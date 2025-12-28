Новини
Локо Пд работи по привличането на три чуждестранни попълнения

28 Декември, 2025 17:59 317 0

  • петър андреев-
  • кръстьо банев-
  • николай николаев-
  • футбол-
  • локомотив пловдив

Клубът съобщи чрез официална позиция и за прекратяване на договорите на Петър Андреев, Кръстьо Банев и Николай Николаев, като изрази благодарност за приноса им

Локо Пд работи по привличането на три чуждестранни попълнения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив Пловдив опроверга информациите за постъпили оферти за играчи, както и че се водят преговори за продажби, докато в същото време активно работи по "привличането на три класни чуждестранни попълнения".

Клубът съобщи чрез официална позиция и за прекратяване на договорите на Петър Андреев, Кръстьо Банев и Николай Николаев, като изрази благодарност за приноса им.

Официално съобщение на Локомотив Пловдив:

Уважаеми локомотивци,

Измина един от най-светлите и значими християнски празници – Рождество Христово. Коледа е време за топлина, смирение, обич и споделени мигове с най-близките ни хора.
За съжаление, за част от медиите празничните дни не бяха повод за почивка, а за пореден опит да бъдат разпространени твърдения, представяни като „вътрешна информация“.

ПФК Локомотив Пловдив заявява категорично, че към този момент в клуба не е постъпила нито една официална оферта за който и да е футболист от нашия отбор. В тази връзка подчертаваме, че не се водят преговори за продажба на играчи. Напомняме, че всяка достоверна и потвърдена информация, касаеща клуба, ще бъде публикувана в официалния сайт на ПФК Локомотив Пловдив.

Селекционният процес е изцяло в правомощията на треньорския щаб, който има ясната задача да привлече три класни чуждестранни попълнения. Този процес е стартирал още преди няколко седмици. Водят се преговори и с български футболисти, като Душан Косич ще има крайната дума. Клубът ще продължи да разчита както на настоящия състав, така и на своите юноши, които са неизменна част от бъдещето на Локомотив.

Към днешна дата е постигната договорка за разтрогване на договорите по взаимно съгласие с Петър Андреев, Кръстьо Банев, както и с Николай Николаев, който официално сложи край на своята състезателна кариера. ПФК Локомотив Пловдив изказва своята искрена благодарност към тях за отдадеността и усилията, които положиха, носейки екипа на „черно-белите“, и им пожелава здраве и успехи в бъдещите им лични и професионални начинания.

С уважение към своите привърженици ПФК Локомотив Пловдив ще продължи да информира своевременно и коректно за всички важни процеси в клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

