Популярна водеща подкрепи Диаш с гостуващата агитка на Ман Сити

Популярната водеща на риалитито „Островът на любовта“ Мая Джама бе забелязана сред феновете в сектора за гости на Манчестър Сити при визитата на „гражданите“ срещу Нотингам Форес. Тя бе там, за да подкрепи своя приятел – португалския защитник Рубен Диаш, по време на сблъсъка на „Сити Граунд“

31-годишната звезда сподели емоциите си със своите 3,2 милиона последователи в Instagram, публикувайки кадри от трибуните.

„Беше съвсем различно преживяване да бъда сред гостуващите фенове“, сподели Джама.

Тя публикува и снимка на играчите на Сити, включително и Диаш, които след последния съдийски сигнал отидоха при пътуващата агитка, за да им благодарят за подкрепата.

Мачът на „Сити Граунд“ предложи много драма, като в крайна сметка „гражданите“ се наложиха с 2:1.