Спортът по ТВ в петък (2 май)

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Турция, шести етап, мъже - Евроспорт 2
15.00 Футбол: „Ботев“ Враца - „Септември“ София - Диема спорт
16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, трети етап- Евроспорт 2
17.00 Тенис: Турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1
17.00 Конен спорт: Купа на България - Нова спорт
17.05 Формула 1: академия, първа тренировка за Гран при на Маями - Диема спорт 3
17.30 Футбол: „Славия“ - ЦСКА 1948 - Диема спорт
19.30 Футбол: „Магдебург“ - „Пройсен Мюнстер“ - Нова спорт
19.30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Маями - Диема спорт 3
20.00 Футбол: „Локомотив“ (Пд) - „Локомотив“ (Сф) - Диема спорт
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, полуфинал - Евроспорт 1
21.00 Тенис: Турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1
21.30 Футбол: „Хайденхайм“ - „Бохум“ - Диема спорт 3
21.30 Баскетбол: мач от Евролигата - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Мач от Лига 1 - Нова спорт
22.00 Футбол: „Райо Валекано“ - „Хетафе“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Манчестър Сити“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 2
22.15 Футбол: „Порто“ - „Морейрензе“ - Ринг тв
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", втори ден - Евроспорт 2
23.30 Формула 1: квалификация за Гран при на Маями - Диема спорт 3
02.00 Хокей: НХЛ, мач от плейофите - МАХ Спорт 2
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