАКТИ БГ НЕ НАЖАТ САМО ШАРЛАТАНИЯТА Е ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    14:29 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове