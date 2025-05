Никола Цолов отвя конкуренцията в Монако

Точно година след като спечели първата си победа във Формула 3 Никола Цолов се върна на най-високото стъпало на почетната стълбичка в Монако, но този път в основното състезание, а не в спринта, който той спечели преди 12 месеца, предаде Sportal.bg.

Българския лъв свърши голяма част от своята работа още в петък, когато завоюва първия си полпозишън във Формула 3, след като спечели квалификацията в Княжеството. Днес той направи отличен старт и не остави шанс на тръгналия втори Роман Билински дори да си помисли за атака в първия завой.

Впоследствие Цолов наложи едно непосилно за своите съперници темпо и до средата на 18-та от 27 обиколки се беше откъснал на 8.5 секунди пред Билински. Тогава обаче на пистата се появи колата на сигурността заради катастрофата на Ноел Леон на влизането на „Портие“.

Бързата работа на маршалите в Монако позволи рестартирането на надпреварата още в края на 19-я тур. Подновяването на състезанието не затрудни Цолов, който отново започна да се откъсва пред Билински, който по-скоро трябваше да се защитава от атаките на съотборника на Цолов в Кампос – Мари Боя.

LAP 27 / 27 🏁



NIKOLA TSOLOV WINS IN MONACO! 👏



HE BECOMES THE ONLY DRIVER IN #F3 HISTORY TO TAKE FIVE RACE WINS! 🤯#F3 #MonacoGP pic.twitter.com/Y1cxidbM8i