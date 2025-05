"Марка" потвърди: Шаби Алонсо ще е новият треньор на Реал Мадрид

Шаби Алонсо ще бъде новият треньор на Реал Мадрид, твърди "Марка". Според авторитетното издание сделката е сигурна. Настоящият наставник на Байер Леверкузен ще подпише договор за три години с "белите".

От "Бернабеу" ще трябва да платят и откупна клауза за баския специалист, чийто контракт с гермаския клуб е за още един сезон.

Ръководството на Реал е постигнало споразумение и за раздяла с Карло Анчелоти. Последният мач на италианския треньор начело на "белите" ще бъде на 25 май у дома срещу Реал Сосиедад. Срещата е от последния кръг на Ла Лига, като се очаква наставникът да получи грандиозно изпращане.

Очаква се Анчелоти да поеме националния отбор на Бразилия.

Реал изпраща слаб сезон, като остана да се бори единствено за титлата в Испания. Отборът заема второ място към момента, като изостава на 4 точки от лидера Барселона. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя на "Луис Компанис".

