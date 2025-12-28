Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пол Скоулс посочи кой е най-слабият играч в историята на Ман Юнайтед

28 Декември, 2025 18:59 887 5

  • марк боснич-
  • манчестър юнайтед-
  • пол скоулс-
  • футбол-
  • висша лига

Спомням си вратарите, когато трябваше да намерим заместник на Петер Шмайхел, а замяната му беше трудна

Пол Скоулс посочи кой е най-слабият играч в историята на Ман Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят Марк Боснич е най-слабият играч в историята на Манчестър Юнайтед, твърди легендарният халф на „червените дяволи Пол Скоулс.

„Спомням си вратарите, когато трябваше да намерим заместник на Петер Шмайхел, а замяната му беше трудна. Спомням си Масимо Тайби, Марк Боснич. Мислех, че Марк е добър вратар, когато беше в Астън Вила. А после дойде при нас. Беше толкова непрофесионален, че направо изглеждаше абсурдно. На тренировка още след третия удар към нео казваше: „О, не, сложете някой друг, изморих се.“

Той дори не можеше да рита топката. Никога не бях виждал нещо подобно. В първия мач от сезона, когато играхме срещу Евертън като гост, Боснич не можеше да прати топката до центъра на терена. А беше перфектен ден, нямаше вятър. Само стържеше земята с... „тези големи плавници“. Честно казано, беше разочароващо“, каза Скоулс в YouTube канала Overlap.

Боснич се присъединява към Академията на Манчестър Юнайтед през 1989 г., но почти не играе за клуба. Връща се в клуба през 1999 г., като е привлечен от Астън Вила. През сезон 1999/2000 е първи избор под рамката, но не играе през следващия сезон след трансфера на Фабиен Бартез. През 2001 г. Боснич преминава в Челси със свободен трансфер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГонЗо

    0 6 Отговор
    Най-слабият играч на Ман Юнайтед е Митко Перуката, по прякор пейката!

    Коментиран от #2

    19:00 28.12.2025

  • 2 Димитър ефБетбатов

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГонЗо":

    Така е

    19:02 28.12.2025

  • 3 Манчестер Юнатед

    1 2 Отговор
    Жорди Кройф беше най слабия, но татко му плащаше да играе!

    19:07 28.12.2025

  • 4 Сити

    0 0 Отговор
    Той и Роналдото, като отиде в Юнайтед нямаше и 50 кила с мокри дрехи, пускаха го второто полувреме да бави играта. Подават му топката, отива на тъча да се лъже, докато загуби топката или някой не издържи и го изрита. Докато Скоулс примерно, имаше остри бутони и тежка балтия. Нападателите се страхуваха от него и от Кийн.

    19:31 28.12.2025

  • 5 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Бербо?

    19:46 28.12.2025

