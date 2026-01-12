След 204 мача - Густаво Бусато си тръгна от ЦСКА

ЦСКА официално се раздели с бразилския вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие.

Густаво Бусато е чужденецът с най-много мачове в историята на "червените" – общо 204. Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България. През последните 6 години и половина Бусато спечели уважението и признателността на всички, които са свързани с „армейската“ футболна идея.

"ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие!", споделиха от клуба.