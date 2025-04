Интер влиза в спор с Байерн Мюнхен за 23-годишен бразилец

Интер ще влезе в спор с Байерн Мюнхен за крилото на Марсилия Луис Енрике, твърди Флориан Плетенберг. "Нерадзурите" са готови да платят за 23-годишния бразилец около 29 млн. евро.

Спортните директори на баварците Макс Еберл и Кристоф Фройнд продължават да са в контакт с представителите на фланговия футболист, като смятат, че той може да играе основна роля в състава през следващия сезон. На този етап обаче Байерн не е представил своя оферта.

Договорът на Луис Енрике с Марсилия е до лятото на 2028 година.

През този сезон той има 31 мача във всички турнири, в които е вкарал 9 гола и е направил 8 асистенции.

