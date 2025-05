Отличен Никола Цолов най-бърз в тренировката в Монако

Българската надежда във Формула 3 - Никола Цолов, постави най-добро време в единствената свободна тренировка преди четвъртия кръг от сезона, провеждащ се на улиците на Монако.

Сесията продължи 45 минути, като най-силното време – 1:25.622 – дойде именно в самия ѝ край, когато Цолов използва меките гуми на „Пирели“, за да изпревари конкуренцията. Втори, с изоставане от 0.219 секунди, остана Тим Трамниц, който доминираше в първата половина на тренировката със сликовете със средна твърдост – същите, използвани на „Имола“ преди седмица.

Около средата на сесията всички пилоти се прибраха в бокса, а на трасето се върнаха в последния четвърт час, вече със свежи меки гуми. Десет минути преди финала обаче тренировката беше временно прекъсната заради инцидент с Ноа Стрьомщед на завоя „Сен Дево“. След отстраняване на автомобила му сесията беше подновена.

При рестарта пилотите получиха възможност за поне още една летяща обиколка, но трафикът попречи на мнозина да запишат силни времена. Цолов обаче избегна задръстването и направи чист тур, който му донесе първото място – на същото трасе, където миналата година записа дебютната си победа във Формула 3.

How we finished Free Practice around the streets of Monaco 🇲🇨👇#F3 #MonacoGP pic.twitter.com/1l63ytPZo7