Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоан Лапорта остро осъди поведението на Мбапе

Жоан Лапорта остро осъди поведението на Мбапе

12 Януари, 2026 21:26 772 1

  • финал-
  • суперкупа на испания -
  • барселона-
  • реал мадрит-
  • жоан лапорта-
  • килиан мбапе

Въпреки напрежението, Барселона се радва на поредния си успех, а Реал Мадрид ще трябва да почака за следващата възможност

Жоан Лапорта остро осъди поведението на Мбапе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Финалът за Суперкупата на Испания донесе не само нов трофей в богатата витрина на Барселона, но и разгорещи страстите извън терена. Каталунците надделяха над Реал Мадрид с 3:2, като по този начин записаха историческа 16-а титла в надпреварата – абсолютен рекорд в историята на турнира. Вечният съперник от Мадрид остава с 13 отличия.

След последния съдийски сигнал обаче, вниманието се насочи към неочакван инцидент. Президентът на Барселона Жоан Лапорта не скри разочарованието си от поведението на звездата на Реал – Килиан Мбапе. По думите на Лапорта, нападателят е възпрепятствал своите съотборници да отдадат заслуженото уважение на новите шампиони, като не е позволил на отбора да направи традиционния шпалир за победителите.

„Останах неприятно изненадан от действията на Мбапе. Във футбола, независимо дали печелиш или губиш, трябва да проявяваш благородство и респект. Това е част от духа на спорта. Когато ние триумфирахме, показахме уважение към Реал Мадрид. Не разбирам защо Мбапе постъпи така“, сподели Лапорта пред RAC1.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    2 1 Отговор
    МБАПЕ не е длъжен да ви ръкопляска!

    Първо си платете задълженията, за каквито и наполовина
    ако е друг клуб щяха да го извадят от Лигата!

    ФАКТ!

    Ето какво Л.йно сте:

    "Дълговете на каталунците са колосалните 1,173 милиарда евро,
    като 730 милиона от тях са дължими в краткострочен период.

    266 милиона трябва да бъдат върнати до 30 юни."

    ГОЛОСРАНЦИ!
    Като нашия Лудогорец-
    ОНЯ поне наркотици произвежда във фабриките си в Разград и
    плаща

    ама ВИЕ сте ГОЛА ВОДА от към пари, Баце!

    ФАКТ!

    21:41 12.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ