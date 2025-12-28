Новини
Джокович със специален екип на на Откритото първенство на Австралия

28 Декември, 2025 21:01 494 0

Всяко пристигане на Джокович в Мелбърн приковава вниманието, и то с право

Джокович със специален екип на на Откритото първенство на Австралия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тенис иконата Новак Джокович ще се впусне в надпреварата за историческа 25-а титла от Голям шлем на Откритото първенство на Австралия, а феновете вече тръпнат в очакване, след като беше разкрит и специалният му екип за турнира.

Всяко пристигане на Джокович в Мелбърн приковава вниманието, и то с право. Той е най-успешният тенисист в историята на Australian Open, с цели 10 трофея от 20 участия. Това е забележителен рекорд, който му дава почти 50-процентов шанс за титла всеки път, когато стъпи на кортовете там, постижение, което може да бъде сравнено само с доминацията на Рафаел Надал на Ролан Гарос.

С 99 победи в Мелбърн, Джокович е на прага да запише 100-ата си през 2026 година.

За този потенциален исторически момент, сръбската легенда ще направи триумфално завръщане към зеления цвят, който му е носил толкова много успех в миналото, включително по време на победите му през 2020 и 2021 година.

Ноле е известен с това, че избира цветовете на екипировката си със значение, например, в Китай почти винаги играе в червено в чест на местната култура.

Неговият спонсор - голяма марка за спортна екипировка, вече показа официалния екип за първия за сезона турнир от Големия шлем, който ще се проведе от 18 януари до 1 февруари 2026 година.

Екипът включва зелена тениска, комбинирана с тъмносини шорти, с която Джокович ще се опита да впише още една златна страница в своята легендарна кариера.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
