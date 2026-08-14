Хърватия се бори с пожари по крайбрежието, евакуираха туристи на гръцкия полуостров Халкидики

Туристи и местни жители са се евакуирали по суша и море от села на полуостров Халкидики в Северна Гърция в четвъртък, след като голям горски пожар, раздухван от силни ветрове, изпепели къщи и дървета в близост до курортния крайбрежен град Сивири, в пика на летния сезон, съобщи агенция Ройтерс. Хърватия също се бори с пожарите по крайбрежието, предаде БТА.

Жители и гости на Сивири с предпазни маски на лицата, някои от които държащи деца или домашни любимци, са се качили на надуваеми и моторни лодки, докато огънят е поглъщал гората, а плътни стълбове дим са се издигали високо в небето.

Тъй като стихията е напредвала от сушата към крайбрежието, пламъците са изпепелили ваканционни апартаменти и техните балкони с изглед към морето.

Бреговата охрана е съобщила, че повече от 300 души са били евакуирани с лодки от Сивири, разположен на живописния полуостров с гори, маслинови горички и плажове, южно от втория по големина гръцки град Солун. В операцията са участвали патрулни и пожарни катери, както и рибарски кораби, се казва в официалното съобщение.

Над 140 пожарникари са били изпратени на място за борба с пламъците, вилнеещи от двете страни на главния път от Сивири към град Касандрия. В операцията са били включени девет самолета и седем хеликоптера, са съобщили от пожарната служба в изявление в платформата Екс. Един пожарникар е бил ранен, а движението в района е било спряно.

„Усилията ни са насочени към потушаването на пожара и безопасното транспортиране на хората“, заяви говорителят на противопожарната служба Янис Артопиос пред новинарския портал „Прототема“, цитиран от Ройтерс.

Силни пориви на вятъра са затруднили усилията на пожарникарите и по популярното далматинско крайбрежие на Хърватия, където участък от главен магистрален път е бил затворен поради пожар в района на Локва Рогозница, южно от град Омиш, добавя агенцията по информация от местните медии. Стотици жители и туристи са се евакуирали, отбелязва агенция Франс прес.

„Огънят продължава да се разпространява. Вятърът изобщо не ни помага. Много къщи са унищожени от пламъците, а други са сериозно застрашени“, каза Иван Павичевич, заместник-кмет на Омиш пред медийния портал „Слободна Далмация“.

Около хиляда души, избягали от пламъците, са били приютени от членове на хърватския Червен кръст във фитнес зала в Омиш, съобщи кметът на града Звонко Мочич, цитиран от местната медия Net.hr.

Поредицата от горещи вълни това лято в цяла Европа засилиха сушата, претовариха водоснабдителните системи и изсушиха растителността, което улесни разпространението на горски пожари в Испания, Франция и Гърция, изпепелявайки почти рекордни площи, припомня Ройтерс.