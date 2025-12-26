Новини
Обстановката в пазарджишкото село Гелеменово вече е спокойна

26 Декември, 2025 15:18 544 4

Кметът Петър Кулeнски, който беше на терен, отхвърли обвинението, че Телки дере е било непочистено

Обстановката в пазарджишкото село Гелеменово вече е спокойна - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Обстановката в пазарджишкото село Гелеменово вече е спокойна, съобщават от БНР. Вследствие на продължителните дъждове в късния следобед вчера, река Телки дере преля и заля четири къщи, разположени в ниската част на селото. Укрепването на дигите продължи през цялата нощ. Късно снощи кметът на Пазарджик Петър Кулински обяви частично бедствено положение.

В укрепването на дигите участваха служители от "Напоителни системи". С техника се включиха и общинските съветници Румен Димитров и Атанас Шопов. Най-засегната от наводнението е къщата на Михаил Чолаков:

"Излизам. Докато си обуя обувките, гледам една лека струя. Грабнах лопатата и докато се кача на дигата, идва голямата струя, толкова голяма, че сам човек не може да се пребори. Заля всичко. Непочистени дерета, замърсяване и когато дойде вода, се получава една тапа, която после прелива".

Кметът Петър Кулeнски, който беше на терен, отхвърли обвинението, че Телки дере е било непочистено:

"То е почиствано до такава степен, че да не се застраши неговото състояние. Оставени са разбира се, дърветата по скатовете, които вчера изиграха ключова роля за това да не паднат скатовете на дигата. Просто обилните валежи и големия водосбор доведоха до това много голямо количество вода за много кратко време да се влее в рамките на реката".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавата

    5 0 Отговор
    е 25 дена във ваканция, така че сами си се справаме много добре.

    15:31 26.12.2025

  • 2 Народно Събрание

    2 0 Отговор
    Обстановката е спокойна,дали са й да пие успокоителни люкарства.

    15:41 26.12.2025

  • 3 Настопроценти

    5 0 Отговор
    Друго си е да си 25 дни във ваканция,да ти дават по 10 000 лева заплата и да се фукаш от някой пуерторикански плаж.

    15:43 26.12.2025

  • 4 Горски

    2 1 Отговор
    Масовата голосеч на горите е причина за наводнения и в последствие ерозия на почвата. Крайно време е дрънкането на глупости на поразия да се криминализира. Скъсана дига? При положение, че е проектирана от квалифициран проектант, завършил европейски университет по строително инженерство, придобил проектантска правоспособност в европейския съюз, проектът одобрен е разрешен от общинските служби, контролиран от европейския строителен надзор и поддържан от квалифицирани и специализирани европейски фирми и скъсана дига? Вие у ред ли сте? Дигата няма как да се скъса.
    Щом селото е под вода значи е природно бедствие, свързано с климатичните промени.

    15:45 26.12.2025

