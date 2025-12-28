Популярна водеща подкрепи Диаш с гостуващата агитка на Ман Сити

Новини
28 Декември, 2025 22:00

31-годишната звезда сподели емоциите си със своите 3,2 милиона последователи в Instagram, публикувайки кадри от трибуните

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Популярната водеща на риалитито „Островът на любовта“ Мая Джама бе забелязана сред феновете в сектора за гости на Манчестър Сити при визитата на „гражданите“ срещу Нотингам Форес. Тя бе там, за да подкрепи своя приятел – португалския защитник Рубен Диаш, по време на сблъсъка на „Сити Граунд“

31-годишната звезда сподели емоциите си със своите 3,2 милиона последователи в Instagram, публикувайки кадри от трибуните.

„Беше съвсем различно преживяване да бъда сред гостуващите фенове“, сподели Джама.

Тя публикува и снимка на играчите на Сити, включително и Диаш, които след последния съдийски сигнал отидоха при пътуващата агитка, за да им благодарят за подкрепата.

Мачът на „Сити Граунд“ предложи много драма, като в крайна сметка „гражданите“ се наложиха с 2:1.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    Ако така облечена/съблечена е отишла на стадиона, на лекарите ще им трябват няколко макари с конци да я зашият.😎

    22:26 28.12.2025

  • 2 Дедо

    заслужава си да и разбиеш джама.

    22:46 28.12.2025

