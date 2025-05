В София не може, в Женева – може! Пуснаха „Луда по тебе“ на Джокович

Организаторите на турнира от сериите АТП 250 в Женева пуснаха една от любимите песни на сръбкия тенисист Новак Джокович - „Луда по тебе“ на българската певица Камелия.

Те направиха това, което не се случи на шоумача в София преди няколко месеца.

Легендарният сръбски тенисист Джокович спечели своята титла номер 100 на сингъл, след като триумфира на турнира по тенис на клей в Женева (Швейцария) от сериите АТП 250 с награден фонд над 596 хиляди евро.

Telegraf.rs съобщи, че на корта Джокович е танцувал със своите деца на „Луда по тебе“.

През септември 2024 година Джокович игра благотворителен мач с Григор Димитров в София, като тогава гръмна скандал заради отказа на диджея в залата да пусне песента „Луда по тебе“. Българското общество се раздели на две в мненията си: една част смятаха, че диджеят е постъпил правилно, докато други критикуваха решението му.

Aww, I love it ❤️😂



Nole, Stefan and Tara dance to the music of “Luda po Tebe” 😍pic.twitter.com/q9jbuETRFt