Треньорът на Ливърпул куфее на парти в Ибиса (ВИДЕО)

Старши треньорът на Ливърпул – Арне Слот, продължава с празненствата по повод титлата в Англия. Нидерландският специалист донесе мечтания трофей за „червените” още в първия си сезон начело на отбора и веднага намери място в историята на славния английски клуб.

Ливърпул си осигури първото място още преди две седмици при успеха с 5:1 над Тотнъм на „Анфийлд”.

Предвид факта, че следващият мач на тима от Висшата лига е следващия понеделник, Слот и част от треньорския му щаб, решиха да се позабавляват в световноизвестния курорт Ибиса.

Редица видеа с танцуващия Слот се появиха в социалните мрежи. Той бе специален гост в един от най-известните клубове в тузарския курорт, където бе посрещнат с класиката на Queen – We are the champions, a пред него танцуваха няколко момичета, които с табели бяха изписали “Champions”.

Arne Slot living his best life in Ibiza 😂 pic.twitter.com/TC3POzX1aB — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 12, 2025