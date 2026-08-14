Търновци избухнаха заради кючек под Паметника на Асеневци: Гавра с паметта на царете ни!

Видеоклипът към песента „Шекер кларинет“, качен в интернет платформа за видеосподеляне на 12 август, взриви общественото мнение във Велико Търново. Като автор на произведението се самоопределя групата „Трио Бенд“. Във видеото се вижда как музикантите изпълняват кавър версия на известния кючек „6 без 10“ под монумента на царете Асен, Петър, Калоян и Иван Асен II. Атмосферата се допълва от бели денс танцьорки, съобщава Нова ТВ.
За броени дни клипът натрупа хиляди гледания и бързо спечели одобрението на любителите на този стил музика. За търновци обаче кадрите се оказаха истинска провокация и проява на пълно незачитане към културно-историческото наследство на града.
"Това е гавра с паметта на царете ни и с един от символите на Велико Търново. Недопустимо е подобни пространства да се използват за евтин кич", коментират гневни жители в социалните мрежи.
Към момента не е ясно дали е имало официално разрешение за ползване на пространството около Паметника на Асеневци за заснемането на музикалния клип. Гражданите на старата ни столица настояват компетентните институции незабавно да се сезират по случая и да обявят какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотврати последващо използване на исторически паметници за подобни прояви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боян расате
Коментиран от #7, #19, #20, #21
10:56 14.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ПА>>ЛИ
10:57 14.08.2026
4 Янко
Коментиран от #13
10:57 14.08.2026
5 Кво пък толкова
10:57 14.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
До коментар #1 от "боян расате":А ти защо неправилно изписваш името му
. Напиши как наистина му е името
10:59 14.08.2026
8 удрии
10:59 14.08.2026
9 А БангаРанга
До коментар #6 от "ЦИ>ГА>НьЕ>ТЕ":НА САПУН ?
11:00 14.08.2026
10 Шекер кларинет
Коментиран от #66, #67
11:02 14.08.2026
11 "Машала кючек"
11:03 14.08.2026
12 Гост
11:03 14.08.2026
13 Янке,
До коментар #4 от "Янко":Поправките в Изборния кодекс ще ви излекуват!🖕
11:03 14.08.2026
14 Паметника на Асеневци
11:03 14.08.2026
15 Сиган
11:04 14.08.2026
16 Софиянец
Все пак са избирателите на герб, дпс, ппдб!
11:04 14.08.2026
17 Трол
11:04 14.08.2026
18 Има такъв народ
Коментиран от #25
11:05 14.08.2026
19 стоян георгиев
До коментар #1 от "боян расате":Колкото и укро нацистите знаят кой е създал хокрайна!
11:06 14.08.2026
20 мАнгоДжери
До коментар #1 от "боян расате":Бате, всички знаем за цар АсАн.
11:06 14.08.2026
21 кючекцчийте
До коментар #1 от "боян расате":са наште варшеди роми радвайки тиквенизиранато поколение
стига им да знаят за император тикварий на избори
11:07 14.08.2026
22 ОБЕКТИВНИЯ
трябва да бъде забранен !
Чалгата и кючека достатъчно много
опростачиха слушащите този "шум"!
11:07 14.08.2026
23 Фалшива история
Коментиран от #35
11:09 14.08.2026
24 ХАсен
Коментиран от #26
11:09 14.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не се мъчи
До коментар #24 от "ХАсен":Ти не можеш да мислиш!
Коментиран от #28
11:10 14.08.2026
27 Друго си е
Коментиран от #29
11:11 14.08.2026
28 Всеки 4 ром
До коментар #26 от "Не се мъчи":се казва Асен! Провери
Коментиран от #31
11:12 14.08.2026
29 некадърници
До коментар #27 от "Друго си е":Управленската немощ на политиците ни си личи най-ясно в отчаяните им опити да върнат стабилността в държавата с някакви ритуали.
11:13 14.08.2026
30 Значииии
11:15 14.08.2026
31 Така ли?
До коментар #28 от "Всеки 4 ром":А в Иния всеки втори ром се казва Амит. На какво според теб се дължи това разминаване?
11:15 14.08.2026
32 Не е смешно
Ето затова има почва за възникване на крайнодесни организации, а подрастващите младежи си мислят, че са силни и защитени, ако отидат да членуват в такава организация.
Лошото е, че винаги се намира някой, който използва такъв тип настроения за свои политически цели.
Коментиран от #58
11:15 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Няма да мине номерът
До коментар #23 от "Фалшива история":Фалшива ти е душицата, провокаторе.
11:19 14.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Маалата
11:21 14.08.2026
38 За съжаление
Коментиран от #41
11:22 14.08.2026
39 Ромската група „Трио Бенд“
11:25 14.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Имате голяма вина
До коментар #38 от "За съжаление":Защото не научихте децата си да не обръщат внимание на такива!
11:27 14.08.2026
42 Българска грешка
До коментар #40 от "Руската грешка":Сатанинска идеология като КОМУНИЗМА не се осиновява!
11:28 14.08.2026
43 Няма да мине номерът
11:28 14.08.2026
44 Пецата
11:30 14.08.2026
45 Точно
Коментиран от #49, #60
11:33 14.08.2026
46 Дид
11:37 14.08.2026
47 Голям кеф
11:38 14.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Много важно
11:44 14.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 АМАН ОТ М АНГ АЛИ!
11:44 14.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сравни
Коментиран от #61
11:46 14.08.2026
55 Тези сингяни да ги дават
11:48 14.08.2026
56 И как
11:49 14.08.2026
57 Друто си е
11:49 14.08.2026
58 Трагично е !
До коментар #32 от "Не е смешно":Когато тези хора служеха по 2-3 години в Строителни и ЖП войски за канче чорба, дека беше? Каза ли, абе и те са хора, стига сте ги чанчили! Те построиха цялата водопреносна , канализационна и енергопреносна система, пътищата прехвалените ви язовири,, вецове, тецове, жилищните комплекси, цялата инфраструктура и какво ли не. Разбира се всичко това, днес тъне в разруха, оти вие "арийците " най-обичате да мразите, тези, които вадеха хляба на България и най-мразите да работите. Кароче, пак им е на "Брачедите " да си събират вересиите. Пък и продължават да хамалуват- оправят ви демографията, та и за това са нужни денги. Бачкайте, ребрата- Трудът отблагодарява!
Коментиран от #64
11:50 14.08.2026
59 така става когато на малцинството
11:51 14.08.2026
60 Да, ама не
До коментар #45 от "Точно":Ромите едва ли се осъзнават като част от българския народ.
11:51 14.08.2026
61 Какво общо имат сингяните с
До коментар #54 от "Сравни":българския народ? Сингянина ако не е в сапунерка прави сингянски неща. Кое не е ясно?
11:52 14.08.2026
62 много митинги и стачки се правят на
11:52 14.08.2026
63 Хмм
11:53 14.08.2026
64 В казармата
До коментар #58 от "Трагично е !":всяка сутрин сингяните ядяха по 2-3 пръчки превантивно и после цял ден нямаше проблеми. Мингянина разбира само от бой. От 20 години не ги бият и се стигна до тук
11:54 14.08.2026
65 Дръндрън
За сведение - огромната част от бг-населението е чалгаджийско и такива картинки го карат да изпада в умиление, не в потрес ...
Това е съвременния бг - чалгар и т.н.
За Българщината се сеща само по празници, колкот да се напие ...
11:56 14.08.2026
66 Макето
До коментар #10 от "Шекер кларинет":Българино, вас и Япония да ви окупира, и нея ще фалирате, и нея ще я развалите. Нали си знаете, какви сте?
12:00 14.08.2026
67 как си се научил
До коментар #10 от "Шекер кларинет":да пишеш с толкова малка частица мозък в главата ти немога да повярвам това е някакъв феномен
12:07 14.08.2026