Новини
България »
Търновци избухнаха заради кючек под Паметника на Асеневци: Гавра с паметта на царете ни!

Търновци избухнаха заради кючек под Паметника на Асеневци: Гавра с паметта на царете ни!

14 Август, 2026 10:55 1 265 67

  • паметник-
  • асеневци-
  • велико търново-
  • кючек

Към момента не е ясно дали е имало официално разрешение за ползване на пространството около Паметника на Асеневци за заснемането на музикалния клип

Търновци избухнаха заради кючек под Паметника на Асеневци: Гавра с паметта на царете ни! - 1
Снимка: Скрийншот от видеоклипа към песента „Шекер кларинет“
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Видеоклипът към песента „Шекер кларинет“, качен в интернет платформа за видеосподеляне на 12 август, взриви общественото мнение във Велико Търново. Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки, съобщава Нова ТВ.

За броени дни клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика. За търновци обаче кадрите се оказаха истинска провокация и проява на пълно незачитане към културно-историческото наследство на града.

"Това е гавра с паметта на царете ни и с един от символите на Велико Търново. Недопустимо е подобни пространства да се използват за евтин кич", коментират гневни жители в социалните мрежи.

Към момента не е ясно дали е имало официално разрешение за ползване на пространството около Паметника на Асеневци за заснемането на музикалния клип. Гражданите на старата ни столица настояват компетентните институции незабавно да се сезират по случая и да обявят какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотврати последващо използване на исторически паметници за подобни прояви.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боян расате

    51 5 Отговор
    Интересно ми е кючекцчийте дали изобщо знаят кой е цар Асен

    Коментиран от #7, #19, #20, #21

    10:56 14.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПА>>ЛИ

    40 4 Отговор
    МАН >>>ГАЛИ

    10:57 14.08.2026

  • 4 Янко

    16 15 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    Коментиран от #13

    10:57 14.08.2026

  • 5 Кво пък толкова

    24 18 Отговор
    Един кючек под Паметника на Асеневци що да е гавра с паметта на царете ни ? Ако е БангаРанга по добре ли ще е ? А?

    10:57 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    А ти защо неправилно изписваш името му
    . Напиши как наистина му е името

    10:59 14.08.2026

  • 8 удрии

    7 2 Отговор
    тая мачка не е нашта

    10:59 14.08.2026

  • 9 А БангаРанга

    16 6 Отговор

    До коментар #6 от "ЦИ>ГА>НьЕ>ТЕ":

    НА САПУН ?

    11:00 14.08.2026

  • 10 Шекер кларинет

    10 23 Отговор
    трябва да има на тотема на руският окупатор Альоша Галоша в Столипиново, Пловдив.

    Коментиран от #66, #67

    11:02 14.08.2026

  • 11 "Машала кючек"

    22 1 Отговор
    точно като държавата

    11:03 14.08.2026

  • 12 Гост

    21 2 Отговор
    Тя самата статия е не по малък кючек - "кавър версия на известния кючек „6 без 10“...се допълва от бели денс танцьорки". Какво да очакваме от чалгаджиите, щом една от националните телевизии пуска такака информация?

    11:03 14.08.2026

  • 13 Янке,

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Янко":

    Поправките в Изборния кодекс ще ви излекуват!🖕

    11:03 14.08.2026

  • 14 Паметника на Асеневци

    18 5 Отговор
    е направен точно като ромска шатра и даже и осветлението му е невероятен кич. Всеки път като отида там се чудя на кой олигофрен му я роди кратуната тая абсурдна бутафория

    11:03 14.08.2026

  • 15 Сиган

    10 6 Отговор
    Буга рете са фашист

    11:04 14.08.2026

  • 16 Софиянец

    27 4 Отговор
    Докато ни налагат със закон да гледаме на тия полу маймини, като на хора, така ще бъде!
    Все пак са избирателите на герб, дпс, ппдб!

    11:04 14.08.2026

  • 17 Трол

    4 2 Отговор
    Това трябваше да се случи в Китай.

    11:04 14.08.2026

  • 18 Има такъв народ

    21 0 Отговор
    само с един Тайсън кючек, на Орлов мост, станаха депутати!

    Коментиран от #25

    11:05 14.08.2026

  • 19 стоян георгиев

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Колкото и укро нацистите знаят кой е създал хокрайна!

    11:06 14.08.2026

  • 20 мАнгоДжери

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    Бате, всички знаем за цар АсАн.

    11:06 14.08.2026

  • 21 кючекцчийте

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "боян расате":

    са наште варшеди роми радвайки тиквенизиранато поколение
    стига им да знаят за император тикварий на избори

    11:07 14.08.2026

  • 22 ОБЕКТИВНИЯ

    12 2 Отговор
    Този безкрайно пошъл вид "шум"
    трябва да бъде забранен !
    Чалгата и кючека достатъчно много
    опростачиха слушащите този "шум"!

    11:07 14.08.2026

  • 23 Фалшива история

    11 3 Отговор
    Знаят какви "царе" сме имали, ама не знаят, кой уби Ботев и къде е погребан Левски!

    Коментиран от #35

    11:09 14.08.2026

  • 24 ХАсен

    6 9 Отговор
    И Асеневци си е баш ромска фамилия като се замисля.

    Коментиран от #26

    11:09 14.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не се мъчи

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "ХАсен":

    Ти не можеш да мислиш!

    Коментиран от #28

    11:10 14.08.2026

  • 27 Друго си е

    6 0 Отговор
    Азербайджански шамани духа на Перперикон да викат нали? За около 50 000 евро от данъците ни

    Коментиран от #29

    11:11 14.08.2026

  • 28 Всеки 4 ром

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Не се мъчи":

    се казва Асен! Провери

    Коментиран от #31

    11:12 14.08.2026

  • 29 некадърници

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Друго си е":

    Управленската немощ на политиците ни си личи най-ясно в отчаяните им опити да върнат стабилността в държавата с някакви ритуали.

    11:13 14.08.2026

  • 30 Значииии

    13 2 Отговор
    БангаРанга можи а кючек ни можи а?

    11:15 14.08.2026

  • 31 Така ли?

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Всеки 4 ром":

    А в Иния всеки втори ром се казва Амит. На какво според теб се дължи това разминаване?

    11:15 14.08.2026

  • 32 Не е смешно

    12 4 Отговор
    Вчера в един от новинарските сайтове имаше качен материал на тема защо младежите отиват в крайнодесни организации. Ами ясно е защо, като гледаш клип като този, с тези ухилени, самодоволни и уверени в своята безнаказаност индуси, които са отгледани със соц.помощи, взети от изкараните с труд пари на родителите ни. И ти става ясно, че повечето от тях дори не знаят имената на наши велики царе, нито на националните ни герои. Не само не ги знаят, но и не ги интересува, подиграват се на нашия патриотизъм и нерядко демонстрират, че могат да плюят върху историята и националната ни идентичност, защото за тях ние сме "дасове" (низши същества, а само който е от техния етнос е "ром", което по тяхному означава "човек"). С други думи, живеят на гърба ни, а се подиграват с нас и ни считат за създания, по-низши от човеците!
    Ето затова има почва за възникване на крайнодесни организации, а подрастващите младежи си мислят, че са силни и защитени, ако отидат да членуват в такава организация.
    Лошото е, че винаги се намира някой, който използва такъв тип настроения за свои политически цели.

    Коментиран от #58

    11:15 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Няма да мине номерът

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Фалшива история":

    Фалшива ти е душицата, провокаторе.

    11:19 14.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Маалата

    3 3 Отговор
    Ми чи то Асен и Петър, освободили ни от Византийско иго, не са ли тюрки-кумани ?! Ко ривети кат на умрело?! Брачеди сме с тях, та решихме да ги възвеличим. Чалгата ни е пленила сърцата на хората. Замисляме концерт в Шоплука, около МОЧА. Поканили сме Елеонора ханъм, и сите сърпичукчи. Ще се мятат гюбеци до сабахлен.

    11:21 14.08.2026

  • 38 За съжаление

    10 2 Отговор
    Такава България ни оставиха Банкянския про стак и Учиндолския чалгар - тотално опростачени 2-3 поколения.

    Коментиран от #41

    11:22 14.08.2026

  • 39 Ромската група „Трио Бенд“

    2 1 Отговор
    се състои от Асен, Петър и Калоян ! И сина на Асен, Иван-Асен 2

    11:25 14.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Имате голяма вина

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "За съжаление":

    Защото не научихте децата си да не обръщат внимание на такива!

    11:27 14.08.2026

  • 42 Българска грешка

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Руската грешка":

    Сатанинска идеология като КОМУНИЗМА не се осиновява!

    11:28 14.08.2026

  • 43 Няма да мине номерът

    4 2 Отговор
    "Ловците на педофили" да минат на ново ниво. Ловци на кючекаджии

    11:28 14.08.2026

  • 44 Пецата

    3 1 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата разбираш ли много важно за некви паметници 🤣

    11:30 14.08.2026

  • 45 Точно

    5 2 Отговор
    Как е възможно такава простотия. Народ ли сме или безпаметна сбирщина, загубила себеуважението си.

    Коментиран от #49, #60

    11:33 14.08.2026

  • 46 Дид

    3 1 Отговор
    Бразилците ни, социални емигранти по чужбината се завърнаха тва лято, като курортисти. Аз се изумих на какви тълпи са в Слънчака и Несебър. Прилично облечени, с хубави парфюми и прически, но...до там! Дали са на почивка или за друго...не знам, щото не ги видях по ресторантите.

    11:37 14.08.2026

  • 47 Голям кеф

    0 1 Отговор
    🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪

    11:38 14.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Много важно

    2 1 Отговор
    Кои избухнали и за какво. Подиграли се, качили се на главите на ближните, ...Важното е, че властта се е ояла и се прави на ни чула, ни видяла. Че как иначе? Чалготорат! След 15 години ще имаме чалгопредседател.

    11:44 14.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АМАН ОТ М АНГ АЛИ!

    2 3 Отговор
    Тези на снимката са толкова българи, колкото аз съм монголец!!! Впрочем младото поколение е влюбено в чалгата, без значение циг. А ни ли са , българи ли са… Животът е пред тях, да съ ууупраят както знаят!

    11:44 14.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сравни

    3 0 Отговор
    Как е възможно такава простотия. Народ ли сме или безпаметна сбирщина, загубила себеуважението си, после да не се чудим защо сме последни по всичко. Вижте как вървят напред чехи, поляци, словенци и още.

    Коментиран от #61

    11:46 14.08.2026

  • 55 Тези сингяни да ги дават

    4 1 Отговор
    на децата от Пловдив, те знаят какво да правят

    11:48 14.08.2026

  • 56 И как

    3 0 Отговор
    Избухнаха търновците ,чрез фейс бук ,понеже са страхливци и могат да лаят само от т.н. социални мрежи "гета"

    11:49 14.08.2026

  • 57 Друто си е

    3 0 Отговор
    Барангата да разклати баджори

    11:49 14.08.2026

  • 58 Трагично е !

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Не е смешно":

    Когато тези хора служеха по 2-3 години в Строителни и ЖП войски за канче чорба, дека беше? Каза ли, абе и те са хора, стига сте ги чанчили! Те построиха цялата водопреносна , канализационна и енергопреносна система, пътищата прехвалените ви язовири,, вецове, тецове, жилищните комплекси, цялата инфраструктура и какво ли не. Разбира се всичко това, днес тъне в разруха, оти вие "арийците " най-обичате да мразите, тези, които вадеха хляба на България и най-мразите да работите. Кароче, пак им е на "Брачедите " да си събират вересиите. Пък и продължават да хамалуват- оправят ви демографията, та и за това са нужни денги. Бачкайте, ребрата- Трудът отблагодарява!

    Коментиран от #64

    11:50 14.08.2026

  • 59 така става когато на малцинството

    3 0 Отговор
    се даде право. Права в България трябва да имат само българите по кръв. Останалите могат да имат само задължения и да плащат данъци

    11:51 14.08.2026

  • 60 Да, ама не

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Точно":

    Ромите едва ли се осъзнават като част от българския народ.

    11:51 14.08.2026

  • 61 Какво общо имат сингяните с

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Сравни":

    българския народ? Сингянина ако не е в сапунерка прави сингянски неща. Кое не е ясно?

    11:52 14.08.2026

  • 62 много митинги и стачки се правят на

    1 0 Отговор
    площади на паметници . има трибуна и затова . ако тълпа стачкува и псува и врещи е грозно и лошо . но митинг, концерт не е забранено . а в търновци са боляри . там имат всякакви музиканти . живеят си заедно . за легендарни изпълнители от търново не съм чувал . но сигурно имат . а 6 без десет и стара песен . в песента хвалят някакъв мачо използват не бегейски език . не е и турски . някакъв на кардараши цигански . не се разбира текста . тук кючек и на свадби рядко пускат . за по весело . ходете в търново .

    11:52 14.08.2026

  • 63 Хмм

    2 1 Отговор
    Модерната музика не е по вкуса на старите кисели българи. Истината е, че кючека прави деца а бангарангата и тем подобни им взема акъла

    11:53 14.08.2026

  • 64 В казармата

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Трагично е !":

    всяка сутрин сингяните ядяха по 2-3 пръчки превантивно и после цял ден нямаше проблеми. Мингянина разбира само от бой. От 20 години не ги бият и се стигна до тук

    11:54 14.08.2026

  • 65 Дръндрън

    3 0 Отговор
    Ами свиквайте ...

    За сведение - огромната част от бг-населението е чалгаджийско и такива картинки го карат да изпада в умиление, не в потрес ...

    Това е съвременния бг - чалгар и т.н.
    За Българщината се сеща само по празници, колкот да се напие ...

    11:56 14.08.2026

  • 66 Макето

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шекер кларинет":

    Българино, вас и Япония да ви окупира, и нея ще фалирате, и нея ще я развалите. Нали си знаете, какви сте?

    12:00 14.08.2026

  • 67 как си се научил

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Шекер кларинет":

    да пишеш с толкова малка частица мозък в главата ти немога да повярвам това е някакъв феномен

    12:07 14.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове