Снахата на Тръмп разкри какво обича да подарява за Коледа президентът

Снахата на американския президент Доналд Тръмп, водещата на Fox News Лара Тръмп, говори за коледните подаръци, които държавният глава е подарил на семейството си, пише Daily Mail.

Източникът на изданието заяви, че по време на първия си мандат Тръмп е подарявал бижута на роднините си. Тя също така уточни, че дизайнът е разработен с оглед на желанията на съпругата му Мелания.

Междувременно стана известно, че самият американски лидер често получава рамкирани снимки.

„Ще видите много рамкирани снимки в Овалния кабинет. Всички тези снимки са му били подарявани от нас през годините. Мисля, че миналата година му подарихме портрет на майка му. Сега той винаги е на бюрото му“, призна Тръмп.