Звездата от "Почукай на вратата ми" Ханде Ерчел отпразнува Коледа в Лондон СНИМКА

Турската актриса и фотомодел Ханде Ерчел отпразнува Коледа в Лондон и сподели снимки в Instagram.
Звездата от „Почукай на вратата ми“ засне видеоклип, на който се разхожда из Лондон по време на коледните тържества.
По-рано Ханде Ерчел отговори на слуховете за нова романтика. Ханде Ерчел беше снимана с продуцента Онур Гювенатам в Лондон.
„Все още няма за какво да говорим. Ако му дойде времето, ако Бог е дал, ще говорим“, каза Ерчел.
През август се появи новината за раздялата на Ханде Ерчел и Хакан Сабанджъ. Актрисата дълго време не публикуваше снимки в социалните мрежи.
Личният живот и работата на турската телевизионна звезда Ханде Ерчел са под строгия контрол на феновете ѝ. През март 2022 г. беше обявена раздялата на звездата с актьора Керем Бюрсин, с когото участва в сериала „Почукай на вратата ми“. Няколко месеца по-късно медиите съобщиха за аферата на Ерчел с Хакан Сабанджъ, наследник на едно от най-богатите семейства в Турция.
