Пол Скоулс посочи кой е най-слабият играч в историята на Ман Юнайтед

Вратарят Марк Боснич е най-слабият играч в историята на Манчестър Юнайтед, твърди легендарният халф на „червените дяволи Пол Скоулс.

„Спомням си вратарите, когато трябваше да намерим заместник на Петер Шмайхел, а замяната му беше трудна. Спомням си Масимо Тайби, Марк Боснич. Мислех, че Марк е добър вратар, когато беше в Астън Вила. А после дойде при нас. Беше толкова непрофесионален, че направо изглеждаше абсурдно. На тренировка още след третия удар към нео казваше: „О, не, сложете някой друг, изморих се.“

Той дори не можеше да рита топката. Никога не бях виждал нещо подобно. В първия мач от сезона, когато играхме срещу Евертън като гост, Боснич не можеше да прати топката до центъра на терена. А беше перфектен ден, нямаше вятър. Само стържеше земята с... „тези големи плавници“. Честно казано, беше разочароващо“, каза Скоулс в YouTube канала Overlap.

Боснич се присъединява към Академията на Манчестър Юнайтед през 1989 г., но почти не играе за клуба. Връща се в клуба през 1999 г., като е привлечен от Астън Вила. През сезон 1999/2000 е първи избор под рамката, но не играе през следващия сезон след трансфера на Фабиен Бартез. През 2001 г. Боснич преминава в Челси със свободен трансфер.