Манчестър Юнайтед се приближа до новия си нападател

Манчестър Юнайтед се приближа до осъществяването на трансфера на бразилския нападател Матеуш Куня. Ръководството на клуба вече е постигнало принципно споразумение с футболиста, който е приел спортния проект на „червените дяволи“ и е изразил желанието си да премине на „Олд Трафорд“, съобщава Фабрицио Романо.

Според информацията, остава да се уточнят последни детайли по личните условия между играча и английския клуб. Смята се, че бразилецът има откупна клауза в контракта си с „вълците“ от 62.5 милиона паунда. Работата по договора е в напреднала фаза и финализирането на сделката изглежда въпрос на време, допълва Романо.

25-годишният Куня се утвърди като един от най-динамичните нападатели във Висшата лига. Със своята скорост, техника и гъвкавост той представлява модерен тип централен нападател, способен да играе и зад основния таран, и по крилата. През този сезон той има 17 гола и шест асистенции в 34 двубоя във всички турнири. Привличането му ще донесе свежест и допълнителни опции в атакуващата линия на Юнайтед, особено при предстоящата реконструкция на състава под ръководството на Рубен Аморим.

