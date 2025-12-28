Новини
Илиана Раева с трогателно обобщение на 2025 година

28 Декември, 2025 19:28

Илиана Раева с трогателно обобщение на 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева обяви, че българските гимнастички са спечелили забележителните 111 медала през 2025 година, от които 61 златни.

Тя подчерта в своя публикация във Фейсбук, че това постижение е героично на фона на заобикалящите ни реалности и е плод на огромен труд, жертви и борба, оставащи невидими за публиката.

Раева акцентира, че тези истински медали са доказателство за чист труд, отдаденост и любов, носейки щастие и гордост на множество хора в един свят, изпълнен с фалш и деградация.

Ето какво написа тя:

111 медала спечелиха нашите гимнастички за 2025 година

От тях 61 златни

31 сребърни

19 бронзови

Преди години бих казала, че винаги може и по-добре. Но днес ще кажа, че това е забележително постижение на фона на реалностите, които ни заобикалят и в художествената гимнастика, и в България, и в света, и навсякъде в живота. Трудът, множеството жертви, болката, ежедневната битка, падането и задължителното последвало изправяне са достойни за сравнение с истински героичното. На фона на всичко истинско реалностите не винаги са видими, дори напротив. В огромната си част те остават невидими за огромната аудитория. Остават зад кулисите. Понякога завинаги.

Тези скрити реалности остават винаги за сметка на главните герои, но вечно парещи и живи. В същото време се създават фалшиви истории, които се бележат с щампа ИСТИНА, от различни “герои”, които превземат пространството и които “истини” се превръщат в паметници на желаещите ги. В тази връзка, тези 111 медала, с ослепителен блясък искрят ИСТИНСКИ.

Да, на фона на фалша, който ни залива отвсякъде, на фона на прекроената или направо брутално заменена ИСТИНА, която бълва отвсякъде, успехите ни и спечелените медали са ИСТИНА. Точно този забележителен Труд и спечелените 111 медала, в един толкова тежък със своята специфичност спорт, са начина да успеем да се спасим от урагана, помитащ със своята лъжа и деградация всичко по пътя си. Тези медали са Истина, която не може да се прекрои или подмени! Истина, която е родена от честен Труд, от отдаденост, от любов, от воля и сила. А това са добродетели, от които светът има толкова голяма нужда в този момент…

Не на последно място тези 111 медала са направили толкова много хора щастливи и горди. А какъв по-голям дар от това, да подаряваш на десетки, стотици, хиляди, може би на милиони хора щастие?! Елитният спорт е сфера за силни личности. Процесът е невероятна наука. Всяко велико спортно постижение е тържество на силата на човешката същност, което предизвиква възхищение и възторг. Така, както го прави Изкуството. Нима Олимпийският златен медал не е Оскар, нима не е Апотеоз ?!

Нима не е тържество на сетива в най-Божествената им форма?! Да, за мен великите спортни постижения са Изкуство. Да… на фона на реалностите на живота, тези 111 медала искрят ослепително с щампа ИСТИНСКИ! Благодаря на всички, които имат участие в тези 111 медала за 2025 година!

Изпращаме поредната забележително успешна и ИСТИНСКА година! Здраве, сили и Вяра на всички! Нека дълго останем на страната на Истината!


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кой

    2 1 Отговор
    се трогна от репертоара ѝ ?

    19:33 28.12.2025

  • 2 От маалата

    2 0 Отговор
    Илиянче оня твоя оди ли още по маалата за млади топли момичета?

    Коментиран от #3

    19:38 28.12.2025

  • 3 И по

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "От маалата":

    магистралата колкото искаш .

    19:40 28.12.2025

