Спортът по ТВ в петък (2 май)

Зеленски приветства договора със САЩ, праща го в Радата. Притеснения в Киев, че е без срок и Украйна не може да се откаже

Споразумението за природните богатства, подписано вчера от представители на Украйна и САЩ, ще бъде изпратено във Върховната Рада за ратификация, съобщ ...