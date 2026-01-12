Жоан Лапорта остро осъди поведението на Мбапе

Финалът за Суперкупата на Испания донесе не само нов трофей в богатата витрина на Барселона, но и разгорещи страстите извън терена. Каталунците надделяха над Реал Мадрид с 3:2, като по този начин записаха историческа 16-а титла в надпреварата – абсолютен рекорд в историята на турнира. Вечният съперник от Мадрид остава с 13 отличия.
След последния съдийски сигнал обаче, вниманието се насочи към неочакван инцидент. Президентът на Барселона Жоан Лапорта не скри разочарованието си от поведението на звездата на Реал – Килиан Мбапе. По думите на Лапорта, нападателят е възпрепятствал своите съотборници да отдадат заслуженото уважение на новите шампиони, като не е позволил на отбора да направи традиционния шпалир за победителите.
„Останах неприятно изненадан от действията на Мбапе. Във футбола, независимо дали печелиш или губиш, трябва да проявяваш благородство и респект. Това е част от духа на спорта. Когато ние триумфирахме, показахме уважение към Реал Мадрид. Не разбирам защо Мбапе постъпи така“, сподели Лапорта пред RAC1.
