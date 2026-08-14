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Хърватия се бори с пожари по крайбрежието, евакуираха туристи на гръцкия полуостров Халкидики

Хърватия се бори с пожари по крайбрежието, евакуираха туристи на гръцкия полуостров Халкидики

14 Август, 2026 10:52 620 4

  • горски пожари-
  • гърция-
  • хърватия-
  • халкидики-
  • сивири

Голям горски пожар, раздухван от силни ветрове, изпепели къщи и дървета в близост до курортния град Сивири

Хърватия се бори с пожари по крайбрежието, евакуираха туристи на гръцкия полуостров Халкидики - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Туристи и местни жители са се евакуирали по суша и море от села на полуостров Халкидики в Северна Гърция в четвъртък, след като голям горски пожар, раздухван от силни ветрове, изпепели къщи и дървета в близост до курортния крайбрежен град Сивири, в пика на летния сезон, съобщи агенция Ройтерс. Хърватия също се бори с пожарите по крайбрежието, предаде БТА.

Жители и гости на Сивири с предпазни маски на лицата, някои от които държащи деца или домашни любимци, са се качили на надуваеми и моторни лодки, докато огънят е поглъщал гората, а плътни стълбове дим са се издигали високо в небето.

Тъй като стихията е напредвала от сушата към крайбрежието, пламъците са изпепелили ваканционни апартаменти и техните балкони с изглед към морето.

Бреговата охрана е съобщила, че повече от 300 души са били евакуирани с лодки от Сивири, разположен на живописния полуостров с гори, маслинови горички и плажове, южно от втория по големина гръцки град Солун. В операцията са участвали патрулни и пожарни катери, както и рибарски кораби, се казва в официалното съобщение.

Над 140 пожарникари са били изпратени на място за борба с пламъците, вилнеещи от двете страни на главния път от Сивири към град Касандрия. В операцията са били включени девет самолета и седем хеликоптера, са съобщили от пожарната служба в изявление в платформата Екс. Един пожарникар е бил ранен, а движението в района е било спряно.

„Усилията ни са насочени към потушаването на пожара и безопасното транспортиране на хората“, заяви говорителят на противопожарната служба Янис Артопиос пред новинарския портал „Прототема“, цитиран от Ройтерс.

Силни пориви на вятъра са затруднили усилията на пожарникарите и по популярното далматинско крайбрежие на Хърватия, където участък от главен магистрален път е бил затворен поради пожар в района на Локва Рогозница, южно от град Омиш, добавя агенцията по информация от местните медии. Стотици жители и туристи са се евакуирали, отбелязва агенция Франс прес.

„Огънят продължава да се разпространява. Вятърът изобщо не ни помага. Много къщи са унищожени от пламъците, а други са сериозно застрашени“, каза Иван Павичевич, заместник-кмет на Омиш пред медийния портал „Слободна Далмация“.

Около хиляда души, избягали от пламъците, са били приютени от членове на хърватския Червен кръст във фитнес зала в Омиш, съобщи кметът на града Звонко Мочич, цитиран от местната медия Net.hr.

Поредицата от горещи вълни това лято в цяла Европа засилиха сушата, претовариха водоснабдителните системи и изсушиха растителността, което улесни разпространението на горски пожари в Испания, Франция и Гърция, изпепелявайки почти рекордни площи, припомня Ройтерс.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хе хе...

    1 0 Отговор
    Абе не че нещо, ама испанците умишлено не са ползвали 10 (десет) броя специализирани хеликоптери с товароподемност 3м² вода за гасене на пожари. Тия хеликоптери са приблизително една трета от възможностите на Испания за гасене на пожари от въздуха.
    И сега въпрос със повишена трудност за родни евроатлантически розАви понита: защо при мащабните пожари в Испания не се ползват въпросните хеликоптери?

    Коментиран от #4

    11:21 14.08.2026

  • 3 Това в западната част на Халкидики ,

    1 0 Отговор
    Беше вчера. Гръцки и молдовски пожарникари, както и всички спасителни служби изолираха и овладяха ситуацията за малко повече от 7 часа. Тук хората са подготвени, разполагат с необходимата техника. 8-9 самолета и около 5 въртолета за гасене на пожари за минути бяха съсредоточени в района. От късно вчера вечерта вече всичко е спокойно и под контрол. Много можем да научим от “фалиралата”’ Гърция.
    А Марийка пълни страницата на ФАКТИ с опити за сензации.

    11:29 14.08.2026

  • 4 Отговор от НЕЕВРОАТЛАНТИК

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    Защото закупиха 10 противопожарни самолета от РУСИЯ, всеки с вместимост от 24 куб. метра вода, които се пълнят за броени минути. Тези самолети за сега са най-добрите в световен мащаб и много държави желаят да закупят от тях. Опашката е голяма

    11:56 14.08.2026

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