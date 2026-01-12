Националите по бокс започнаха подготовка за новата година

Националният ни отбор по бокс за мъже започва от днес подготовката си за новата година. Старши треньорът Жоел Арате и неговият екип ще водят занимания на базата в „Дианабад“ до 18 януари. Ден по-късно водещите ни имена ще поемат към Белмекен, където ще се проведе и най-важната част от подготовката за първата половина от годината.

Очаква се на лагера да се съберат близо 20 боксьори, сред които и водещите ни имена в последните години – Рами Киуан (световен вицешампион, европейски шампион) и Радослав Росенов (4-кратен носител на Купа „Странджа“, 4-кратен европейски шампион за мъже до 23 години и бронзов медалист от СП).

Първият голям тест пред националите е Купа „Странджа“. Турнирът ще се проведе от 23 февруари до 1 март в зала „София“. По традиция той ще се очертава да е изключително оспорван и да събере водещи имена от цял свят. Купа „Странджа“ ще даде отправна точка по пътя към Европейското първенство за мъже и жени. България ще организира шампионата от 15 до 26 септември в „Асикс Арена“ в София.