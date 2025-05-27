Ясен е съдията за баража за Лига на конференциите

Съдийската комисия определи нарядите за плейофа за Лига на конференциите, както и баражите за efbet Лига. Срещата между Арда и ЦСКА е поверена на Радослав Гидженов.

Ето всички назначения:

29 май 2025 г., четвъртък, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Пирин 22 АД



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Никола Петров Джугански



30 май 2025 г., петък, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК Марек 1915



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Валентин Желев Добрев



31 май 2025 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Георги Владимиров Игнатов