Полк. Методи Орлов: Безпочвен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29

Безпочвен и неоснователен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29. Колкото повече самолети за защита на държавата има, по-защитена е държавата. Това каза в интервю за БНР командващият Трета авиационна база Граф Игнатиево полковник Методи Орлов относно започналия дебат за бъдещето на изтребителната ни авиация в преходния момент преди края на ресурса на МиГ-29 и преди старта на използването на Ф-16.

"Този дебат от военна гледна точка е безпочвен и неоснователен, защото колкото повече самолети за защита на държавата има и можем да вдигнем, толкова по-защитена е държавата. А какъв ще е типът на самолета - дали ще е този, или ще е другият, не ни дава абсолютно никакво предимство.

"Парите, които потенциално ще дадем за МиГ-29, са нищожна сума с парите, които ще трябва така или иначе да даваме за поддръжката на каквато и да е бъдещата авиационна техника", смята той.

По думите му предписанията на производителя на МиГ-29 казват, че могат да бъдат експлоатирани до 2029 - 2030 г.

Според него трябва да направим абсолютно всичко възможно да поддържаме МиГ-29 до края на предписания му жизнен цикъл. По думите му обаче не е толкова лесно да се поддържа самолетът.

"Основното ни предимство за експлоатацията на МиГ-29 е, че нашите хора, нашият инженерно-технически състав, много добре е овладял самолета. Към момента се справя с неговата поддръжка".

В бъдеще ще са необходими средства за поддръжката на самолети Ф-16 и тяхното осигуряване, отбеляза Методи Орлов.

От военна гледна точка сме длъжни да осигурим всички възможни средства за защита на държавата, да ги държим в доста добра кондиция, така че да могат да се изпълняват задачите. Единият самолет помага съществено за въвеждането в експлоатация на новия самолет.

Самолетът не е кола - взимаш, палиш я, качваш се и караш. Трябва да се разработят дори тактики, техники и процедури - как по най-ефективния и най-добрия начин да я използват.

Просто за самолет Ф-16 това време ни е необходимо. Не случайно всички държави наоколо дават разумен период за въвеждане в експлоатация на всяка нова оръжейна система.

В момента в Граф Игнатиево хората, свързани със самолета Ф-16, са страшно натоварени и самолет МиГ-29 им дава точно тази възможност - те да работят и да се занимават само с усвояването на самолета. Самолетът наистина е много сериозен, с много системи. Въпросът е, че всяка една система, за да започне да се използва ефективно от състава, е необходимо време", обясни той в предаването "Преди всички".