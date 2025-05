В Испания: Карло Анчелоти вече е казал "да" на Бразилия

Старши треньорът на Реал Мадрид - Карло Анчелоти, е променил позицията си и вече е приел предложението да застане начело на националния отбор на Бразилия, информира Diario AS.

Макар миналата седмица да бе отказал, италианският специалист сега е постигнал окончателна договорка с президента на Бразилската футболна конфедерация Едналдо Родригес.

CARLO ANCELOTTI WILL BECOME THE NEW HEAD COACH OF BRAZIL!



He will take over once La Liga is finished.



