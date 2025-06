Вратар на Арсенал стана стюардеса в Лас Вегас (ВИДЕО)

Вратарят на Арсенал Давид Рая използва лятната пауза, за да опита нещо ново и различно – за кратко стана стюардеса.

Това се случи по време на полет за Лас Вегас, където се подготвя ергенското парти на 29-годишния испанец. На борда той изпълняваше задълженията на стюардеса, като обслужваше пътниците, сред които бяха брат му Оскар, испанският комик Томас Гарсия Серано, както и футболисти от Ла Лига – Рико Салгеро от Хетафе и Адри Ембарда и Унай Лопес от Райо Валекано.

David Raya has dressed as an air STEWARDESS for his stag do 🤣👀 pic.twitter.com/kfTZfQTOfS