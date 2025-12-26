Новини
Любопитно »
Звездата от "Почукай на вратата ми" Ханде Ерчел отпразнува Коледа в Лондон СНИМКА

Звездата от "Почукай на вратата ми" Ханде Ерчел отпразнува Коледа в Лондон СНИМКА

26 Декември, 2025 15:09, обновена 26 Декември, 2025 15:18 668 8

  • ханде ерчел-
  • коледа-
  • лондон-
  • актриса

Турската актриса и фотомодел сподели снимки в Instagram

Звездата от "Почукай на вратата ми" Ханде Ерчел отпразнува Коледа в Лондон СНИМКА - 1
Ханде Ерчел с колегата си Баръш Ардуч,Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турската актриса и фотомодел Ханде Ерчел отпразнува Коледа в Лондон и сподели снимки в Instagram.

Звездата от „Почукай на вратата ми“ засне видеоклип, на който се разхожда из Лондон по време на коледните тържества.

Звездата от
Снимка: Instagram

По-рано Ханде Ерчел отговори на слуховете за нова романтика. Ханде Ерчел беше снимана с продуцента Онур Гювенатам в Лондон.

„Все още няма за какво да говорим. Ако му дойде времето, ако Бог е дал, ще говорим“, каза Ерчел.

През август се появи новината за раздялата на Ханде Ерчел и Хакан Сабанджъ. Актрисата дълго време не публикуваше снимки в социалните мрежи.

Личният живот и работата на турската телевизионна звезда Ханде Ерчел са под строгия контрол на феновете ѝ. През март 2022 г. беше обявена раздялата на звездата с актьора Керем Бюрсин, с когото участва в сериала „Почукай на вратата ми“. Няколко месеца по-късно медиите съобщиха за аферата на Ерчел с Хакан Сабанджъ, наследник на едно от най-богатите семейства в Турция.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    "Изчукай катеричката ми "

    Коментиран от #2, #3

    15:22 26.12.2025

  • 2 При това

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    многократно.

    15:24 26.12.2025

  • 3 РОКО СИФРЕДИ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Хахахахааа

    15:25 26.12.2025

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Онур Гювеч натам,към Лондон. Изчакай до краката ми,почукай там,като си я измия в банята.

    15:39 26.12.2025

  • 5 волан

    1 0 Отговор
    Много е готина мацката! Да я нацункаш цялата!

    15:48 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Милчо Лаков

    1 0 Отговор
    Каква Коледа празнува,не е ли мюсюлманка?

    16:11 26.12.2025

  • 8 Почукай

    0 0 Отговор
    Ама на коя врата? Отпред или към задния двор?

    16:19 26.12.2025