Полк. Методи Орлов: Безпочвен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29

Безпочвен и неоснователен е дебатът за охраната на българското небе с МиГ-29. Колкото повече самолети за защита на държавата има, по-защитена е държавата. Това каза в интервю за БНР командващият Трета авиационна база Граф Игнатиево полковник Методи Орлов относно започналия дебат за бъдещето на изтребителната ни авиация в преходния момент преди края на ресурса на МиГ-29 и преди старта на използването на Ф-16.
"Този дебат от военна гледна точка е безпочвен и неоснователен, защото колкото повече самолети за защита на държавата има и можем да вдигнем, толкова по-защитена е държавата. А какъв ще е типът на самолета - дали ще е този, или ще е другият, не ни дава абсолютно никакво предимство.
"Парите, които потенциално ще дадем за МиГ-29, са нищожна сума с парите, които ще трябва така или иначе да даваме за поддръжката на каквато и да е бъдещата авиационна техника", смята той.
По думите му предписанията на производителя на МиГ-29 казват, че могат да бъдат експлоатирани до 2029 - 2030 г.
Според него трябва да направим абсолютно всичко възможно да поддържаме МиГ-29 до края на предписания му жизнен цикъл. По думите му обаче не е толкова лесно да се поддържа самолетът.
"Основното ни предимство за експлоатацията на МиГ-29 е, че нашите хора, нашият инженерно-технически състав, много добре е овладял самолета. Към момента се справя с неговата поддръжка".
В бъдеще ще са необходими средства за поддръжката на самолети Ф-16 и тяхното осигуряване, отбеляза Методи Орлов.
От военна гледна точка сме длъжни да осигурим всички възможни средства за защита на държавата, да ги държим в доста добра кондиция, така че да могат да се изпълняват задачите. Единият самолет помага съществено за въвеждането в експлоатация на новия самолет.
Самолетът не е кола - взимаш, палиш я, качваш се и караш. Трябва да се разработят дори тактики, техники и процедури - как по най-ефективния и най-добрия начин да я използват.
Просто за самолет Ф-16 това време ни е необходимо. Не случайно всички държави наоколо дават разумен период за въвеждане в експлоатация на всяка нова оръжейна система.
В момента в Граф Игнатиево хората, свързани със самолета Ф-16, са страшно натоварени и самолет МиГ-29 им дава точно тази възможност - те да работят и да се занимават само с усвояването на самолета. Самолетът наистина е много сериозен, с много системи. Въпросът е, че всяка една система, за да започне да се използва ефективно от състава, е необходимо време", обясни той в предаването "Преди всички".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 русия да пусне 2-3
Коментиран от #8
10:50 14.08.2026
2 Шафьора на фърчилото
Коментиран от #19
10:51 14.08.2026
3 ген Стоянов нотовски мазиляк
Коментиран от #11
10:52 14.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:52 14.08.2026
5 ЧАС ПОЛЕТ
Коментиран от #10
10:56 14.08.2026
6 Някой
Коментиран от #12, #14, #24, #35
10:56 14.08.2026
7 ТВ бг еврозомби
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Съседите са виновни ,че не ни пазят.От сутрин да вечер по телевизиите постоянно ни казваха,че съседите натовци ни пазят с много модерни ПВО системи с които Украйна побеждава.
Коментиран от #13
10:58 14.08.2026
8 Моряка
До коментар #1 от "русия да пусне 2-3":Мисля,че 2 Посейдона ще са достатъчни да промият и дезинфекцират британските острови.Останалите плазмодии и мишоци ще се свият от страх в дупките си.В света ще настъпи така желания мир.Не знам Путин защо се бави.
11:00 14.08.2026
9 Първо по стар
Коментиран от #26
11:04 14.08.2026
10 евтиното излиза скъпо
До коментар #5 от "ЧАС ПОЛЕТ":Грипените са шведски и са алтернативни, ако ни откажат Ф-ки, както на украинците отказват пейтриъти.
Коментиран от #15
11:05 14.08.2026
11 ВЕЧЕ ИМАТ АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ
До коментар #3 от "ген Стоянов нотовски мазиляк":ДА УЧАСТВАТ В РЕТРО АВИОШОУ
Коментиран от #23
11:05 14.08.2026
12 Моряка
До коментар #6 от "Някой":Няма какво да шикалкавим.Боко се отказа от Грипените и ни ощастливи с много пъти по скъпи и по стари Ф16.Освен това има и една малка подробност- ф16 не могат да летят.
11:09 14.08.2026
13 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #7 от "ТВ бг еврозомби":Че то освен турските съседи-натовци (дето Турция е окупирала съседите си) , какви други заплахи има за България ?
11:09 14.08.2026
14 Написаното
До коментар #6 от "Някой":е вярно (или поне донякъде). Сметката е много по дебела Ф-ите. Инфраструктурно за да се обслужват ще трябва да се налеят още доста пари Следва въоражение за тях, което е в пъти по скъпо от "руското", което така или иначе можем да си произведем. За Американскито нито лиценз, нито мощности.. и ако не си плащаш, може да се окаже, не можеш и да го изпозваш.
За МиГ29 имаме всико. Когато се обрдиниха Германиите, не ги "изхвърлиха", ами си ги взеха на въоражение. Пановете, които са ами подлоги и те си ги експлоатират, дори имат ремонтна база още...
Обаче ние, пинчерите сме по-ербап и унищожихме 2сичко "комунистическо". Ама демократичното... нне само не могат да поддържат осталото от злия комунизъм, ми дори боята пада
11:09 14.08.2026
15 ШВЕДИТЕ ИМАТ УНИКАЛНИ СИСТЕМИ
До коментар #10 от "евтиното излиза скъпо":КАКТО И ОРЪДИЕТО АРЧЪР 155 ММ.ПРАВЕНИ СА КАТО ЗА ШВЕЦИЯ И ГРИПЕН,А СЪЩО.НИЕ СМЕ СЪПОСТАВИМИ С ТЯХ
11:10 14.08.2026
16 Мишел
11:11 14.08.2026
17 Попоно
11:11 14.08.2026
18 Соросоиден
11:12 14.08.2026
19 И кво ?
До коментар #2 от "Шафьора на фърчилото":Тогава що позволи на Борисов да харчи милиарди за амер икански летящи кофчези ?
11:12 14.08.2026
20 Уникално
Коментиран от #29
11:12 14.08.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
ТОВА Е КАТО ДА
ИЗКАРАШ КУРС ЗА ВАТМАН
И ПОСЛЕ ДА ТЕ ПРАТЯТ В МЕТРОПОЛИТЕН...Е НАЛИ И
ДВАТА СА НА ТОК И РЕЛСИ...☝
11:19 14.08.2026
22 Тоз пък
11:20 14.08.2026
23 натовска мощ
До коментар #11 от "ВЕЧЕ ИМАТ АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ":Е чак пък за авиошоу....Учупени са!Но иначе за снимка са супер.
11:20 14.08.2026
24 За да спаси крадливия кожух Банката и
До коментар #6 от "Някой":Дебелия. Иначе досега да са ги опандизили. Продажници на националния интерес. Това са нашите политици! Вместо да гледаме как да намаляваме фиксираните си държавни разходи, се получава обратното - купуваме прескъпа техника, от която така или иначе ползата е доста лимитирана. На БГ и трябват противовъздушна отбрана и противодронова такава. Не се ли научихме от Иран и Украйна??? И някоя друга хиперзвукови таблетка да може да удряме ако ни нападнат. Абе това, което прави Иран ни трябва, разбира се в по-малък мащаб, в БГ. Явно работи
11:22 14.08.2026
25 нннн
Независимо от къде са купени, самолетите вече са български. Ако вършат работа, да се поддържат и използват.
Не бива да се лишаваме от нещо по идеологически причини.
11:23 14.08.2026
26 Жожи
До коментар #9 от "Първо по стар":За да не се потроши ние си го пазим в хангарите и само го лъскаме
11:28 14.08.2026
27 въпрос към агентурата наричана власт
11:34 14.08.2026
28 Оран
11:36 14.08.2026
29 Началството каза
До коментар #20 от "Уникално":Разбира се, че щом началството каже това ще е. Още повече, че сега е в силата си! Не е за подценяване и въпроса с изваждането от летаргията на обучените по съветски системи наши летци и наземни специалисти. Защо им е на "баир лозе" ако може и следващия век да караме със същата техника! Как се сещате да коментирате парите, които даваме за сложна техника с дълъг срок на експлоатация, а не ви идва наум да попитате колко пари хей така без НИЩО насреща платихме и още колко ще плащаме на Боташ?
11:36 14.08.2026
30 ВВСар
НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ УСВОЕН ЗА ИСТИНСКО БОЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВВС,
КОЕТО ДН€$ € Б . РДАК и Т К З С!
СЛУЧАЯТ С ЗЛОЩАСТНИТЕ НОЩНИ СТРЕЛБИ НА ШАБЛА ПРЕЗ 2022г. ГО ПОТВЪРЖДАВА!
P.S.
"ГРАФА" € НАЙ-$КЪПИЯТ авио-лубит€л$ки клуб в СВЕТА, БЕЗ ЗРВ И АНТИ-ДРОН ПРИКРИТИЕ!
11:38 14.08.2026
31 ВВСар
МЕН САМО Г€Н€РАЛ Д€$И МЕ "ОПРАВИ", ВИНАГИ ВДИГА "САМАЛЬОТА"!
2027г. В БУРГАС ЩЕ ИМА БАНГА-РАНГА, И Д€$И ПАК Щ€ Л . ПА "ШЛАНГА"!:))
11:41 14.08.2026
32 ВВСар
ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!
11:42 14.08.2026
33 П Р Е Д Л А Г А М!!!
11:52 14.08.2026
34 пълни глупости
11:53 14.08.2026
35 Хаха
До коментар #6 от "Някой":Ф16 Б70 е по нов модел от тези бръкми Мигове дето България ги има. Авиониката изцяло е нова, радарите са нови, а пък Миговите кога са подновене я ми кажи с нови модели ? Ти да не живееш в Русия да се бъркаш с техните Мигове. България едвам ги държи активни вече с подръжка на двигатели. След няколко години вече няма да виждаш тези летящи мишени за модерната авионика. Няма значение коя година кой самолет е летял първи, то е лятал първия модел тогава. Само смотаняци си мислят, че Мига е по нов и е достатъчен.
11:59 14.08.2026