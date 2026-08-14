Търновци избухнаха заради кючек под Паметника на Асеневци: Гавра с паметта на царете ни!

Видеоклипът към песента „Шекер кларинет“, качен в интернет платформа за видеосподеляне на 12 август, взриви общественото мнение във Велико Търново. Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки, съобщава Нова ТВ.

За броени дни клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика. За търновци обаче кадрите се оказаха истинска провокация и проява на пълно незачитане към културно-историческото наследство на града.

"Това е гавра с паметта на царете ни и с един от символите на Велико Търново. Недопустимо е подобни пространства да се използват за евтин кич", коментират гневни жители в социалните мрежи.

Към момента не е ясно дали е имало официално разрешение за ползване на пространството около Паметника на Асеневци за заснемането на музикалния клип. Гражданите на старата ни столица настояват компетентните институции незабавно да се сезират по случая и да обявят какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотврати последващо използване на исторически паметници за подобни прояви.