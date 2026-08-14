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Полк. Методи Орлов: Безпочвен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29

Полк. Методи Орлов: Безпочвен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29

14 Август, 2026 10:47 1 665 35

  • миг-29-
  • българия-
  • охрана-
  • българско небе

Парите, които потенциално ще дадем за МиГ-29, са нищожна сума с парите, които ще трябва така или иначе да даваме за поддръжката на каквато и да е бъдещата авиационна техника

Полк. Методи Орлов: Безпочвен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безпочвен и неоснователен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29. Колкото повече самолети за защита на държавата има, по-защитена е държавата. Това каза в интервю за БНР командващият Трета авиационна база Граф Игнатиево полковник Методи Орлов относно започналия дебат за бъдещето на изтребителната ни авиация в преходния момент преди края на ресурса на МиГ-29 и преди старта на използването на Ф-16.

"Този дебат от военна гледна точка е безпочвен и неоснователен, защото колкото повече самолети за защита на държавата има и можем да вдигнем, толкова по-защитена е държавата. А какъв ще е типът на самолета - дали ще е този, или ще е другият, не ни дава абсолютно никакво предимство.

"Парите, които потенциално ще дадем за МиГ-29, са нищожна сума с парите, които ще трябва така или иначе да даваме за поддръжката на каквато и да е бъдещата авиационна техника", смята той.

По думите му предписанията на производителя на МиГ-29 казват, че могат да бъдат експлоатирани до 2029 - 2030 г.

Според него трябва да направим абсолютно всичко възможно да поддържаме МиГ-29 до края на предписания му жизнен цикъл. По думите му обаче не е толкова лесно да се поддържа самолетът.

"Основното ни предимство за експлоатацията на МиГ-29 е, че нашите хора, нашият инженерно-технически състав, много добре е овладял самолета. Към момента се справя с неговата поддръжка".

В бъдеще ще са необходими средства за поддръжката на самолети Ф-16 и тяхното осигуряване, отбеляза Методи Орлов.

От военна гледна точка сме длъжни да осигурим всички възможни средства за защита на държавата, да ги държим в доста добра кондиция, така че да могат да се изпълняват задачите. Единият самолет помага съществено за въвеждането в експлоатация на новия самолет.

Самолетът не е кола - взимаш, палиш я, качваш се и караш. Трябва да се разработят дори тактики, техники и процедури - как по най-ефективния и най-добрия начин да я използват.

Просто за самолет Ф-16 това време ни е необходимо. Не случайно всички държави наоколо дават разумен период за въвеждане в експлоатация на всяка нова оръжейна система.

В момента в Граф Игнатиево хората, свързани със самолета Ф-16, са страшно натоварени и самолет МиГ-29 им дава точно тази възможност - те да работят и да се занимават само с усвояването на самолета. Самолетът наистина е много сериозен, с много системи. Въпросът е, че всяка една система, за да започне да се използва ефективно от състава, е необходимо време", обясни той в предаването "Преди всички".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 русия да пусне 2-3

    13 11 Отговор
    посейдона пред (острова) и всички войни на планетата рязко ще приключат !!! смърТна хазарския каганат !!!

    Коментиран от #8

    10:50 14.08.2026

  • 2 Шафьора на фърчилото

    13 19 Отговор
    Аз обича само руски фърчила и таралясници.

    Коментиран от #19

    10:51 14.08.2026

  • 3 ген Стоянов нотовски мазиляк

    18 3 Отговор
    двата ни ф 16 блок 70 1968 г модели пазят сухопътно държавата и могат да бъдат използвани като страйкъри.

    Коментиран от #11

    10:52 14.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Не можем да засечем дрон примамка който е направен да бъде засечен.Лети бавно и отразява вълните като симулира по голяма цел.

    Коментиран от #7

    10:52 14.08.2026

  • 5 ЧАС ПОЛЕТ

    19 7 Отговор
    НА МИГ 29 СТРУВА 10 000-12 000 $, НА Ф 16 22 000-25 000 $ , НА ГРИПЕН 5 000-8 000 $.ДА КАЖАТ ТИЯ ДЕТО ПОРЪЧАХА ,,НАЙ-МОДЕРНИЯ"

    Коментиран от #10

    10:56 14.08.2026

  • 6 Някой

    18 8 Отговор
    МиГ-29 е по-нов изтребител от Ф-16 с първи полет 20 януари 1974г - преди повече от половин век. Вярно че неща са обновени. Само че МиГ-29 където обсъждат ще ни струва някоя десетка милиони евро, а Ф-16 ни струва милиарди евро. А изпусната инвестиция на СААБ ни струва като нищо милиарди евро пропуснати печалби. За да обслужат господарите одобрените от посолството.

    Коментиран от #12, #14, #24, #35

    10:56 14.08.2026

  • 7 ТВ бг еврозомби

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Съседите са виновни ,че не ни пазят.От сутрин да вечер по телевизиите постоянно ни казваха,че съседите натовци ни пазят с много модерни ПВО системи с които Украйна побеждава.

    Коментиран от #13

    10:58 14.08.2026

  • 8 Моряка

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "русия да пусне 2-3":

    Мисля,че 2 Посейдона ще са достатъчни да промият и дезинфекцират британските острови.Останалите плазмодии и мишоци ще се свият от страх в дупките си.В света ще настъпи така желания мир.Не знам Путин защо се бави.

    11:00 14.08.2026

  • 9 Първо по стар

    5 3 Отговор
    Добре че американците ни продадоха по стар модел.Ако ни продадоха последен модел и да го потрошим,язък за парите.

    Коментиран от #26

    11:04 14.08.2026

  • 10 евтиното излиза скъпо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЧАС ПОЛЕТ":

    Грипените са шведски и са алтернативни, ако ни откажат Ф-ки, както на украинците отказват пейтриъти.

    Коментиран от #15

    11:05 14.08.2026

  • 11 ВЕЧЕ ИМАТ АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ген Стоянов нотовски мазиляк":

    ДА УЧАСТВАТ В РЕТРО АВИОШОУ

    Коментиран от #23

    11:05 14.08.2026

  • 12 Моряка

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Няма какво да шикалкавим.Боко се отказа от Грипените и ни ощастливи с много пъти по скъпи и по стари Ф16.Освен това има и една малка подробност- ф16 не могат да летят.

    11:09 14.08.2026

  • 13 Да бе ,да ! 🤔

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "ТВ бг еврозомби":

    Че то освен турските съседи-натовци (дето Турция е окупирала съседите си) , какви други заплахи има за България ?

    11:09 14.08.2026

  • 14 Написаното

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    е вярно (или поне донякъде). Сметката е много по дебела Ф-ите. Инфраструктурно за да се обслужват ще трябва да се налеят още доста пари Следва въоражение за тях, което е в пъти по скъпо от "руското", което така или иначе можем да си произведем. За Американскито нито лиценз, нито мощности.. и ако не си плащаш, може да се окаже, не можеш и да го изпозваш.
    За МиГ29 имаме всико. Когато се обрдиниха Германиите, не ги "изхвърлиха", ами си ги взеха на въоражение. Пановете, които са ами подлоги и те си ги експлоатират, дори имат ремонтна база още...
    Обаче ние, пинчерите сме по-ербап и унищожихме 2сичко "комунистическо". Ама демократичното... нне само не могат да поддържат осталото от злия комунизъм, ми дори боята пада

    11:09 14.08.2026

  • 15 ШВЕДИТЕ ИМАТ УНИКАЛНИ СИСТЕМИ

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "евтиното излиза скъпо":

    КАКТО И ОРЪДИЕТО АРЧЪР 155 ММ.ПРАВЕНИ СА КАТО ЗА ШВЕЦИЯ И ГРИПЕН,А СЪЩО.НИЕ СМЕ СЪПОСТАВИМИ С ТЯХ

    11:10 14.08.2026

  • 16 Мишел

    8 1 Отговор
    В тази ситуация ще вкопаят нелетящите F16 и ще ги ползват за ДОТ или за тоалетни.

    11:11 14.08.2026

  • 17 Попоно

    12 4 Отговор
    Не знам за автомобили,но руснаците правят най добрите самолети и подводници.

    11:11 14.08.2026

  • 18 Соросоиден

    6 1 Отговор
    Глупости. Ние сме умни и красиви. Качваме се и караме ...

    11:12 14.08.2026

  • 19 И кво ?

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шафьора на фърчилото":

    Тогава що позволи на Борисов да харчи милиарди за амер икански летящи кофчези ?

    11:12 14.08.2026

  • 20 Уникално

    5 10 Отговор
    Този чорап да обясни защо се мазни на големия Чорап. То ако е изгодно защо ще си продават миговете 29 поляците? Угаждаме ва Чорапа тва е, за да се натегне на Путлер

    Коментиран от #29

    11:12 14.08.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    МЕТАФОРИЧНО...
    ТОВА Е КАТО ДА
    ИЗКАРАШ КУРС ЗА ВАТМАН
    И ПОСЛЕ ДА ТЕ ПРАТЯТ В МЕТРОПОЛИТЕН...Е НАЛИ И
    ДВАТА СА НА ТОК И РЕЛСИ...☝

    11:19 14.08.2026

  • 22 Тоз пък

    3 0 Отговор
    Дайте му самолети , небето щял да пази ?!

    11:20 14.08.2026

  • 23 натовска мощ

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "ВЕЧЕ ИМАТ АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ":

    Е чак пък за авиошоу....Учупени са!Но иначе за снимка са супер.

    11:20 14.08.2026

  • 24 За да спаси крадливия кожух Банката и

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Дебелия. Иначе досега да са ги опандизили. Продажници на националния интерес. Това са нашите политици! Вместо да гледаме как да намаляваме фиксираните си държавни разходи, се получава обратното - купуваме прескъпа техника, от която така или иначе ползата е доста лимитирана. На БГ и трябват противовъздушна отбрана и противодронова такава. Не се ли научихме от Иран и Украйна??? И някоя друга хиперзвукови таблетка да може да удряме ако ни нападнат. Абе това, което прави Иран ни трябва, разбира се в по-малък мащаб, в БГ. Явно работи

    11:22 14.08.2026

  • 25 нннн

    3 2 Отговор
    По- малко политика и повече практичност.
    Независимо от къде са купени, самолетите вече са български. Ако вършат работа, да се поддържат и използват.
    Не бива да се лишаваме от нещо по идеологически причини.

    11:23 14.08.2026

  • 26 Жожи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Първо по стар":

    За да не се потроши ние си го пазим в хангарите и само го лъскаме

    11:28 14.08.2026

  • 27 въпрос към агентурата наричана власт

    0 1 Отговор
    Ако сащ ни бяха продали за близа 2млрд долара два здрави самолета пак ф 16 щяха ли да летят сега и да пазят принадлежащата на нато и ес територията ни?

    11:34 14.08.2026

  • 28 Оран

    2 0 Отговор
    А защо Полша се освобождава от тези самолети МИГ 29 ???? Полковник Орлов да обясни.

    11:36 14.08.2026

  • 29 Началството каза

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Уникално":

    Разбира се, че щом началството каже това ще е. Още повече, че сега е в силата си! Не е за подценяване и въпроса с изваждането от летаргията на обучените по съветски системи наши летци и наземни специалисти. Защо им е на "баир лозе" ако може и следващия век да караме със същата техника! Как се сещате да коментирате парите, които даваме за сложна техника с дълъг срок на експлоатация, а не ви идва наум да попитате колко пари хей така без НИЩО насреща платихме и още колко ще плащаме на Боташ?

    11:36 14.08.2026

  • 30 ВВСар

    1 0 Отговор
    ОТ ОПИТА МИ ВЪВ вУ€нната ни "авиация" ИМАМ ОТДАВНА ОПАСЕНИЯ,ЧЕ К€Н€ F-16,
    НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ УСВОЕН ЗА ИСТИНСКО БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВВС,
    КОЕТО ДН€$ € Б . РДАК и Т К З С!
    СЛУЧАЯТ С ЗЛОЩАСТНИТЕ НОЩНИ СТРЕЛБИ НА ШАБЛА ПРЕЗ 2022г. ГО ПОТВЪРЖДАВА!
    P.S.
    "ГРАФА" € НАЙ-$КЪПИЯТ авио-лубит€л$ки клуб в СВЕТА, БЕЗ ЗРВ И АНТИ-ДРОН ПРИКРИТИЕ!

    11:38 14.08.2026

  • 31 ВВСар

    1 0 Отговор
    Чичо р"ум€н" "голям" го вади, АЛА м€к!
    МЕН САМО Г€Н€РАЛ Д€$И МЕ "ОПРАВИ", ВИНАГИ ВДИГА "САМАЛЬОТА"!
    2027г. В БУРГАС ЩЕ ИМА БАНГА-РАНГА, И Д€$И ПАК Щ€ Л . ПА "ШЛАНГА"!:))

    11:41 14.08.2026

  • 32 ВВСар

    1 0 Отговор
    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:42 14.08.2026

  • 33 П Р Е Д Л А Г А М!!!

    0 0 Отговор
    Да извадим от музеите и Т34, КВ 1, КВ2, манлихерите, оръдията от първата и втората световни войни, щот са по евтини! Служил съм в казармата, знам сивото вещество в една полковнишка глава. А бре гусин полковник, кой купува днес миг29 произведен преди 40 г?! Ти това обясни, щом никой не го прави, защо ние да го правим. И много моля не ми давай пример с укрите - те в момента воюват и вземат всичко що фърка и не фърка!!!

    11:52 14.08.2026

  • 34 пълни глупости

    0 0 Отговор
    Да замениш Москвич за Форд Ескорт - това е дилемата в случая. И двете щайги отдавна са си изпяли песента и който ги има, ги подарява на държави като украйна и Аржентина.

    11:53 14.08.2026

  • 35 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Ф16 Б70 е по нов модел от тези бръкми Мигове дето България ги има. Авиониката изцяло е нова, радарите са нови, а пък Миговите кога са подновене я ми кажи с нови модели ? Ти да не живееш в Русия да се бъркаш с техните Мигове. България едвам ги държи активни вече с подръжка на двигатели. След няколко години вече няма да виждаш тези летящи мишени за модерната авионика. Няма значение коя година кой самолет е летял първи, то е лятал първия модел тогава. Само смотаняци си мислят, че Мига е по нов и е достатъчен.

    11:59 14.08.2026

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