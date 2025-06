Призоваха Виктор Осимен да обмисли трансфер в Арсенал

Говорителят на националния отбор на Нигерия, Промис Ефоге, призова звездата на "суперорлите" Виктор Осимен да обмисли трансфер в Арсенал, въпреки сериозния интерес от страна на саудитския гранд Ал Хилал.

След силния си сезон в Галатасарай, Осимен се превърна в приоритетна трансферна цел за Ал Хилал, които се готвят да подсилят атаката си преди предстоящото Клубно световно първенство на ФИФА.

Според уважавания трансферен експерт Фабрицио Романо, саудитският клуб вече е започнал преговори за подписа на нигериеца, като новият наставник на тима Симоне Индзаги е дал зелена светлина за осъществяване на сделката. Предложението към Осимен е повече от щедро, като се говори за сума от 30 милиона евро на сезон, плюс бонуси, обвързани с представянето на играча.

🚨🇸🇦 Victor Osimhen remains high on Al Hilal list as new striker with talks ongoing to bring in the Nigerian forward.



€75m release clause available, Al Hilal are working on player side for a target now also approved by Simone Inzaghi. pic.twitter.com/xj8ZNFwVB3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

Въпреки това, Ефоге изрази силна подкрепа за преминаване на Осимен в Арсенал, като сподели, че според него нападателят ще се впише идеално в стила на игра на "артилеристите" под ръководството на Микел Артета.

В подкаста MatchUp той заяви:

"Искам той да отиде в Арсенал, защото по начина, по който той играе, и начина, по който Арсенал играе, може да вкара до 30 гола във Висшата лига."

Ефоге описа Осимен като "завършен играч", подчертавайки силната му игра с глава, завършващите умения и физическото присъствие – качества, които според него са идеални за английския футбол.