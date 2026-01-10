Новини
Манчестър Сити с грандиозен разгром в ФА Къп

10 Януари, 2026 19:04

Семеньо отбеляза своя дебютен гол

Манчестър Сити с грандиозен разгром в ФА Къп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити демонстрира истинска класа и безпощадна ефективност, разгромявайки Екзитър Сити с впечатляващото 10:1 в двубой от 1/32-финалите на ФА Къп. Гражданите не оставиха никакви съмнения в превъзходството си, като седем различни футболисти се разписаха във вратата на гостите.

Сред голмайсторите блесна новото попълнение Антоан Семеньо, който не само реализира първото си попадение с небесносиния екип, но и бе избран за играч на мача. Само дни след трансфера си от Борнемут, Семеньо впечатли феновете с динамична игра и хладнокръвие пред гола.

Към головата фиеста се присъединиха още Макс Алийн, Родри, Рико Люис (два пъти), Тижани Райндерс, Нико О’Райли и Райън МакЕйду. За капак, два автогола на футболисти на Екзитър допълниха кошмара за гостите.

Гостите все пак намериха сили за почетно попадение – Джордж Бърч се разписа в заключителните минути.


