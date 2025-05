Нани излиза на политическия терен: бившата звезда подкрепя Комунистическата партия на Португалия

Бившият футболист на португалския национален отбор и емблематична фигура на Спортинг (Лисабон) и Манчестър Юнайтед Луиш Нани, отново е в светлината на прожекторите. Но този път не заради гол или трансфер, а заради публичната си подкрепа към КДУ – Демократична обединена коалиция, историческия съюз между Комунистическата партия на Португалия (PCP) и Зелените (PEV).

На разпространена снимка в официалните канали на КДУ по повод местните избори през 2025 г., Нани е усмихнат до слогана „eu apoio“ („аз подкрепям“), с което изразява своята подкрепа за лявата коалиция. Графиката, в стил типичен за предизборна кампания, го представя като „Международен футболист“, подчертавайки световната му кариера.

Nani backing the Portuguese communist party wasn't on the Pro Revolution Soccer bingo card but you take solidarity wherever you find it these days