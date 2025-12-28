Ханзи Филк с молба до ръководството на Барса

Треньорът на Барселона Ханзи Флик е поставил като основен приоритет за лятото постоянното привличане на Маркъс Рашфорд. Английският национал в момента играе под наем на „Камп Ноу“ от състава на Манчестър Юнайтед и успя бързо да се превърне в ключова фигура за каталунците.

От началото на сезона Рашфорд демонстрира отлична форма, като вече има на сметката си 7 гола и 8 асистенции. Флик не пести похвалите си към нападателя, подчертавайки характера му и изразявайки задоволство от присъствието му в тима.

Според изданието Diario Sport, ръководството на „блаугранас“ вече търси начини да направи трансфера постоянен, но пред сделката стоят сериозни финансови пречки.

Въпреки че Барса има опция за закупуване, цената, поставена от Манчестър Юнайтед, е висока. Възнаграждението на Рашфорд също е сериозно перо, което трудно се вписва в бюджета на клуба.

Каталунците ще се опитат да договорят по-ниска цена, но все още не е ясно дали „червените дяволи“ ще се съгласят на компромис.

За да остане в Барселона, каквото е и желанието на самия футболист, Рашфорд най-вероятно ще трябва да намали заплатата си. Съществува и друга опция – наемът на футболиста да бъде удължен с още един сезон.