Пер Мертезакер напуска Арсенал

12 Януари, 2026 22:09 598 0

Краят на една ера в академията на "артилеристите"

Пер Мертезакер напуска Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Промени настъпват в лондонския гранд Арсенал, след като световният шампион с Германия от 2014 година – Пер Мертезакер – обяви, че ще се раздели с клуба след края на сезона. След осем години, изпълнени с отдаденост и професионализъм начело на Академията на "артилеристите", 41-годишният германец реши да поеме по нов път. Официалното потвърждение дойде директно от ръководството на Арсенал, което изрази благодарност към Мертезакер за приноса му към развитието на младите таланти.

Бившият централен защитник, който остави ярка следа в Хановер, Вердер Бремен и самия Арсенал, сподели, че е настъпил моментът за ново предизвикателство.

"Арсенал винаги ще заема специално място в сърцето ми. Решението да напусна не беше лесно, но вярвам, че е време да се впусна в нови приключения и да продължа личното си развитие. Изключително съм признателен за доверието, което получих, когато преминах от футболист към ръководител на Академията," заяви Мертезакер в емоционално обръщение към феновете и клуба.

След като окачи бутонките, Мертезакер се превърна в ключова фигура за бъдещето на Арсенал, като под негово ръководство школата изгради редица обещаващи млади играчи. Освен това, той се утвърди и като уважаван футболен анализатор в Германия.

По време на активната си кариера с екипа на "топчиите", Мертезакер завоюва три пъти престижната Купа на Англия, а приносът му към отбора остава незабравим за всички привърженици на лондонския клуб.


