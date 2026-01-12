Бенфика не се отказва от Лоренцо Лука – португалският гранд подновява офанзивата за нападателя на Наполи

Португалският шампион Бенфика отново насочва поглед към италианския нападател Лоренцо Лука, който в момента носи екипа на Наполи, съобщава авторитетното издание Tuttomercatoweb. След кратко затишие в преговорите, причинено от разминавания във финансовите условия, лисабонският клуб е решен да възобнови усилията си за привличането на талантливия голмайстор.

Интересът на "орлите" към Лука не е случаен – според източници, именно новият старши треньор Жозе Моуриньо настоява за трансфера. Португалският специалист вижда в 23-годишния нападател идеалното попълнение, което може да вдъхне нов живот на атаката на Бенфика и да донесе свежест в предни позиции. Въпреки това, преговорите между двата клуба се оказват сложни.

Ръководството на Наполи държи на твърда позиция – италианците искат 2 милиона евро за едногодишен наем, като към сделката е включена и опция за окончателно закупуване на стойност 35 милиона евро. Тези финансови изисквания обаче се приемат като прекомерни от страна на Бенфика, която настоява за по-гъвкава схема на плащане и по-изгодни условия.

Въпреки различията, португалският гранд не се отказва лесно. Очаква се в следващите дни двете страни да подновят разговорите, като целта е да се намери компромис, който да удовлетвори и двете страни.