Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ясен е съдията за баража за Лига на конференциите

Ясен е съдията за баража за Лига на конференциите

27 Май, 2025 18:59 403 0

  • радослав гидженов-
  • футбол-
  • цска-
  • арда-
  • съдийски назначения-
  • бфс-
  • баражи

Срещата между Арда и ЦСКА е поверена на Радослав Гидженов

Ясен е съдията за баража за Лига на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия определи нарядите за плейофа за Лига на конференциите, както и баражите за efbet Лига. Срещата между Арда и ЦСКА е поверена на Радослав Гидженов.

Ето всички назначения:

29 май 2025 г., четвъртък, 19:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Пирин 22 АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Никола Петров Джугански

30 май 2025 г., петък, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК Марек 1915

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Валентин Желев Добрев

31 май 2025 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Георги Владимиров Игнатов


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ