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Спортът по ТВ в петък (2 май)

Спортът по ТВ в петък (2 май)

2 Май, 2025 07:41 284 0

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  • снукър-
  • тенис-
  • хокей

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (2 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт 1

14.30 Колоездене: Обиколка на Турция, шести етап, мъже - Евроспорт 2

15.00 Футбол: „Ботев“ Враца - „Септември“ София - Диема спорт

16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт 1

16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, трети етап- Евроспорт 2

17.00 Тенис: Турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1

17.00 Конен спорт: Купа на България - Нова спорт

17.05 Формула 1: академия, първа тренировка за Гран при на Маями - Диема спорт 3

17.30 Футбол: „Славия“ - ЦСКА 1948 - Диема спорт

19.30 Футбол: „Магдебург“ - „Пройсен Мюнстер“ - Нова спорт

19.30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Маями - Диема спорт 3

20.00 Футбол: „Локомотив“ (Пд) - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт 1

21.00 Тенис: Турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1

21.30 Футбол: „Хайденхайм“ - „Бохум“ - Диема спорт 3

21.30 Баскетбол: мач от Евролигата - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Мач от Лига 1 - Нова спорт

22.00 Футбол: „Райо Валекано“ - „Хетафе“ - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: „Манчестър Сити“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 2

22.15 Футбол: „Порто“ - „Морейрензе“ - Ринг тв

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", втори ден - Евроспорт 2

23.30 Формула 1: квалификация за Гран при на Маями - Диема спорт 3

02.00 Хокей: НХЛ, мач от плейофите - МАХ Спорт 2


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