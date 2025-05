Треньорът на Ливърпул е №1 на сезона в Англия

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот беше обявен за мениджър на сезона от Асоциацията на мениджърите (LMA), печелейки наградата „Сър Алекс Фъргюсън“.

Победителят беше обявен на 33-тата годишна церемония по награждаване в JW Marriott Grosvenor House London във вторник вечерта.

"Членовете на LMA признаха невероятната роля, която Арне Слот изигра, водейки отбора си до славата във Висшата лига в един фантастичен дебютен сезон в английския футбол“, каза главният изпълнителен директор на LMA.

Треньорът на Ливърпул трябваше да получи наградата лично, но отмени присъствието си заради инцидента в центъра на Ливърпул в понеделник, когато 65 души бяха ранени, когато кола се вряза в тълпа на улица „Уотър“ по време на шампионския парад на отбора.

Ливърпул спечели титлата във Висшата лига с 84 точки.

Congratulations to Liverpool Manager Arne Slot on winning the Barclays Premier League Manager of the Year! 🏆#LMAAnnualAwards | @BarclaysFooty | @premierleague pic.twitter.com/kceFRTyL3L