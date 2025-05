Байер (Леверкузен) назначи Ерик тен Хаг

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг пое ръководството на Байер (Леверкузен), съобщава пресслужбата на германския клуб, предаде БТА.

Договорът с 55-годишния специалист е до лятото на 2027 година Тен Хаг замени Чаби Алонсо като старши треньор, който ще бъде начело на Реал Мадрид.

Последното място на работа на Тен Хаг беше Манчестър Юнайтед, който той напусна през октомври 2024 г. Нидерландецът беше треньор и на Аякс, Утрехт и резервния отбор на Байерн. През сезон 2024/25 Байер зае второто място в Бундеслигата.

Erik ten Hag signs with Bayer 04 as our new head coach until 2027!✍️



Let’s get started! 💪⚫️🔴 pic.twitter.com/JNDut2dvND