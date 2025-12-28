Новини
Реал Мадрид е най-скъпият клуб в света за 2025 година

28 Декември, 2025 18:29 602 1

Реал Мадрид изпраща трудна година, но с титлата „Най-скъп клуб в света“. След разочароващ край на сезон 2024-25 под ръководството на Карло Анчелоти, в който „белия балет“ остана без големи трофеи, и колебливо начало на новата кампания при Шаби Алонсо, Реал Мадрид все пак завършва 2025 г. с победа – макар и финансова.

Според последните данни на Transfermarkt, „лос бланкос“ официално притежават най-скъпия футболен състав на планетата.

Общата пазарна стойност на играчите на Реал Мадрид възлиза на внушителните 1,62 милиарда долара (1,38 милиарда евро). С това постижение испанският гранд изпревари Арсенал, който остава на второ място с оценка от 1,29 милиарда евро. На трета позиция е Манчестър Сити (€1,18 млрд.), а топ 5 допълват Пари Сен Жермен (€1,18 млрд.) и Челси (€1,15 млрд.)

Настоящият шампион на Испания - Барселона, заема 6-о място с оценка от 1,12 милиарда евро, а Ливърпул е последният клуб в списъка, чийто състав надхвърля границата от 1 милиард евро.

Данните подчертават огромното икономическо разслоение в испанския футбол. Докато Реал и Барса доминират, следващият испански тим в класацията е Атлетико Мадрид чак на 14-о място (€589 млн.). Още по-тревожно е, че в топ 25 няма нито един друг испански представител, като Атлетик Билбао се появява едва на 43-та позиция.

За сравнение, английската Висша лига демонстрира много по-голяма конкурентоспособност – 13 от техните 20 отбора попадат в топ 25 по стойност. Това се дължи на по-равномерното разпределение на приходите, което прави първенството по-гледаемо и интересно за неутралния зрител.

Въпреки отборната доминация на Реал, най-скъпият футболист в света в момента носи екипа на вечния съперник. Ламин Ямал от Барселона заема първото място, следван от Ерлинг Холанд (Манчестър Сити). Следващите три позиции са за голямото трио на Реал: Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор.


