Кристиан Ериксен: Все още мозъкът ми работи по-бързо от краката ми

Халфът на Волфсбург - Кристиан Ериксен говори за тенденциите в съвременния футбол. Датският национал е на мнение, че спортът много се е променил в последните години и все по-малко внимание се обръща на самата игра за сметка на статистиката.

„Мозъкът ми винаги е работил по-бързо от краката ми – за щастие, това все още е така. Но футболът се промени доста - сега има много повече статистика, GPS, високоскоростни спринтове и обработка на числа. Обръща се по-малко внимание на самата игра.

Сега целите 90 минути се играят на пълна скорост. Губим, да речем, играчи със стил: номер 10, дрибльорите по крилата. Сега почти всичко се свежда до контролиран начин на вписване в системата“, смята 33-годишният бивш играч на Тотнъм, Интер и Манчестър Юнайтед.