Най-късният гол в историята на Бундеслигата

Изравнителният гол на Якуб Камински за Кьолн срещу Волфсбург (3:3) в 14-ата минута на добавеното време е най-късното попадение в историята на германския елит, предаде БТА.

Уебсайтът на лигата заяви, че голът в събота „дойде толкова късно, колкото никога досега в Бундеслигата“.

Предишният рекорд беше победният гол на Мариус Бюлтер с 3:2 за Шалке 04 срещу Майнц в 12-ата минута на добавеното време през сезон 2022-23. Камински вкара гол срещу родния си клуб в събота, а Бюлтер вече е негов съотборник в Кьолн.