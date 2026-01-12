Новини
След 204 мача - Густаво Бусато си тръгна от ЦСКА

След 204 мача - Густаво Бусато си тръгна от ЦСКА

12 Януари, 2026 22:26

Дебютът му за "червените" е на 4 август 2019 г.

След 204 мача - Густаво Бусато си тръгна от ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално се раздели с бразилския вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие.

Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на "червените" – общо 204. Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България. През последните 6 години и половина Бусато спечели уважението и признателността на всички, които са свързани с „армейската“ футболна идея.

"ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие!", споделиха от клуба.


  • 1 Ванк0-1

    5 0 Отговор
    Густаво Бусато,благодарим ти за всеотдайната игра за нашия отбор,много здраве на теб и твоето семейство.

    22:43 12.01.2026

  • 2 ББПП

    1 0 Отговор
    5 години и 1/2

    22:51 12.01.2026

  • 3 Варна Морето

    0 5 Отговор
    един боклук по малко в Бг-то

    23:01 12.01.2026

  • 4 иван костов

    0 0 Отговор
    Защо ЦСКА го ИЗГОНИ, не става ясно!?

    23:04 12.01.2026

