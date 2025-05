Рафиня бил на крачка да играе за Италия на Евро 2020

Звездата на Барселона Рафиня призна, че е бил на крачка от това да играе за Италия и да бъде част от отбора на Роберто Манчини, който спечели титлата на Евро 2020. Както е известно, заради пандемията шампионатът на Стария континент се игра през лятото на 2021 година, като финалът бе на 11 юли, пише sportal.bg.

През август Рафиня получава първата си повиквателна за националния отбор на Бразилия, а през октомври същата година той записва и дебюта си за “златистите”.

“Бях близо до това да приема поканата на италианския национален отбор. Трябваше да отиде на Евро 2020, което те спечелиха. По принцип бях готов да отида. За щастие, паспортът не дойде навреме. В онзи момент хората от италианския национален отбор ми се обаждаха. Жоржиньо ми звънеше постоянно. Италианският щаб имаше невероятен план за мен, който наистина ми привлече вниманието. Но в същото време, дълбоко в себе си, все още имах един процент надежда, че мога да нося фланелката на Бразилия. За щастие, италианският ми паспорт не беше готов навреме”, разказва Рафиня.

