Мирчев: Борисов изнагля като каза, че протестите били финансирани от ДДС-измамници

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите били финансирани от данъчни и ДДС-измамници."

Това заяви съпредседателят на "Да. България" Ивайло Мирчев във фейсбук. Той направи коментар във връзка с изказването на Бойко Борисов, направено в централата на ГЕРБ, след връщането на първия мандат за съставяне на правителство.

Мирчев подчерта, че правителството на Росен Желязков не е паднало само, а е било свалено с невиждани протести. Никой не е плащал на протестиращите - отвратени са истински, изтъкна той. По думите му правителството, с което Борисов толкова се гордее, е било подчинено изцяло на Пеевски.

Според него Борисов се е опитал да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата - убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат, добави Мирчев.

По думите му лидерът на ГЕРБ има няколко важни неща, които трябва да свърши. Това отстраняването на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО - неговата и на Пеевски. Съпредседателят на "Да, България" подчерта, че смелост за тях няма.